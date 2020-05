El Congreso de la República tiene previsto realizar este jueves un pleno Salud. Es decir, la sesión será para debatir iniciativas legislativas correspondientes a dicho ámbito, en el marco de la emergencia sanitaria por el coronavirus (COVID-19). Sin embargo, pese a la importancia de la temática, los dictámenes a discutir no cuentan con la recolección de opiniones de instituciones especializadas ni entidades del Ejecutivo, como el Ministerio de Salud u otras carteras.

La agenda del pleno incluye al momento los cuatro primeros dictámenes de la Comisión de Salud del Parlamento, todos aprobados el 16 de mayo. Además, hay un quinto texto refrendado el 18 de mayo, que está terminando de pulirse a fin de ser publicado y que reúne a 17 proyectos de ley.

Hasta el momento, el Poder Legislativo ha realizado 6 sesiones plenarias (3 presenciales y 3 virtuales). El último fin de semana, por primera vez en sus poco más de dos meses de gestión, el pleno debatió y tomó una decisión respecto de un dictamen de comisión. Se trató de la propuesta para el deshacinamiento de penales, finalmente archivada.

Antes de ello, el nuevo Parlamento había aprobado todas sus normas sin estudio técnico previo; vale decir, sin dictámenes de las 24 comisiones ordinarias que ya se encontraban en funcionamiento. Como informó este Diario, las leyes y resoluciones legislativas se aprobaron con apuro, al estilo ‘fast track’ (vía rápida).

Así, luego de que el pleno del Congreso aprobara normas sin dictámenes de comisiones, lo que hará este jueves es discutir iniciativas que ahora sí tienen el estudio de un grupo de trabajo, la Comisión de Salud. Sin embargo, los textos dno cuentan con análisis ni opiniones de los sectores especializados, pese a implicar el uso de recursos públicos para su implementación.

En sus dictámenes, la Comisión de Salud recomienda al pleno ratificar y aprobar las propuestas con urgencia. En esa línea, aduce que no se solicitaron opiniones de instituciones del sector u organizaciones ciudadanas pertinentes “habida cuenta de la situación excepcional de emergencia sanitaria originada por la pandemia por COVID-19, que ha puesto en evidencia graves debilidades de carácter estructural en nuestro sistema de salud, resultando necesario e impostergable implementar acciones que permitan dar respuesta en el corto, mediano y largo plazo a esta y futuras amenazas”.

Consultado por El Comercio, César Cárcamo, profesor e investigador de la Facultad de Salud Pública y Administración de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), considera que debido a las materias abordadas, los distintos dictámenes sí debieron de ser consultados por lo menos con los ministerios respectivos de acuerdo a la especialidad de cada asunto. [Ver cuadro]

“Sospecho que piensan que puede haber conflicto de interés, que al consultar a instituciones, estas tratarán de velar por intereses opuestos a los que proponen”, apunta Cárcamo.

Por su parte, Jorge Pérez Flores (Somos Perú), vicepresidente de la Comisión de Salud del Congreso, asegura a este Diario que para los dictámenes aprobados no era urgente solicitar opiniones debido a la situación actual. Además, acota que muchas de las propuestas hacen referencia a estructuras aprobadas en anteriores períodos legislativos. “Los [dictámenes] que estamos sacando son los que se han evaluado que no tengan conflictos, problemas”, precisa.

En ese sentido, negó que las iniciativas respondan a un afán populista. “Para juicio de los expertos de la comisión, han considerado que no [es necesario recoger opiniones]. Incluso, algunos de los proyectos de ley recaen sobre otros que anteriormente ya se han visto. Estos cinco dictámenes han sido evaluados y consensuados en base a un historial que ya se tenía como data”, insiste.

En todo caso, subrayó que el pleno no necesariamente podría discutir todos los dictámenes e incluso alguno de estos podría ser retirado de la agenda. Esto debido a que la Junta de Portavoces se reunirá la tarde de este miércoles y considerando que seis bancadas han solicitado que se incluya el debate de los dictámenes en insistencia de la autógrafa de la ley que sanciona el acaparamiento, la especulación y la adulteración en las zonas declaradas en emergencia por desastres.

