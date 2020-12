Conforme a los criterios de Saber más

Si el actual Congreso insiste en continuar con el proceso de selección de los miembros del Tribunal Constitucional (TC), pese a la oposición de cuatro bancadas, cuando los eventuales candidatos sean propuestos ante el pleno podrían no alcanzar los 87 votos requeridos para ser designados nuevos magistrados. Es decir, si bien la Junta de Portavoces acordó el jueves, por mayoría, que se agende en el pleno y someta a votación la recomposición o no de la Comisión especial del TC, el trayecto final podría presentar complicaciones.

El Parlamento en su conjunto deberá decidir -no se ha confirmado si será hoy o este sábado- si continúa o no el proceso de elección del TC, y para este primer paso se requiere una mayoría simple. La recomposición apunta al ingreso de dos bancadas a la comisión especial: Nueva Constitución y Descentralización Democrática. Los voceros de ambas ratificaron el jueves a El Comercio que están a favor de la continuidad de la elección.

Debido a que cuatro de los nueve integrantes de la comisión renunciaron, y aumentó a 11 el número de bancadas, el ingreso de estos dos nuevos grupos parlamentarios otorgaría el quorum necesario para retomar el proceso de selección. Sin embargo, de continuar esto, la designación de los magistrados podría quedar entrampada si no se logran los 87 votos.

Fuentes de El Comercio indicaron que el congresista Guillermo Aliaga, vocero de Somos Perú, presentaría una cuestión previa en el pleno para someter a votación la desactivación de la Comisión especial del TC. Esta propuesta solo había sido apoyada, en la Junta de Portavoces del jueves, por cuatro bancadas: el Frente Amplio, el Partido Morado, Alianza para el Progreso (APP) y Somos Perú.

Desde el jueves, cuando se supo la posición mayoritaria de la Junta de Portavoces para poner a votación la recomposición de la comisión, hubo coordinaciones para apoyar un pronunciamiento a favor de que no prosiga la selección. Las firmas estuvieron siendo recogidas desde ayer. De manera preliminar, se supo que dicho comunicado sostendría que “carece de objeto” continuar con la elección y quienes lo suscriben expresarían su “preocupación y extrañeza” por esta intención.

Fuentes de este Diario comunicaron que una de las bancadas donde podría haber votos divididos es Acción Popular. Esto debido a que el congresista Hans Troyes, de este grupo parlamentario, es uno de los firmantes del pronunciamiento y está a favor de la desactivación del grupo de trabajo. Otro rol importante será también el de los congresistas no agrupados.

Conteo

El Comercio pudo confirmar que las bancadas que apoyan el pronunciamiento para que no prosiga el proceso de selección son Somos Perú, APP, Frente Amplio y el Partido Morado. Además, los congresistas no agrupados que se suman a esto son Arlette Contreras y Rennan Espinoza. Sin embargo, el número de apoyo podría aumentar.

Es decir, de llegarse al final del proceso de selección y tener el pleno que elegir a un nuevo magistrado, y si las demás bancadas ratifican con su voto la posición de sus portavoces, habría 82 votos.

Bancada En contra de que prosiga el proceso Frente Amplio (8) 8 Somos Perú (5) 5 APP (20) 20 Acción Popular (24) 1 Partido Morado (8) 8 Arlette Contreras 1 Rennan Espinoza 1 TOTAL 44

Por parte de los congresistas no agrupados, Carmen Omonte dijo que APP no participará en esta selección si llegase a concretarse. “Personalmente, considero que el Congreso está cumpliendo con una tarea y debe respetarse. APP no participa en grupo encargado de selección”, dijo a El Comercio. Al ser consultada sobre si estaría a favor o en contra de una reconformación de la Comisión especial, respondió que debe “analizarse bien”.

Moisés Gonzalez Cruz, también congresista no agrupado, expresó que él está a favor de la recomposición de la comisión. “Hay que cumplir con la elección del TC sabiendo que muchos de ellos tienen el mandato vencido”, agregó.

Asimismo, Rennan Espinoza expresó que si bien este Congreso tiene la legalidad y facultades para atender la elección del TC, la situación política actual no le da legitimidad para hacerlo. “Resulta importante, son miembros que estarán en una institución muy importante, no hay las condiciones políticas para poder tener calma, serenidad. Hay un grupo de congresistas con sangre en el ojo”, expresó.

