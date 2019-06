Legislatura concluye el 15 de junio: reforma política y otros temas pendientes

El Congreso de la República concluirá oficialmente este 15 de junio la segunda legislatura del período anual de sesiones 2018-2019 con diversos temas pendientes, principalmente la aprobación de seis proyectos del Ejecutivo en torno a la reforma política. Estos fueron propuestos como parte de la cuestión de confianza finalmente aprobada.



De acuerdo al artículo 49 del Reglamento del Congreso, la primera legislatura va del 27 julio al 15 de diciembre y la segunda del 1 de marzo al 15 de junio.

Sin embargo, la norma también precisa que el presidente del Parlamento está facultado para ampliar este plazo de ser necesario, pero con “agenda fija” y si lo pide el 50% más uno de los congresistas.

Precisamente días atrás, Daniel Salaverry, titular del Legislativo, no descartó ampliar la legislatura para que se puedan aprobar los proyectos del Ejecutivo.

El último miércoles, el Congreso aprobó una cuestión de confianza planteada por el presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, en base a seis de los doces proyectos de ley que envió el Gobierno para que el Congreso debata y apruebe en el marco de la reforma política.

Los seis proyectos de ley plantean cambios en la inmunidad parlamentaria, en la ley electoral para promover elecciones internas primarias en los partidos políticos, vallas de afiliados y militantes para participar en elecciones, la prohibición de aportes ilícitos, así como paridad y alternancia para promover la participación de mujeres en las listas parlamentarias.

En su discurso ante el pleno del martes, del Solar expuso estos proyectos que deberán debatirse y votarse en el Parlamento en esta legislatura y sin ser modificados “en su esencia”. Sin embargo, corre el riesgo de que no se concluya con este trabajo por el plazo de tiempo que queda.

El último jueves, la Comisión de Constitución que preside la parlamentaria Rosa Bartra (Fuerza Popular) sesionó y determinó el cronograma de los seis proyectos que priorizó el Ejecutivo sobre la reforma política.

Tras ello, el debate de estos proyecto continuó con la presencia del ministro de Justicia, Vicente Zevallos. Además, está programada para este lunes la presentación de los miembros de la Comisión Especial encargada de la elección de los miembros de la Junta Nacional de Justicia, quienes informarán sobre el primer proceso de elección de los miembros de dicho organismo que reemplazará al desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

Cabe recordar que en el oficio que envió al Congreso anunciando la solicitud de la cuestión de confianza, Del Solar señaló que iba a proponer al pleno que "el plazo máximo para la aprobación de las iniciativas venza al final de la peresente legislatura" y que "si ese plazo es excedido valoraremos que la confianza nos ha sido rehusada".



Sin embargo, en su discurso del último martes, afirmó que no sugirió que los proyectos se aprobaran en un plazo de 15 días, aunque consideró razonable que se aprueben en esta legislatura. Asimismo, refirió que no ex un exceso creer que la segunda votación de las propuestas referidas a reformas constitucionales sea en setiembre.

-Otros temas pendientes-

Pedro Chávarry:

El pleno del Congreso aún debe debatir la denuncia aprobada en la Comisión Permanente contra el ex fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, por el presunto delito de encubrimiento real, pero también el rechazo a denunciarlo por los cargos de encubrimiento personal, organización criminal, y su destitución e inhabilitación por diez años.

El pleno será la última instancia del Legislativo que se pronunciará sobre el informe que elaboró Juan Sheput (Concertación Parlamentaria) y que recomendaba destituir al ex fiscal de la Nación e investigarlo por organización criminal.

El fiscal supremo también cuenta con una denuncia presentada en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales por la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, quien acusó a Chávarry por la intervención ilegal de su personal a oficinas lacaradas del Ministerio Público. Este caso será evaluado este lunes por este grupo de trabajo.

Daniel Salaverry:

La Comisión de Ética Parlamentaria aprobó el último lunes recomendar al pleno del Congreso suspender por 120 días hábiles al presidente del Congreso, Daniel Salaverry, por presuntamente presentar información falsa en sus reportes de representación.

Sin embargo, Salaverry presentó una demanda de amparo ante la Corte Superior de Justicia de La Libertad con el fin de que la comisión parlamentaria anule el informe que recomienda suspenderlo.

El informe aprobado en el grupo de trabajo deberá ser sometido ante el pleno del Congreso para que se debata y, mediante una votación, se confirme o archive el informe que plantea suspender a Salaverry por 120 días.

Moisés Mamani:

La Comisión de Levantamiento de la Inmunidad del Congreso aprobó el último jueves por mayoría el informe que recomienda acceder al pedido del Poder Judicial para retirarle el fuero al congresista Moisés Mamani (Fuerza Popular) por presuntamente haber falseado los reportes sobre sus estudios secundarios en su hoja de vida.

La decisión se tomó sin debate y contó con el respaldo de todos los miembros menos de la parlamentaria Tamar Arimborgo (Fuerza Popular). Esta decisión también deberá ser ratificada por el pleno del Congreso.

En la Comisión de Ética también están pendiente de resolverse procedimientos contra otros parlamentarios, como Héctor Becerril (Fuerza Popular) y Roberto Vieira (no agrupado).