Dictamen de Comisión de Salud Propuestas Pedido de opiniones especializadas Instituciones que podrían haber opinado Observaciones 1. Dictamen 01-2020-2021/CSP-CR: Ley que declara en emergencia el sistema nacional de salud y regula su reforma

Reúne 3 proyectos de ley de congresistas de Fuerza Popular, UPP y APP. - Crea comisión mixta de 14 miembros que formulará, en 120 días, anteproyecto de ley para la reforma del sistema nacional de salud.

- Declarar en emergencia el sistema nacional de salud por 12 meses.

- Durante emergencia: prohíbe contrataciones bajo modalidad de servicios de terceros, servicios no personales, locación de servicios; faculta a gobiernos regionales a licitar obras de infraestructura siguiendo la Adjudicación simplificada.

- Financiamiento con cargo al presupuesto de pliegos involucrados, sin demandar recursos adicionales a tesoro público. No solicitó opiniones de instituciones del sector u organizaciones ciudadanas pertinentes. Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), Essalud, Ministerio de Salud (Minsa), Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), asociación de clínicas particulares. - Si bien sí se necesitan cambios, podría presentarse una iniciativa apurada, considerando el fin del período parlamentario y la época electoral.

- El trabajo de la comisión mixta coincidiría con el avance y consecuencias de la pandemia. 2. Dictamen 02-2020-2021/CSP-CR: Ley que incorpora la enfermedad causada por el COVID-19 dentro del listado de enfermedades profesionales de los servidores de la salud.

Sobre proyecto de ley de UPP. - Busca garantizar el derecho a la salud y las indemnizaciones al personal asistencial cuando este adquiere una enfermedad durante su ejercicio profesional.

- Modifica la Ley 26790 (Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud) e incluye una sexta disposición para que el COVID-19 sea reconocida como una enfermedad profesional.

- Faculta al Ejecutivo a adecuar normas, como el listado de enfermedades profesionales (causa-efecto entre riesgos y enfermedad denunciada por trabajadores del sector. Son usadas como referencia para la calificación de invalidez). No solicitó opiniones de instituciones del sector u organizaciones ciudadanas pertinentes. MTPE, Essalud, MEF. - Es oportuno y apropiado para reconocer a trabajadores que se exponen a consecuencia de su trabajo.

- Sería difícil determinar si la infección ocurrió a causa de la labor o fuera del entorno de trabajo. 3. Dictamen 03-2020-2021/CSP-CR: Ley que reconoce el trabajo de los servidores públicos en el ámbito de la salud, en el marco de la emergencia nacional por las graves circunstancias que afectan la vida y la salud de la nación a consecuencia del brote del COVID-19.

Reúne 2 proyectos de ley de congresistas del Frepap y Acción Popular. - Contar con marco legal único que brinde reconocimiento al trabajo de servidores del sector salud.

- Reconocimiento expreso a dichos trabajadores o sus familiares en caso de fallecimiento.

- Si fallece, familiares podrán acceder directamente o por sorteo a vivienda en la Villa Panamericana.

- Otorgamiento de beneficios a trabajadores o sus familiares.

- Bonificación del 10% en concursos públicos.

- Becas del Pronabec para sus hijos.

- Financiamiento con cargo a presupuestos institucionales. Solicitó opinión a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Ministerio de Salud, Ministerio de Economía y Ministerio de Vivienda, pero dictaminó “a la espera de la pronta remisión de las opiniones institucionales”. Aparte de las opiniones solicitadas pero no recogidas, el Ministerio de Educación (Minedu), Pronabec. - Ante renuncias de médicos, podrían justificarse algunas medidas para conseguir personal en base a incentivos. 4. Dictamen 04-2020-2021/CSP-CR: Ley que modifica los artículos 8 y 9 del Decreto Legislativo 1156, que dicta medidas destinadas a garantizar el servicio público de salud en los casos en que exista un riesgo elevado o daño a la salud y la vida de las poblaciones.

