La Comisión de Constitución del Congreso aprobó en una sesión extraordinaria que se llevó a cabo hoy, sábado, el dictamen que plantea aprobar por insistencia la ley que establece regulaciones en la aplicación de la cuestión de confianza por parte del Gobierno.

En tal sentido, la votación parlamentaria se realizó de la siguiente manera: 11 a favor, 1 en contra y 1 abstención.

Con esto, el grupo de trabajo presidido por Patricia Juárez (Fuerza Popular), descartó las observaciones que planteó el Ejecutivo y ahora deberá ser el pleno del Poder Legislativo el que debata y vote para aprobar por insistencia esta ley.

De ser así, la autógrafa de ley entrará en vigencia inmediatamente, modificando la Ley del Poder Ejecutivo con la interpretación de los artículos 132 y 133 de la Constitución Política del Perú, delimitando los motivos por los cuales la Presidencia del Consejo de Ministros puede plantear una cuestión de confianza ante el Parlamento.

La Comisión de Constitución llevó a cabo esta sesión extraordinaria convocada por su presidenta este sábado desde las 5 p.m. de manera semipresencial, con el objetivo de tratar solo dos puntos según su agenda: la insistencia de la ley que regula la cuestión de confianza, y la norma para incentivar la participación de miembros de mesa y reglas electorales aplicables para las elecciones regionales y locales que se llevarán a cabo en el 2022.

Observación del Ejecutivo

Patricia Juárez había adelantado que, si el presidente Pedro Castillo observaba la autógrafa de ley que regula la cuestión de confianza, el Legislativo optará para promulgarla mediante la insistencia.

“Nosotros estamos considerando que efectivamente la observación venía por todo lo que se ha estado manifestando en estos últimos tiempos. Nos vamos a preparar para poder sesionar lo más rápido posible e ir a la insistencia de la norma y después publicarla”, afirmó Juárez en diálogo con Canal N.

El Gobierno devolvió con observaciones la norma al Parlamento, todavía con Guido Bellido como presidente del Consejo de Ministros, cuestionando que altera el balance de poderes y el equilibrio entre las potestades del Legislativo y el Ejecutivo.

“Solo se avoca a limitar la potestad constitucional del Ejecutivo de plantear una cuestión de confianza, más no establece regulación alguna respecto de la censura ministerial que puede proponer el Congreso, para lo cual este tiene amplios márgenes y solo está limitado por requisitos formales, como también los tiene la presentación de una cuestión de confianza”, señalan las observaciones.

Mirtha Vásquez se pronuncia

Tras asumir el cargo de primera ministra este miércoles, Mirtha Vásquez calificó como “peligrosa” la posibilidad que el Parlamento apruebe por insistencia cambios en la cuestión de confianza.

“Personalmente me preocupa mucho porque conozco bastante bien esta discusión. Se quiere aprobar una reforma sobre la cuestión de confianza que estimo es muy peligrosa pero, además, no solo es mi opinión. El Tribunal Constitucional lo ha dicho muchas veces: no podemos generar desbalance de poderes”, dijo este viernes en una entrevista a TV Perú.

Vásquez Chuquilín resaltó que, si bien puede haber un interés legítimo detrás de estas norma por la inestabilidad política vivida en los últimos años, el tema debería ser evaluado en conjunto, tanto Ejecutivo como Legislativo, para evitar una nueva confrontación porque, ante una norma aprobada por insistencia, el Gobierno presentaría un recurso de inconstitucionalidad, algo que calificó como un “conflicto innecesario”.