Considera también que no se alcanzarían los 87 votos que se necesitan para elegir a un nuevo magistrado. “Somos algo de 44 o 45 que estamos en contra de continuar con el proceso. Al ser solo 44, ya no alcanzan los 87 votos. Por bancadas que ya expresaron su postura, somos más o menos ese número. El Frente Amplio, Partido Morado, Somos Perú, APP, son el grupo de bancadas que suman 43 ó 44; puede ser que se sume alguien más y llegan a 45″, detalló.

Finalmente, la congresista Arlette Contreras indicó que el sentido es “no continuar el proceso de selección”. Cuestionó también que a pesar de haber sido un tema urgente, no se haya priorizado la elección del nuevo TC. Y, que ahora el escenario no es el adecuado. “En Acción Popular no tienen una posición unánime, eso va a marcar también la diferencia del resto de parlamentarios”, dijo.

Además, mencionó que el pronunciamiento saldría luego de tener la máxima cantidad de congresistas que lo respalden. “Es una propuesta que nace en el Congreso, con la suma de voluntades”, concluyó.

Las bancadas ratifican su posición

El jueves, el congresista Gino Costa (Partido Morado) y Guillermo Aliaga manifestaron el jueves a El Comercio que no designarían a un nuevo integrante de la comisión -de continuar el proceso-, ni apoyarán la recomposición del grupo. Costa añadió que incluso, así continúe el proceso, tampoco apoyarán ninguna de las propuestas de nuevos magistrados del TC. .

César Combina, vocero de APP, detalló este jueves a El Comercio que tampoco designarán un nuevo miembro tras la salida de Tania Rodas de la comisión, y consideran que “este proceso concursal debería desactivarse” debido a que hay vicios y plazos que no se cumplieron.

“Si es que el pleno decide admitir la propuesta de Junta de Portavoces, de reconsiderar esta comisión, APP no va a enviar participantes”, declaró.

Asimismo, que votarán en contra de la recomposición y de las propuestas. “Salvo que ocurriese algo muy improbable, votaríamos también en contra de las propuestas que haga esta comisión de las candidaturas del TC. [...] nosotros consideramos que esta situación, este proceso, la comisión y el proceso ya tienen mancha. No considero que sea posible que APP le dé el voto a algún seleccionado por esta comisión”, finalizó.

Rocío Silva Santisteban, vocera del Frente Amplio, declaró que tampoco volverán a la comisión y que el grupo tiene que desactivarse. También, que votarán en contra de la recomposición. “[...] lo que ellos quieren es armar una nueva comisión, pero esa nueva comisión no tendría los 87 votos para elegir a los magistrados, así que no tiene mucho sentido. Por eso, nosotros no vamos a regresar a la comisión y consideramos que debe desactivarse”.

Situación de la comisión especial

Entre los principales argumentos de quienes consideran que la elección de magistrados debe continuar es que los miembros actuales ya tienen el mandato vencido -seis de ellos están en esta situación hace más de un año-. La congresista Rocío Silva Santisteban dijo el jueves a este Diario que podría considerarse este un procedimiento legal, pero no legítimo.

El congresista José Vega, vicepresidente de la Comisión especial del TC y vocero de Unión por el Perú (UPP), indicó que el pleno deberá decidir si se integran las dos nuevas bancadas al grupo y, de esa manera, “continuar con esta responsabilidad entregada por el pleno del Congreso”.

“Ellos [las bancadas que indicaron que no se sumarán al proceso] tendrán que dar cuenta a sus electores, por qué abdican de una función constitucional. Para nosotros es urgente cumplir con nuestro deber, con el mandato constitucional”, reiteró Vega. Agregó que él se mantiene en la vicepresidencia de la comisión salvo el pleno decida algo diferente. “Esa mesa fue nombrada legítimamente. Por lo tanto, no estamos de acuerdo en renunciar a nuestro mandato. Se complementará el cargo que falta [por la renuncia de Tania Rodas] y continuar la comisión”, mencionó.

Vega dijo esperar que “las demás reflexionen”. “No podemos hacernos cómplices que un Tribunal Constitucional, con magistrados con mandato vencido, ya no gozan de legitimidad, eso no es correcto”, comentó. Sin embargo, considera que no se puede “especular” sobre si se podría o no alcanzar a 87 votos necesarios para designar a un nuevo magistrado como miembro del TC.

“Si no se da, ya cumplimos. Si no se da, cada bancada responderá por sus votos. Pero, que no se esté con cálculos, especulaciones, que podemos parar una responsabilidad que tenemos”, añadió.

El Comercio intentó comunicarse con el congresista Rolando Ruiz, presidente de la Comisión especial del TC, pero no obtuvimos respuesta.

