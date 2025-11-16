El Congreso entregará en diciembre tarjetas electrónicas de S/1900 a su personal y legisladores, como parte de los beneficios incluidos en el convenio colectivo vigente. De acuerdo con documentos oficiales, cada congresista percibirá ese mes hasta S/46.900, suma que integra remuneración, gratificación legal, bono por función congresal, asignación por semana de representación y la tarjeta electrónica.

Según Cuarto Poder, el Parlamento adquirió 4.500 tarjetas con un valor unitario de S/1900, lo que representa un gasto total de S/8.55 millones. Este beneficio será distribuido entre trabajadores de planta, personal de confianza y los propios legisladores. La convocatoria para la compra de estas tarjetas se inició este mes y forma parte del Plan de Ejecución de Actividades de Bienestar Social.

El dominical también accedió al documento técnico del proceso, que detalla que las tarjetas deben tener una vigencia mínima de un año, sistemas de seguridad contra adulteración, disponibilidad para compras a nivel nacional y servicio de atención permanente por teléfono y correo electrónico.

En cuanto a los ingresos de los legisladores, al sueldo mensual de S/15.600 se suma una gratificación equivalente, el bono por función valorizado en S/11.000 y la semana de representación, que aporta S/2.800. Todos estos conceptos se consideran en la cifra final que recibirán en diciembre.

El Parlamento ha solicitado al Ejecutivo un presupuesto de S/700 millones para cubrir estos pagos y otras obligaciones incluidas en el convenio colectivo. La Contraloría no interviene en estos acuerdos por tratarse de negociaciones internas entre el Congreso y su sindicato.

La Mesa Directiva ya formó una comisión para negociar el próximo convenio para el periodo 2026-2027.

Según el reportaje, el valor de las tarjetas ha aumentado de forma progresiva. Entre 2020 y 2021 costaron S/1500; en 2022 y 2023, S/1700; y desde 2024, S/1900. En total, el Parlamento ha destinado S/24.656.940 a este beneficio entre 2023 y 2025.