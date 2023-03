A mediados de diciembre del año pasado - días después del golpe de Estado perpetrado por el expresidente Pedro Castillo, que derivó en protestas y actos de vandalismo en diversas regiones del país - el Congreso suscribió un contrato por S/ 312,819.041 con una agencia de viajes por el servicio de agenciamiento de pasajes aéreos internacionales.

LEE TAMBIÉN | Congreso aún no elige a nuevo auditor pese a que contraloría envió propuestas

El contrato de un año con la empresa Cuarzo Travel S.R.LTDA es por la compra de 68 pasajes aéreos a diversos países.

Cuarzo Travel obtuvo la buena pro el 23 de noviembre y el contrato se suscribió el 16 de diciembre, días después del golpe de Estado y en medio de una profunda crisis política.

En el documento de seis páginas, al que tuvo acceso El Comercio, no se estipulan itinerarios y tampoco figuran los nombres de los parlamentarios que harán uso de estos pasajes aéreos. Sin embargo, sí se precisan las naciones que próximamente visitarán los legisladores.

Se requirió, por ejemplo, diez pasajes ida y vuelta a Francia, por el precio de S/ 56,723.00. Asimismo, otros seis tickets a Rusia, estimados en S/ 39,823.68. También se solicitó boletos a Bélgica, México, Islandia, Indonesia, El Salvador, Canadá, Costa Rica, Cuba, Dinamarca, Estados Unidos, Panamá y Trinidad y Tobago [ver recuadro].

Cuarzo Travel obtuvo la buena pro el 23 de noviembre y el contrato se suscribió el 16 de diciembre, días después del golpe de Estado y en medio de una profunda crisis política.





Los periplos previstos para este 2023, según el contrato:

Destino Cantidad de pasajes Precio Comisión de la empresa Total Lima- Bélgica-Lima 3 S/.5,328.44 S/. 212.40 S/.16,622.52 Lima- Canadá-Lima 3 S/.3,644.40 S/. 212.40 S/.11,579.40 Lima- Costa Rica-Lima 2 S/.2,377.40 S/. 212.40 S/.5,179.60 Lima-Cuba-Lima 1 S/.3,878.90 S/. 212.40 S/.4,091.36 Lima-Dinamarca-Lima 1 S/.5,852.84 S/. 212.40 S/.6,065.24 Lima-El Salvador-Lima 1 S/.3,351.03 S/. 212.40 S/.3,563.43 Lima-EE.UU.-Lima 9 S/.2,964.22 S/. 212.40 S/.28,589.58 Lima-Francia-Lima 10 S/.5,459.90 S/. 212.40 S/.56,723.00 Lima-Francia- Suiza-Lima 1 S/.5,468.64 S/. 212.40 S/.5,681.04 Lima-Indonesia-Lima 1 S/.7,477.17 S/. 212.40 S/.7,689.57 Lima-Islandia-Lima 3 S/.7,278.40 S/. 212.40 S/.22,472.40 Lima-Israel-Lima 4 S/.5,965.45 S/. 212.40 S/.24,711.40 Lima-Lituania-Lima 1 S/.6,838.66 S/. 212.40 S/.7,051.26 Lima-México-Lima 3 S/.3,545.51 S/. 212.40 S/.11,273.73 Lima-Panamá-Lima 8 S/.2,465.10 S/. 212.40 S/.21,420.00 Lima-Rusia-Lima 6 S/.6,424.88 S/. 212.40 S/.39,823.68 Lima-Suiza-Lima 3 S/.5,297.46 S/. 212.40 S/.16,529.58 Lima-Trinidad y Tobago-Lima 5 S/.4,010.55 S/. 212.40 S/.21,114.75 EE.UU. - Lima 2 S/.479.16 S/.106.20 S/.1,170.72 Lima - Francia 1 S/.1,369.95 S/.106.20 S/.1,476.15 68 S/.312,819.041

El proceso para la contratación del servicio de agenciamiento de pasajes aéreos al extranjero se inició en octubre del 2022. Postularon cuatro agencias de viajes, entre ellas Cuarzo Travel S.R.LTDA, que obtuvo la buena pro el 23 de noviembre y firmó el contrato con el Congreso el 16 de diciembre, en plena crisis social y el debate del adelanto de elecciones.

