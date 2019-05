Congreso: Concurso público debe ser anulado por acuerdo de Mesa Directiva

El concurso público para cubrir 209 plazas laborales en el Congreso de la República anunciado el fin de semana por el presidente de esta institución, Daniel Salaverry, debe ser formalmente anulado por un nuevo acuerdo de la Mesa Directiva del Legislativo. Esto tras la decisión de Leyla Chihuán, primera vicepresidenta, de retirar su firma del documento inicial.

En un oficio dirigido a los miembros de la Mesa Directiva (Daniel Salaverry, Leyla Chihuán, Segundo Tapia y Yeni Vilcatoma), el oficial mayor del Congreso, Gianmarco Paz Mendoza, informa que el acuerdo en el que se aprueba el concurso público fue ejecutado el 17 de mayo y para dejar sin efecto la convocatoria se requiere otro documento de dicha instancia.

Paz indicó, además, que la Universidad Nacional de Ingeniería "ha incurrido en costos administrativos y operativos que deben ser reembolsados" por el Congreso.

El proyecto de nuevo acuerdo que cancela la convocatoria ya está redactado, pero debe ser firmado por los miembros de la Mesa Directiva. Fuentes de El Comercio señalaron que Chihuán está evaluando el contenido de dicho documento.

La convocatoria se realizó para cubrir 178 plazas para profesionales y 31 para técnicos, en las siguientes áreas: Oficialía Mayor (40), Auditoría Interna (5), Dirección General Parlamentaria (115) y Dirección General de Administración (49).

Proyecto de acuerdo que debe firmar la Mesa Directiva para anular el concurso público.

El fin de semana, Salaverry anunció la convocatoria que, dijo buscaba "un Congreso más eficiente y transparente". "Hoy se publicó la convocatoria para realizar un concurso público para acceder a 209 plazas laborales, el cual será llevado a cabo por la UNI y Servir. La meritocracia debe primar en la función pública”, afirmó el domingo en su cuenta de Twitter.

En febrero pasado, Daniel Salaverry señaló que estaba “limpiando la casa” y confirmó que no renovaría las contrataciones de más de 130 trabajadores del Congreso, de los cuales 100 pertenecían a la militancia de la agrupación Fuerza Popular.

La convocatoria al concurso público generó diversos cuestionamientos.

Gilbert Violeta (Concertación Parlamentaria) pidió que se anule el concurso porque "no se requiere más personal ni sobrecostos" y Milagros Salazar (Fuerza Popular) sostuvo que "haciendo abuso del poder, Salaverry pretende llevar concurso de plazas para el Congreso. ¿A dedo?".

La respuesta de Salaverry a sus detractores fue inmediata: "Quienes atacan el concurso público, quieren seguir utilizando al Congreso como agencia de empleos. No lo permitiremos. Meritocracia ya", escribió en su cuenta de Twitter.

Quienes atacan el concurso público, quieren seguir utilizando al Congreso como agencia de empleos. No lo permitiremos !#MeritocraciaYa#UnNuevoCongreso pic.twitter.com/RuiAUCpUdQ — Daniel Salaverry (@dsalaverryv) 20 de mayo de 2019

-Retiro de firma-

El martes, Leyla Chihuán, segunda vicepresidenta del Parlamento, envió un oficio a Salaverry, comunicando su decisión de retirar su firma del acuerdo de la Mesa Directiva.

En el documento, la legisladora consideró una contradición insalvable "suprimir las plazas y puestos vacantes presupuestados del Cuadro de Asignación del Personal del Servicio Parlamentario sin precisar su calidad y número y menos si en este momento están siendo desempeñados mediante encargaturas para luego aprobar la creación de 209 plazas sin precisarse que se trata de plazas a plazo indeterminado".

En tanto, el congresista Tapia, segundo vicepresidente del Congreso, señaló que el acuerdo de la Mesa Directiva de convocar al concurso fue virtual. "Yo no he firmado porque hay algunas observaciones que no se han subsanado", añadió.