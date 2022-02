Conforme a los criterios de Saber más

La denuncia sobre el uso político de la publicidad estatal es un elemento que tomarán en cuenta las bancadas del Congreso para evaluar si otorgan o no el voto de confianza al Gabinete, que debe presentarte ante el Parlamento este 8 de marzo. Los congresistas José Arriola (Acción Popular) y Kira Alcarraz (Somos Perú) manifestaron sus críticas al primer ministro, Aníbal Torres, luego de que la aún secretaria de Comunicación Social de la PCM diera cuenta sobre irregularidades al momento de asignar este presupuesto.

Arriola comentó a El Comercio que el tema será abordado también en la reunión de Acción Popular con Torres este lunes 28. “Es un motivo más para la conversación que vamos a tener con el primer ministro. Hay varios puntos de agenda para tratar con él y esto significará si es que la bancada colegiada le da o no el voto de confianza al Gabinete”, comentó.

Asimismo, consideró que el presunto uso político del presupuesto destinado para la publicidad estatal “definitivamente no ayuda, porque prácticamente se estaría coaccionando la libertad de prensa”. “Cada gobierno no puede parametrar la publicidad estatal solo a medios afines a ellos. Es un elemento más para tomar en cuenta”, agregó.

Teniendo en cuenta esta nueva información, adelantó que “ahorita el gobierno fácil no la tiene, definitivamente en este tema de la confianza”. Refirió que aunque hay dos congresistas de su bancada que han adelantado que sí otorgarán su voto de confianza al Gabinete Torres, Arriola mencionó que conocido este tema “tendrán que poner las barbas en remojo”.

" [¿Podría cambiar la posición si no se da una respuesta adecuada desde la PCM?] Sí, yo estoy fastidiado con esto. El año pasado así como defendimos, ahora este escenario es otro y lamentablemente este gabinete que debió ser consensuado, al final no fue así. Lejos de ello, tienen problemas”, finalizó.

Por su parte, la congresista Kira Alcarraz coincidió con Arriola en que la denuncia sobre direccionamiento político de la publicidad estatal “definitivamente [es un elemento a considerar]”. El martes 1, la bancada de Somos Perú se reunirá para conversar sobre lo revelado por la funcionaria de la PCM.

“Ayer (jueves) estuvimos viendo ese tema y tendremos una reunión de bancada el martes para evaluar el tema. Cuando me llegó la noticia me molestó bastante y he pedido una reunión de bancada para tomar una decisión en conjunto porque luego no quiero que digan que soy quien vota al contrario. Soy directa. No pueden direccionar eso”, comentó.

De la misma forma, será un tema que Somos Perú también tomará en cuenta para evaluar su voto de confianza, adelantó Alcarraz. “Ese tema lo estamos evaluando, lo veremos el martes y de todas maneras será algo importante para que decidamos si damos el voto de confianza o no. Yo les adelanté y dije que si son ciertas las acusaciones, debemos tomar cartas en el asunto, no darle el voto de confianza cuando hay estas irregularidades”, afirmó.

En Somos Perú aún no deciden si se votará de manera consensuada el próximo 8 de marzo, cuando el pleno del Consejo de Ministros concurra al Congreso. “Ese es otro punto que vamos a tratar, para ver si llegan a hacer los cambios que pedimos al primer ministro y, si no, lamentablemente ellos saben lo que se va a esperar. Se está pidiendo que para dar el voto de confianza se tengan ministros idóneos”, concluyó.

Piden información a la PCM

La Comisión de Fiscalización del Congreso, presidida por el congresista de Fuerza Popular Héctor Ventura, envió un oficio dirigido al primer ministro en el que solicitan información sobre las partidas presupuestales transferidas por el Ejecutivo para la publicidad estatal. El grupo de trabajo ha pedido que estos datos sean consignados desde el año 2017 hasta la fecha.

La Comisión de Fiscalización, presidida por el congresista Héctor Ventura, envió este oficio al presidente del Consejo de Ministros en el que solicitan información sobre el presupuesto para publicidad estatal ejecutado. Solicitan datos desde el 2017 hasta la fecha. @Politica_ECpe pic.twitter.com/frhnlusppY — Alicia Rojas Sánchez (@AliciARojas) February 25, 2022





VIDEO RECOMENDADO