Las bancadas que integran el Congreso son los grupos encargados de presentar a la Oficialía Mayor las listas de candidatos a ocupar la Mesa Directiva. De acuerdo con el Reglamento, esto tiene que hacerse hasta 24 horas antes de la fecha propuesta para la elección. Debido a las circunstancias en que nos encontramos, los tiempos han tenido que ajustarse a la emergencia, pues quien presida ese grupo asumirá también la Presidencia de la República.

Una Mesa Directiva es compuesta por un presidente y tres congresistas para la vicepresidencia. Debido a que quien la preside deberá asumir la titularidad del Gobierno, la Presidencia del Congreso recaerá en la primera vicepresidencia. Para la composición de las listas, el Reglamento precisa que el documento debe estar acompañado por la firma del vocero autorizado de uno o más grupos parlamentarios, “siempre que el Grupo esté constituido”.

La elección de una Mesa Directiva está compuesta por seis pasos. El artículo 12 del Reglamento Interno del Congreso indica que terminado el escrutinio de la votación, se proclama la lista que haya logrado un número de votos igual o superior a la mayoría simple de congresistas concurrentes.

Si ninguna lista obtiene la mayoría simple se efectuará, siguiendo el procedimiento, una segunda votación entre las dos listas con mayor número de votos, proclamándose a los candidatos que obtengan mayor votación.

El domingo, solo se presentó una lista, la de Rocío Silva Santisteban (Frente Amplio), que solo logró el respaldo de 42 congresistas. Esta tarde se realizará una nueva elección y se espera que se presentan más de una fórmula.

César Delgado Guembes, exoficial mayor del Congreso, opinó que si bien lo óptimo es que no hayan actos políticos que no se ajusten a la norma, estamos en una situación extraordinaria e imprevista que se debe resolver con celeridad. “En circunstancias como esta, el Congreso a partir del dominio que tiene de las normas sobre las que se regula puede tomar acuerdos para atender circunstancias imprevistas y que son indispensables para el funcionamiento del sistema político”, considera.

Por ende, esperar las 24 horas para la elección de una nueva Mesa Directiva sería prolongar una solución a la crisis actual. “Si nos ceñimos al criterio de Martha Chávez [que expuso el domingo durante la sesión del pleno], el problema quedaría sin resolverse oportunamente. Se ha intentado solucionar ayer, pero aún no hay acuerdo político”, añadió Delgado Guembes.

La votación

La aplicación del sistema que establece el Reglamento del Congreso es una de las trabas en este momento, considera César Delgado Guembes: “[el reglamento] prevé que las elecciones se realizan en cédula y en secreto. Pero, cuando cambias el método de votación y en lugar de la votación secreta estableces la nominal, estás generando que los congresistas puedan votar afirmativamente, en contra y que se abstengan. Eso distorsiona el sistema”, explicó el exoficial del Congreso.

El sistema al que hace referencia es que el domingo, durante la elección para la Mesa Directiva, tuvimos cuatro tipos de votos: congresistas que no votaron, quienes votaron a favor, se abstuvieron, y quienes votaron en contra.

Debido a que el reglamento establece que se requiere un “número de votos igual o superior a la mayoría simple de congresistas concurrentes” [ayer asistieron 120] no solo no se alcanzó ese número, sino que hubo una votación mayor en contra de la lista. Eso equivale a un rechazo a la lista. Por lo tanto, no se podía pasar a segunda votación.

El domingo, la única lista sometida a votación fue la encabezada por Rocío Silva Santisteban (Frente Amplio), y las vicepresidencias a cargo de Francisco Sagasti (Partido Morado), Luis Roel (Acción Popular) y Yessica Apaza (UPP). El resultado de la votación nominal fue: 42 votos a favor, 52 en contra y 25 abstenciones.

“Para la Mesa Directiva se vota por cédula, ahí se debe marcar por quién votar: la lista 1 o la lista 2, o vicias el voto. Cuando dices ‘no vamos a tener voto secreto’ sino la opción de votar en contra, es diferente a expresar el voto por lista 1 ó 2. Cuando es voto nominal, se puede votar incluso en contra, o sea que ninguna de las listas gane”, añadió Delgado Guembes.

José Cevasco, también exoficial mayor del Congreso, dijo que en épocas normales el Reglamento establece que el voto sea por cédula. “Dada la pandemia, el pleno aprobó el tipo de votación que apreciamos, que es pública”, comentó.

