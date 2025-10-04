La Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso citó al ex presidente del Consejo Nacional Penitenciario del INPE, Federico Javier Llaque Moya, para que informe sobre la permanencia, cambios y rotaciones del interno Miguel Marcelo Salirrosas, alias ‘El Diablo’, durante el periodo en el que ejerció dicho cargo.
LEE: Ministro Juan Manuel Cavero no consignó detalle de investigaciones y procesos vigentes y archivados en declaración jurada: ¿Habría consecuencias?
Según el Oficio N.º 219-2025-2026-CFC-CR.06, fechado el 26 de septiembre de 2025, la sesión se llevará a cabo el lunes 6 de octubre a las 11:00 a. m. y forma parte de las investigaciones en curso sobre presuntos actos de favorecimiento penitenciario.
Newsletter Mientras Tanto
Salirrosas, un exsuboficial de la Policía Nacional, fue condenado a 27 años de prisión por integrar el brazo armado de la banda criminal ‘Los Pulpos’. En las últimas semanas, el caso volvió a generar polémica luego de que el dominical Punto Final difundiera una grabación registrada en 2024, donde se implicaría al entonces titular del INPE, Javier Llaque, en gestiones para mejorar las condiciones carcelarias del recluso.
En dicho material, el exministro del Interior Juan José Santiváñez habría solicitado al entonces ministro de Justicia la intervención para trasladar a ‘El Diablo’ a un pabellón más favorable en el penal El Milagro de Trujillo, lo que, de confirmarse, podría configurar un presunto tráfico de influencias.
La grabación —según la denuncia— fue realizada por un familiar del sentenciado en las oficinas del Ministerio del Interior. En los audios, Santiváñez asegura estar “moviendo cielo y tierra” para lograr el cambio de pabellón y menciona a magistrados del Tribunal Constitucional que, supuestamente, estarían dispuestos a revisar la condena.
Además, la Fiscalía investiga presuntos pagos ilícitos asociados al caso. Un testigo protegido declaró que la esposa de Salirrosas habría entregado S/ 3,000 y posteriormente US$ 20,000 para facilitar la revisión del proceso judicial. Dichas entregas se habrían realizado en enero de 2024, cuando Santiváñez aún ocupaba el cargo de viceministro del Interior.
MÁS: Pequeño gran canalla, una crónica de Fernando Vivas sobre el sanguinario criminal peruano
Por su parte, Javier Llaque ha negado de manera categórica haber recibido solicitudes o favores relacionados con el traslado de internos, asegurando que las decisiones penitenciarias se ejecutaron conforme a ley.
Con la citación de Llaque, la Comisión de Fiscalización busca esclarecer los hechos y determinar si existió alguna intervención irregular en el manejo penitenciario del exsuboficial conocido como ‘El Diablo’.
TE PUEDE INTERESAR
- Carlos Bruce sobre espacio público invadido por la congresista María Acuña: aún faltan más de 60 m2 por recuperar
- Megaelecciones 2026: más de 13 mil autoridades por elegir con un presupuesto que ya se anticipa insuficiente
- Juicio de Pedro Castillo se acerca a su final: tribunal admite un último grupo de pruebas adicionales
- Congreso apela fallo que concede pensión vitalicia a Pedro Castillo: ¿Qué argumentos esgrime?
- Desactivar la JNJ y elevar el número de fiscales supremos: Estos son los cambios que propone la Comisión Especial del Congreso
Contenido sugerido
Contenido GEC