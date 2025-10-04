La Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso citó al ex presidente del Consejo Nacional Penitenciario del INPE, Federico Javier Llaque Moya, para que informe sobre la permanencia, cambios y rotaciones del interno Miguel Marcelo Salirrosas, alias ‘El Diablo’, durante el periodo en el que ejerció dicho cargo.

Según el Oficio N.º 219-2025-2026-CFC-CR.06, fechado el 26 de septiembre de 2025, la sesión se llevará a cabo el lunes 6 de octubre a las 11:00 a. m. y forma parte de las investigaciones en curso sobre presuntos actos de favorecimiento penitenciario.

Salirrosas, un exsuboficial de la Policía Nacional, fue condenado a 27 años de prisión por integrar el brazo armado de la banda criminal ‘Los Pulpos’. En las últimas semanas, el caso volvió a generar polémica luego de que el dominical Punto Final difundiera una grabación registrada en 2024, donde se implicaría al entonces titular del INPE, Javier Llaque, en gestiones para mejorar las condiciones carcelarias del recluso.

El expolicía, alias ‘El Diablo’, cumple una condena de 27 años por integrar una organización criminal.

En dicho material, el exministro del Interior Juan José Santiváñez habría solicitado al entonces ministro de Justicia la intervención para trasladar a ‘El Diablo’ a un pabellón más favorable en el penal El Milagro de Trujillo, lo que, de confirmarse, podría configurar un presunto tráfico de influencias.

La grabación —según la denuncia— fue realizada por un familiar del sentenciado en las oficinas del Ministerio del Interior. En los audios, Santiváñez asegura estar “moviendo cielo y tierra” para lograr el cambio de pabellón y menciona a magistrados del Tribunal Constitucional que, supuestamente, estarían dispuestos a revisar la condena.

Audios vinculan al exministro del Interior Juan José Santiváñez en presuntas gestiones para favorecer al recluso conocido como ‘El Diablo’. (Foto: Andina)

Además, la Fiscalía investiga presuntos pagos ilícitos asociados al caso. Un testigo protegido declaró que la esposa de Salirrosas habría entregado S/ 3,000 y posteriormente US$ 20,000 para facilitar la revisión del proceso judicial. Dichas entregas se habrían realizado en enero de 2024, cuando Santiváñez aún ocupaba el cargo de viceministro del Interior.

Por su parte, Javier Llaque ha negado de manera categórica haber recibido solicitudes o favores relacionados con el traslado de internos, asegurando que las decisiones penitenciarias se ejecutaron conforme a ley.

Con la citación de Llaque, la Comisión de Fiscalización busca esclarecer los hechos y determinar si existió alguna intervención irregular en el manejo penitenciario del exsuboficial conocido como ‘El Diablo’.