¿Qué ocurre si hay más abstenciones?

César Delgado Guembes explicó que de haber mayores abstenciones al someterse a votación la lista, lo que debe pasar es volver a ponerla a voto para que el número de votos a favor o en contra sea mayor a las abstenciones. Pero, este no fue el escenario que se tuvo el domingo, pues hubo más votos en contra.

“Si se aplicara el reglamento, se diría: si no se alcanza, pasas a segunda vuelta y gana en segunda vuelta la mayoría simple [solo requiere un voto más]. El problema es que cuando votaste por primera vez, hubo más votos en contra que a favor, entonces no se puede ir a segunda vuelta”, indicó.

Reiteró que la lista puede ser nuevamente puesta a votación cuando el número de abstenciones es mayor, pues el resultado es que hay una “no decisión” por parte del Congreso. “La misma lista se somete a una nueva votación. Puede haber acuerdos políticos, pero todo eso es más allá de lo prevé el Reglamento del Congreso, porque tiene un carril cerrado cuando se está en situaciones ordinarias. No se ha puesto en situaciones como esta”, advirtió Delgado Guembes.

Al igual que Delgado Guembes, Cevasco indicó que “una lista pasa a segunda votación cuando las abstenciones superan los votos a favor. Ayer, los votos en contra superaron a los a favor. Por lo tanto, la lista fue rechazada”. Reiteró que si “la lista no ha obtenido los votos necesarios se vuelve a votar la misma lista”.

En el supuesto de que en una primera vuelta la lista tenga abstenciones superiores al voto a favor o en contra, esta pasaría a segunda votación. En esta vuelta, gana la lista por mayoría simple.

La propuesta de Mesa Directiva requiere mayoría simple. En caso los votos en abstención sean mayores, se pasa a segunda vuelta y en esta elección solo requiere el mismo sistema de votos.





¿Qué pasa si hay mayores abstenciones, pero incluso las bancadas presionan para que se cambie la lista?

Para Delgado Guembes, de presentarse esta situación, la Junta de Portavoces tendría que llegar a un acuerdo, pues la mesa elegida podría ser susceptible más adelante. “Esa Mesa Directiva no va a tenerla fácil porque si tienes una mesa que ha sido elegida solo por mayoría simple, el resultado va a ser que se puede cuestionar a la Mesa en cualquier momento”, advirtió.

Por su parte, Cevasco opinó que tendrían que rechazar esta lista primero para volver a presentar otra. “Si esa lista no alcanza el número de votos para ser rechazada o aprobada, tiene que ser otra vez votada”, dijo.

¿Por qué se negocia la lista en la Junta de Portavoces?

El exoficial mayor dijo que el presidente del Congreso puede proponer que la sesión de la Junta de Portavoces sea pública, y es una decisión que tomaría la propia Junta de Portavoces. Este es el espacio donde se definió el domingo la lista a presentar.

“La Junta de Portavoces es el órgano del Congreso en el que se realizan los principales acuerdos de naturaleza política. Los voceros están presentes, expresan sus puntos de vista para llegar a un punto de encuentro. El órgano natural antes de llevar al pleno es la Junta de Portavoces”, respondió.

En su experiencia como titular de la Oficialía Mayor, Delgado Guembes contó que cuando ejerció este cargo, y era presidente del Congreso Carlos Ferrero Costa, las sesiones del Consejo Directivo y Junta de Portavoces eran públicas y se transmitían por televisión. “Pero acaba él, va bajando la intensidad de transparencia y luego prácticamente desaparece. Mercedes Cabanillas anuló todo tipo de publicidad del Consejo Directivo y Junta de Portavoces. Esto empezó a reaparecer cuando era presidente Víctor Isla y se produjo el problema de la elección de magistrados del Tribunal Constitucional”, narró Delgado Guembes.

¿Qué Mesa actualmente dirige el Congreso?

Actualmente, hay una mesa transitoria, que la de accesitarios. “Es la lista que perdió en las elecciones del 17 de marzo de este año. Es una mesa transitoria hasta que se resuelva la elección. La naturaleza es similar a la que tienen en la Junta Preparatoria, son mesas momentáneas, que solo deberán circunscribirse a la elección, o también pueden citar a pleno y Junta de Portavoces”, dijo Delgado Guembes.