Según el Seace, el acuerdo entró en vigencia el 20 de diciembre del año pasado y culminará el próximo 19 de diciembre del 2023.

Contrato del Congreso con la agencia de viajes figura en el Seace.





¿Las explicaciones?

En diálogo con este Diario, Carla Rodríguez Rueda, gerenta general de Cuarzo Travel S.R.LTDA, aseveró que los destinos ya estaban establecidos cuando concursaron para obtener la buena pro y que en base a eso fue que presentaron su cotización. Sin embargo, no quiso dar mayores detalles, argumentando que en el contrato existe una “cláusula de confidencialidad”.

El Comercio se puso en contacto con el oficial mayor del Congreso, José Cevasco, quien nos derivó con Pablo Noriega, director de Administración de dicho poder del Estado.

Noriega indicó - en un primer momento - que estaba haciendo las indagaciones correspondientes “con el área especializada”. Luego, en una segunda comunicación, afirmó que ya tenía la información, pero nos pidió que la solicitemos a través del portal de transparencia. Así lo hicimos.

Posteriormente, el funcionario aseguró que nos daría respuesta entre la tarde del martes y la mañana del miércoles. No obstante, no remitió dicha información. En un nuevo intento por conocer la versión del Parlamento, volvimos a contactarnos con él. Esta vez señaló que “las áreas correspondientes” responderían a nuestra solicitud. Al cierre de esta edición, no recibimos nada.

Este Diario también intentó sin éxito contactarse -en más de una oportunidad- con los integrantes de la Mesa Directiva, con la finalidad de conocer cómo se determinaron los destinos, qué congresistas viajarán y otros detalles de este contrato.

En los últimos días, el Parlamento ha estado en el ojo de la tormenta tras revelarse las sumas de dinero que gastó en bufets, viajes, alfombras, televisores, pantallas LED, celulares y el alquiler de una playa de estacionamiento privada.

VIDEO RECOMENDADO Cuarto Poder: El menú de los otorongos

Además… Contraloría recopila información La Contraloría General de la República recopilará información sobre los cuestionados gastos realizados por el Congreso de la República. Según pudo conocer El Comercio, la tarea estará a cargo de personal de la Gerencia de Control Político Institucional y Económico.

Dicha medida se da luego de que el presidente del Parlamento, José Williams, solicitara al órgano de control llevar a cabo una auditoría de control interno o servicio de control específico de las adquisiciones de alfombras, pantallas LED, alquiler de estacionamiento y servicio de alimentación en ese poder del Estado, que recientemente han sido cuestionadas.

Opiniones

En diálogo con El Comercio, el ex contralor general de la República Fuad Khoury, el ex viceministro de Economía Carlos Casas y el especialista en contrataciones del Estado Roberto Benavides opinaron que este contrato debería ser auditado por la Contraloría General de la República. Los especialistas señalaron que llama la atención que se haya establecido destinos por adelantado.

Khoury explicó que “cualquier gasto de una institución está sujeto a la evaluación de la contraloría, que es el ente que determina si hubo o no una irregularidad en un proceso”.

“Lo que importa es la rentabilidad de este gasto y si ese gasto es relacionado con el oficio congresal y si tiene sentido de relevancia para el país, porque ellos {los legisladores] representan al país [...] La Contraloría debe verificar”, señaló Khoury.

El ex contralor indicó que el proceso de recopilación e investigación por parte del órgano de control demora aproximadamente un mes. Añadió que, una vez que concluya con la investigación, la contraloría remitirá un informe a quien corresponda, en este caso puede ser al mismo Congreso o al Ministerio Público, de ser necesario.

“El monto [de este contrato] no me asusta, lo que me asusta es que se vayan de paseo [...] Hay que auditar y verificar por qué han hecho este contrato”, expresó Khoury.

Por otro lado, el ex titular de la contraloría cuestionó que el Congreso haya suscrito este contrato cuando tiene una baja aprobación de la ciudadanía. Agregó que el titular del Poder Legislativo, José Williams, debe dar una respuesta política a la indignación de la población. “Si yo fuera el presidente del Parlamento, cancelo todo los viajes. No hay viajes porque tienen que trabajar, esos viajes no cambiarán la situación del país”, acotó.

