Al cierre de esta edición, la moción de censura a Huerta tiene el respaldo de las bancadas de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso (APP), Avanza País, Renovación Popular y Somos Perú. Y de los congresistas no agrupados Carlos Anderson y Roberto Chiabra. Es decir, suma 56 de los 66 votos necesarios [ver recuadro].

Al respecto, la portavoz del fujimorismo, Patricia Juárez, consideró que el titular del MININTER tuvo la oportunidad de explicar en la Comisión de Defensa y Orden Interno y también en el pleno del Congreso por qué se dieron los relevos en el alto mando policial, pero incurrió en contradicciones.

“Al inicio, por ejemplo, señaló que los cambios fueron a pedido del presidente [Pedro Castillo], y luego dijo que fue una decisión suya. Existe un maltrato a la Policía, y otras acciones, como la del coronel Colchado. El ministro tiene que asumir su responsabilidad política”, subrayó en comunicación con El Comercio.

Juárez dijo que si el Parlamento concreta la censura de Huerta, el nuevo ministro del Interior debe ser una persona que preserve el orden democrático y que no actúe como “un operador más” del jefe de Estado “en su afán de obstruir” las investigaciones que el Ministerio Público le sigue por el presunto delito de organización criminal.

Una posición similar tuvo el vocero de Renovación Popular, Jorge Montoya, quien refirió que Huerta tampoco ha podido ofrecer un verdadero plan que frene los índices de inseguridad en el país.

El portavoz de Alianza para el Progreso, Alejandro Soto, adelantó que su bancada votará a favor de la destitución del titular del MININTER, porque “le ha seguido el juego” a Castillo Terrones al retirar y luego volver a ubicar, ante las críticas, a Colchado en la División de Búsqueda de Personas del sector.

“Yo he firmado la moción, y siguiendo esta línea la bancada va a votar por la censura de este ministro […] Durante la interpelación, le hemos hechos una serie de preguntas que el señor no ha sabido responder. Es claro que Huerta solo ha seguido las instrucciones del presidente y no está habilitado para continuar en el cargo”, subrayó.

A su turno, el congresista José Jeri (Somos Perú) indicó que su bancada no tolerará ningún acto irregular, por lo que también apoyarán la moción de censura contra Huerta. “Lo único que vamos a recordar del ministro del Interior son los continuos golpes que le ha dado a la Policía, actos que lindan con lo irregular y sospecho”, expresó.

La oposición presentó la moción de censura contra el ministro Willy Huerta





El ánimo de las bancadas

Bancada Número de votos A favor En contra En evaluación Fuerza Popular 24 X Perú Libre 16 X Acción Popular 14 X Bloque Magisterial 10 X Alianza para el Progreso 9 X Renovación Popular 9 X Avanza País 8 X Perú Democrático 6 X Integridad y Desarrollo 6 X Podemos Perú 6 X Somos Perú 4 X Cambio Democrático-JP 5 X Perú Bicentenario 5 X No agrupados (Edward Málaga) 1 X No agrupados (Carlos Anderson) 1 X No agrupados (Roberto Chiabra) 1 X No agrupados (Heidy Juárez) 1 X No agrupados (Luis Picón) 1 X Total 56 26 45

Para la proyección de votos no se considera al presidente del Congreso, José Williams Zapata, al suspendido Freddy Díaz ni al prófugo Wilmar Elera.

En evaluación

Desde Perú Libre, su portavoz, Kelly Portalatino, informó que el Comité Político de su partido está evaluando si respaldarán o no la censura al titular del MININTER. “Vamos a hacer un análisis muy profundo, no podemos ser ligeros”, manifestó brevemente en un conferencia de prensa en el Parlamento.

No obstante, el congresista perulibrista Guido Bellido calificó de “un despropósito” y “una barbaridad” que la oposición esté buscando censurar a otro ministro.

“Todos los días quieren estar censurando, parece una enfermedad, que dejen trabajar a los ministros. Un día salen y declaran que están en contra de la inseguridad, pero quieren censurar [al ministro del Interior], parece que están trabajando con los responsables de la inseguridad, no creo que nuestra bancada respalde ese despropósito”, remarcó el ex primer ministro a este Diario.

Otra agrupación que aún no tiene una posición conjunta respecto al futuro de Huerta es Acción Popular. El congresista Ilich López, quien pertenece a la facción de “Los Niños”, dijo que en los próximos días se reunirían para abordar el tema.

A título personal, López sostuvo que “hay razones para que la censura” al ministro del Interior “prospere”.

La parlamentaria Karol Paredes, quien integra la facción que lidera la expresidenta del Congreso María del Carmen Alva en la bancada de Acción Popular, afirmó que ella sí votará a favor de la salida de Huerta. Agregó que el MININTER “ha tenido mala suerte”, porque se han designado a “personas que hasta hoy no han dado resultados”.

Por su parte, el portavoz de Integridad y Desarrollo, Carlos Zeballos, refirió que su bancada evaluará la moción. “Hay preocupación por algunas decisiones que han tomado en el Ministerio del Interior”, expresó.

La vocera alterna de Cambio Democrático-Juntos por el Perú, Ruth Luque, sostuvo que en el MININTER se han producido “muchos cambios” y eso ha terminado afectando la implementación de políticas públicas. “Me parece preocupante que otra vez nos enfrentemos a otro cambio [en este sector], tiene que haber mayor cuidado paras que las demandas de la población no sean desatendidas”, manifestó.

En diálogo con El Comercio, Luque señaló que Huerta podría ser citado nuevamente a la Comisión de Defensa y Orden Interno del Congreso, a fin de que explique el intento de retirar a Colchado de su cargo.

“No estamos ni en el segundo año de gobierno y ya vamos siete ministros del Interior, es mucho, hay que evaluar con prudencia los cambios”, acotó.

Durante la presentación de los logros alcanzados por la Policía Nacional el último fin de semana, Huerta les solicitó a los periodistas que no le vuelvan a preguntar sobre la situación de Colchado, quien enfrenta una investigación en la Inspectoría de la PNP, tras una denuncia del presidente Castillo.

También dijo que será respetuoso de la decisión que tome el Congreso respecto a su continuidad ante una eventual moción de censura en su contra.

Más información En poco más de un año del gobierno de Castillo, el Ministerio del Interior ha tenido siete titulares, 14 viceministros y 36 directores generales. Según EC Data, esta cartera ha superado las cifras de inestabilidad de 12 gobiernos anteriores. Entre 1980 y el 2021, los ministros del Interior duraban en el puesto un promedio mayor a los 200 días. En contraste, durante la actual administración, este se ha reducido a poco más de dos meses.





