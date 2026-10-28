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El ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, acudió al Congreso este martes 27 de octubre. (Composición: El Comercio)
El ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, acudió al Congreso este martes 27 de octubre. (Composición: El Comercio)
Por Alexander Villarroel Zurita

El ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, negó que la fórmula legal planteada por el Ejecutivo para la nueva Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley MAPE) constituya “un Reinfo amplificado”. Insistió en que el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) concluirá el 31 de diciembre próximo y que la propuesta contempla un “régimen de consolidación” temporal de 18 meses, para que los mineros informales que cumplan las condiciones puedan avanzar hacia la formalización.

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