“Si yo fuera el presidente del Parlamento, cancelo todo los viajes. No hay viajes porque tienen que trabajar, esos viajes no cambiarán la situación del país”. Fuad Khoury, excontralor general de la República.

LEE TAMBIÉN | Pedro Castillo: fiscalía pide 36 meses de prisión preventiva por caso de organización criminal

Por su parte, Casas dijo que lo más llamativo de este contrato es que se hayan preestablecido destinos. “El hecho de que solo haya determinados destinos es como si ya estuvieran predeterminando los viajes, cuando estos a veces salen de improviso [...] Además, en la tabla aparecen los pasajes en soles y los pasajes cuestan en dólares. ¿Por qué poner los precios en soles? Son cosas que me llaman la atención”, manifestó.

“El hecho de que solo haya determinados destinos es como si ya estuvieran predeterminando los viajes, cuando estos a veces salen de improviso" Carlos Casas, exviceministro de Economía.

Para Casas “corresponde” que contraloría “le dé una revisada” a este contrato. “Este es el problema que hay en el sector público, que se contrata agencias de viajes y no se compran directamente los pasajes porque si uno los compra directamente por Internet salen mucho más baratos. Las agencias generan un sobrecosto que puede ser innecesario”, añadió.

El exviceministro remarcó que “no es usual” que se establezcan destinos con tanta anticipación. “Además, hay destinos que no son tan relevantes para fines de representatividad como Cuba, por ejemplo”, opinó.

LEE TAMBIÉN | IPD retira a funcionario que tiene diversas investigaciones fiscales

Una opinión similar tuvo Benavides. El especialista aseveró que “llama la atención” que el contrato no detalle las ciudades a las que próximamente estarían viajando los congresistas y solo se haya puesto los países de forma general.

“Para determinar el costo [de los pasajes] se debe determinar el destino final. No es lo mismo viajar a Miami que viajar a Hawái [EE.UU.], por ejemplo. Esa parte no me queda clara cómo la han determinado”, apuntó.

Benavides también cuestionó que se contrate una agencia de viajes, cuando el Congreso puede comprar pasajes directamente. “Este hecho debe ser investigado por la contraloría, eso lo tengo claro”, afirmó también.

"Este hecho debe ser investigado por la contraloría, eso lo tengo claro”, Roberto Benavides, especialista en contrataciones del Estado





Además… El Comercio informó que el Congreso- durante las administraciones de Lady Camones (APP) y José Williams Zapata (Avanza País)- ha desembolsado más de S/414 mil para que los parlamentarios de diferentes bancadas realicen 32 viajes al extranjero. Este monto, de acuerdo al portal de transparencia de la institución, solo corresponde a cuatro meses: agosto, octubre, noviembre y diciembre del año pasado.

Entre los congresistas que registran más salidas al extranjero pagadas por el Estado-en el período revisado por El Comercio- están Juan Carlos Lizarzaburu (Fuerza Popular), Silvia Monteza Facho (recientemente elegida segunda vicepresidenta del Parlamento), María del Carmen Alva (Acción Popular) y Eduardo Salhuana (Alianza para el Progreso).

En otro reportaje este Diario dio cuenta de que el Parlamento pagó 31 viajes de parlamentarios al exterior en los últimos siete meses. Los legisladores visitaron Estados Unidos, Ruanda, Egipto, Francia, Bélgica, Suiza y otras naciones con pasajes y viáticos cubiertos por ese poder del Estado. Los legisladores que realizaron la mayor cantidad de viajes pertenecen a las bancadas Bloque Magisterial, Acción Popular, Perú Libre y Alianza para el Progreso.

Asimismo, “Panorama” reveló que al menos cuatro congresistas pasaron el año nuevo en diversas regiones del país con pasajes pagados por el Parlamento.

De acuerdo al portal de transparencia del Congreso, en enero, los parlamentarios Américo Gonza (Perú Libre), Juan Carlos Lizazarburu (Fuerza Popular) y Edward Málaga (No agrupado) realizaron viajes al extranjero por un valor de S/. 35,472.45. Los legisladores viajaron a Ginebra, Estados Unidos y Chile, respectivamente.