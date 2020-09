La comisión especial del Congreso que seleccionará a los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional (TC) sesionó este miércoles, desde las 9 de la mañana -se tenía previsto que empiece a las 8 a.m.-, sin hallar aún el consenso respecto al reglamento para la elección de candidatos aptos y el plan de trabajo.

Debido a las observaciones hechas por algunos de los congresistas miembros de la comisión, Rolando Ruiz (Acción Popular), presidente del grupo de trabajo, propuso que las sugerencias al reglamento sean enviadas hasta el viernes 11 a la mesa directiva de la comisión.

Luego de ser consolidadas y revisadas a través de los asesores, el reglamento con las observaciones será enviado a cada legislador del grupo para que en la sesión del miércoles 16 se tenga “algo concreto, más fácil de avanzar”, dijo el congresista Ruiz. Con ello, la aprobación del reglamento para la elección de nuevos magistrados se verían recién a partir del miércoles.

Uno de los acuerdos que tomó la comisión especial es que sesionará todos los miércoles a las 8 de la mañana, y las sesiones extraordinarias serán los sábados, a la misma hora.

Al inicio de esta sesión, el congresista Gino Costa (Partido Morado) solicitó que las siguientes reuniones se desarrollen de manera virtual debido a que continúa la emergencia sanitaria por la pandemia.

“No sabía que la reunión sería presencial. Creo que una vez que comience a funcionar la comisión deberíamos reunirnos de manera virtual porque sigue la emergencia sanitaria”, dijo Costa.

Principales observaciones

Durante este primer debate del reglamento, los congresistas Diethell Columbus (Fuerza Popular), Rocío Silva Santisteban (Frente Amplio), Jorge Pérez (Somos Perú), María Teresa Retamozo (Frepap), Gino Costa (Partido Morado) y Tania Rodas (APP) expusieron sus principales sugerencias.

El congresista Columbus observó, por ejemplo, que algunos artículos o incisos incorporados en el reglamento no están contemplados en la ley aprobada. “Estamos de alguna manera modificando la ley a través del reglamento", advirtió.

Uno de los temas en que se concentraron las sugerencias de los congresistas tuvo que ver con la formación académica y evaluación de los futuros candidatos. “Los diplomados no están en la normativa de Sunedu. Sugeriría que el tema del diplomado sea retirado de la calificación porque no hay una regulación tan clara”, indicó Columbus.

Dijo también que no considera correcto que aquellos candidatos que tengan la categoría de auxiliar en una universidad, tengan la misma puntuación que los docentes principales.

La congresista María Teresa Retamozo dijo que el reglamento debería establecer que todos los asesores abogados de los miembros de la comisión especial, así como el equipo técnico de la presidencia, se encuentren impedidos de postular a menos que renuncien antes de la convocatoria.

“Además, todos los mencionados están en la obligación de poner en conocimiento de esta comisión si hay algún familiar hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad como postulante”, añadió.

Por otro lado, el congresista Jorge Pérez planteó que del 100% del puntaje, el 50% esté relacionado al examen escrito y no al examen oral; luego, 25% a la hoja de vida y el 25% a la entrevista personal.

Respecto a la solvencia e idoneidad moral, opinó: “eso no lo voy a saber yo al momento de evaluar. No es evaluable. Trayectoria académica, profesional, posición de temas de relevancia profesional son los ejes que deberíamos considerar. No solvencia e idoneidad moral”.

Por su parte, la congresista Rocío Silva Santisteban recalcó que el reglamento no ha considerado un lenguaje inclusivo, y se debe considerar candidatos o candidatas “idóneos” y no “aptos”, pues estos últimos solo implica que han cumplido estándares mínimos.

En cuanto a las calificaciones y evaluación, mencionó que “es muy importante ser lo más objetivos. La evaluación curricular debería ser mayor que la entrevista personal para evitar suspicacias”.

Uno de los temas debatidos fue la evaluación de conocimientos que quedaría en manos de los congresistas.

“Cómo vamos a calificar sobre derecho constitucional (...) es complicado que nosotros demos puntajes a especialistas en derecho constitucional que se supone son los mejores del Perú. Propondría que la evaluación de conocimientos no sea incorporada dentro de esta evaluación general, y más bien evaluemos el currículo y entrevista personal”, sugirió Silva .

El congresista Gino Costa agregó que “para conocer solvencia moral vamos a darle a Contraloría la atribución de revisar las declaraciones juradas para que nos diga si encontraron algo irregular. La entrevista personal sirve también para cuestionar”, expuso.

Sobre los criterios para evaluación, propuso que se identifique a las instituciones que hayan realizado estas evaluaciones, y así compartan sus criterios. “Mejor consultamos a quienes tiene una experiencia buena en eso”, sugirió.

La comisión especial ha presentado demoras para concretar el inicio del proceso para la elección de nuevos magistrados del TC. Uno de los puntos pendientes es que, hasta la fecha, no se ha aprobado el plan de trabajo de la comisión y algunas sesiones fueron suspendidas.

VIDEO RECOMENDADO

Bomberos confirman el fallecimiento de obrero sepultado en derrumbe en el Cercado de Lima