Reúne 3 proyectos de ley de congresistas de Frente Amplio, Alianza para el Progreso y Fuerza Popular. - Durante la emergencia sanitaria:

* Profesionales de la salud, equipos e infraestructura de establecimientos de salud privados serán puestos a disposición del Minsa.

* Entidades del sector Salud adoptan mecanismos para distribuir medicinas a domicilio para pacientes con enfermedades crónicas, discapacitantes o que altere su estado inmune.

- Suspensión de la exigencia del Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud (Serums) como requisito para contratar personal de salud en el Estado.

- Financiamiento con cargo a presupuestos de pliegos respectivos y los que disponga el Ejecutivo durante la emergencia sanitaria. No solicitó opiniones de instituciones del sector u organizaciones ciudadanas pertinentes. PCM, MEF, Minsa, Ministerio de Defensa (Mindef), Ministerio del Interior (Mininter). - La suspensión del Serums perjudicaría a zonas alejadas del país.

- Que el sector privado pase a disposición del Minsa sería apropiado, pero para situaciones como la actual pandemia.

- Esa última medida no debe de implicar que no se fortalezca el sistema público.

Pérez dice también que para otros proyectos sí se están solicitando opiniones consultivas, como para uno que busca modificar el artículo 40 de la Constitución a fin de eliminar la prohibición de que profesionales de la salud puedan laborar a la vez en Essalud y el Minsa, como medida ante la escasez de especialistas en situaciones como la actual emergencia. “Por eso es que no se está debatiendo ahora. Para eso se necesita mandárselos a los respectivos ministerios. Sí se está mandando. No es verdad que no los estamos enviando. Sí estamos enviando, porque si no, saldrían más dictámenes”, concluye.

Emergencia y reforma del sistema de salud

De acuerdo a la agenda del pleno, el primer dictamen de la Comisión de Salud plantea la “ley que declara en emergencia el sistema nacional de salud y regula su reforma”. Entre otras medidas, propone la creación de una comisión mixta de 14 miembros que, en un plazo de 120 días, debe formular un anteproyecto de ley para la reforma del sistema nacional de salud.

Es una iniciativa similar a la que tuvo el Poder Ejecutivo al plantear una comisión mixta que consensue un anteproyecto de ley de reforma del sistema de pensiones público y privado. Finalmente, la Comisión de Economía archivó la propuesta y el pleno acordó la conformación de un grupo no mixto, sino conformado solo por legisladores de cada una de las 9 bancadas.

Para Cárcamo, el primer dictamen de la Comisión de Salud es “el más delicado”, considerando que el trabajo para implementar la reforma del sistema coincide con la emergencia por la pandemia del COVID-19 e implica una larga labor.

Si bien dijo estar de acuerdo en que se necesitan cambios, pues hay mucho por mejorar, advierte: “Van a presentar algo apresurado para poderlo sacar antes de que se acabe su período. La coyuntura es pésima. Además, habrá elecciones presidenciales. Creo que están escogiendo el peor momento para hacer un cambio tan relevante”.

Pérez explica que la comisión mixta está relacionada a la estructura del Consejo Nacional de Salud y destaca la inclusión de representantes de distintas instituciones. “En su debido momento, cuando se instale la comisión, todos los actores van a tener voz y voto”, adelanta.

El COVID-19 en lista de enfermedades profesionales

Una enfermedad profesional es aquella en la que se ha establecido la relación causa-efecto entre los riesgos a los que está expuesto un trabajador, según la actividad que desarrolla, con la enfermedad que adquiere. Ello se usa como referencia para el proceso de evaluación y calificación de la invalidez, así como para la cobertura de prestaciones de salud por ejemplo, por accidentes de trabajo.

El Ministerio de Salud tiene una norma técnica con un listado de enfermedades profesionales en base a los agentes causantes del mal (químicos, físicos, biológicos, inhalación de sustancias, etc.). Así, el segundo dictamen aprobado por la Comisión de Salud del Congreso plantea una “ley que incorpora la enfermedad causada por el COVID-19 dentro del listado de enfermedades profesionales de los servidores de la salud”. Mediante esa medida, busca garantizar el acceso a servicios de salud y la protección para el afectado.

