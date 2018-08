Congreso iniciará debate de proyectos del Ejecutivo la próxima semana

El Congreso empezará la próxima semana a debatir los proyectos de reforma política y del sistema de justicia que fueron presentados por el Ejecutivo. Así lo señalaron los presidentes de las comisiones de Constitución y Justicia.

Rosa Bartra, nueva titular de la Comisión de Constitución, indicó que la próxima semana se instalará su grupo de trabajo, posiblemente el martes, y de inmediato se someterán a discusión las iniciativas legislativas sobre bicameralidad, la no reelección inmediata de los parlamentarios y el financiamiento de los partidos políticos.

La legisladora de Fuerza Popular manifestó que se recogerá la opinión de expertos, se debatirán los proyectos y se emitirán dictámenes que se elevarán al pleno. “Dada la importancia que tienen estas reformas, se va a trabajar con celeridad, pero no puedo hablar de plazos”, dijo a este Diario.

El congresista oficialista Alberto Oliva, presidente de la Comisión de Justicia, sostuvo que su grupo tendrá a cargo los proyectos para modificar leyes ordinarias. Agregó que si bien las iniciativas sobre reformas de la Carta Magna le competen a Constitución, propuso que su comisión también participe en la discusión y elaboración de dictámenes.

En su opinión, la aprobación de los proyectos va a depender de la voluntad política del Congreso. “Si se le da prioridad como lo está demandando la ciudadanía, creo que podríamos llegar a hacer la consulta en el referéndum [de] este año”, expresó.

Sin embargo, Úrsula Letona, vocera de Fuerza Popular, señaló que su bancada no podía comprometerse a que el referéndum se realice este año. “Nosotros vamos a darle prioridad a los proyectos, pero no es adecuado querer imponer plazos. El Congreso no es una mesa de partes, tenemos que discutir, escuchar a los expertos y ver qué es lo mejor para el país”, declaró.

El presidente Martín Vizcarra dijo ayer en Apurímac que confiaba en que la ciudadanía respaldara las iniciativas del Ejecutivo. Destacó la importancia de que se concreten cambios de fondo a través de los proyectos presentados al Congreso.

Nuevo Perú informó que tiene la “decisión política” de apoyar las reformas planteadas por el Ejecutivo que se someterán a referéndum.

En tanto, Víctor Andrés García Belaunde (Acción Popular) dijo que es “muy complicado” y “no hay tiempo” para que el referéndum se realice en octubre.

Javier Velásquez (Partido Aprista) afirmó que está a favor de la reforma política planteada por el Ejecutivo, incluida la no reelección de legisladores, y que el referéndum sea este año.