César Cárcamo, investigador y docente de la UPCH, señala que la propuesta es oportuna y hace un símil con militares y policías que tienen una bonificación adicional por riesgo de vida. Por tanto, consideró que el dictamen reconoce que el trabajador del sector salud, en el contexto de la pandemia, se expone a peligros como consecuencia de su labor. Pero apuntó: “Lo que resulta dificultoso es determinar si es que esta infección ocurrió como consecuencia de la labor o por fuera de entorno de trabajo”.

El reconocimiento a trabajadores del sector salud

El tercer dictamen de la Comisión de Salud señala que su objeto es “reconocer el trabajo de los servidores públicos en el ámbito de la salud, independientemente del régimen laboral o la modalidad de contratación bajo la cual prestan sus servicios” que laboran en el sector atendiendo a pacientes de coronavirus.

Para ellos, la iniciativa propone reconocimientos, como bonificaciones en concursos públicos, acceso a becas para sus hijos, seguros de vida o compensaciones extraordinarias y, entre otros, la posibilidad de que, en caso de fallecer, sus familiares obtengan directamente o por sorteo una vivienda en la Villa Panamericana.

Cárcamo sostiene que el dictamen es un respaldo para servidores del sistema de salud y sus familias. “Podría ser bien recibido, podría justificarse. Sobre todo en estos tiempos en que hay un problema para conseguir suficiente personal que esté dispuesto a poner en riesgo su vida. Están renunciando médicos del Minsa y Essalud, porque consideran el riesgo demasiado grande para tomar. Esto podría convertirse en un incentivo para que más personas estén dispuestas a tomar el riesgo”, indica.

Medidas complementarias en salud

Este cuarto dictamen se denomina “Ley que modifica los artículos 8 y 9 del Decreto Legislativo 1156, que dicta medidas destinadas a garantizar el servicio público de salud en los casos en que exista un riesgo elevado o daño a la salud y la vida de las poblaciones”.

El texto plantea incorporar medidas complementarias para garantizar el servicio público de salud ante situaciones de emergencia sanitaria, como la actual por el coronavirus.

Para ello, establece que, durante la emergencia sanitaria, los profesionales de la salud, equipos e infraestructura de establecimientos de salud privados sean puestos a disposición del Minsa, que deberá tomar medidas como cubrir los costos del mantenimiento de equipos, insumos y medicamentos con el presupuesto asignado para la situación. También propone la suspensión temporal del Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud (Serums) como requisito para la contratación de personal de la salud. Asimismo, la distribución de medicinas a domicilio o en lugares cercanos para pacientes con enfermedades crónicas, discapacitantes, inhabilitantes o inmunológicas que permitan garantizar la continuidad de los tratamientos.

Cárcamo considera que el pase del sector privado a disposición del Minsa es apropiado en situaciones como una pandemia, lo que no significa que no se deba fortalecer el sistema público. Añadió que el reparto de medicinas a domicilio es una medida conveniente y ya aplicada en la sanidad de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, cuestionó la iniciativa sobre los Serums, puesto que señala que el sistema sí ha traído ventajas y permitido que médicos trabajen en zonas alejadas del país.

“Creo yo que la suspensión del servicio va a perjudicar sobre todo a las zonas rurales o poblados pequeños del país. No me parece que guarde relación. Parece que estuvieran aprovechando la coyuntura para pasar por debajo de la mesa una medida que no está muy relacionada y que ha demostrado su efectividad”, sentencia.

Hasta el cierre de este informe, aún estaba pendiente pulir detalles del quinto dictamen, referido al fortalecimiento de los recursos humanos en el sector Salud, a su formalización y estabilidad. Se denomina “Ley que regula los procesos de ascenso automático en el escalafón, el cambio de grupo ocupacional, cambio de línea de carrera, el nombramiento y cambio a plazo indeterminado de los profesionales, técnicos y auxiliares asistenciales y personal administrativo de la salud”.

