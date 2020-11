Conforme a los criterios de Saber más

Con el nuevo gabinete reunido, algunas bancadas han empezado ha manifestar su aprobación o rechazo al próximo pedido de voto de confianza del Consejo de Ministros ante el Congreso. La vocera del Frepap, María Teresa Céspedes, declaró este viernes que su bancada no avalará a los nuevos ministros designados. En Acción Popular, congresistas de manera personal han sostenido esta misma posición.

Otra de las bancadas que votaría en contra de darle un voto de confianza al grupo encabezado por Ántero Flores-Aráoz es el Frente Amplio. Aunque en su mayoría respaldó la vacancia del expresidente Martín Vizcarra por incapacidad moral permanente, la opinión de los voceros del grupo parlamentario es rechazar al gabinete.

Los motivos son, por ejemplo, las anteriores declaraciones de Flores-Aráoz respecto a la reforma universitaria, la vinculación de su estudio de abogados con la Universidad Telesup, y declaraciones discriminadoras que hizo hace algunos años.

Aunque la bancada recién se reunirá a partir de las 4 de la tarde para sentar una posición, Rocío Silva Santisteban, vocera alterna del Frente Amplio, dijo que no tiene “la menor duda” de que todos votarán en contra del voto de confianza.

Lenin Checco, vocero de la bancada, dijo a El Comercio que su voto de confianza será también en contra del gabinete. “Oficialmente no hay una posición, pero hay congresistas que han puesto su opinión, como yo, que no daré voto al señor Flores-Aráoz. Estamos pidiendo que más allá del voto de confianza, el gabinete que venga tienen que venir con la propuesta de una nueva Constitución”, indicó.

Señaló que el actual primer ministro "no representa un gabinete de ancha base como se planteó en el discurso de Manuel Merino”.

La Constitución establece que dentro de los 30 días de haber asumido sus funciones, el presidente del Consejo de Ministros debe acudir al Congreso junto a todos los ministros para exponer y debatir la política general del Gobierno.

Acción Popular - Ricardo Burga

El vocero alterno de Acción Popular, Ricardo Burga, dijo a El Comercio que primero escucharán “el plan de acción” del gabinete Flores-Aráoz antes de tomar una posición sobre el voto de confianza.

Sin embargo, congresistas de esta misma bancada como Orlando Arapa y Hans Troyes ya han adelantado que votarán en contra de otorgar la confianza al Consejo de Ministros. Troyes fue uno de los legisladores que se abstuvo de votar en el debate de la vacancia contra Martín Vizcarra.





“Es un opinión personal, respetable, de Arapa que no comparto porque hay que escuchar a las personas antes de emitir una opinión”, consideró Burga.

Respecto a la posición que asuman respecto al gabinete, Burga dijo que se encuentra con descanso médico, la bancada aún no se ha reunido, que sería posterior a su recuperación.

Consultado sobre las recientes declaraciones de la ministra de Justicia, Delia Muñoz, y el testimonio brindado por el procurador general del Estado, Daniel Soria, respecto a que le solicitaron su renuncia debido a una variación en la estrategia del Estado frente a la demanda competencial presentada ante el Tribunal Constitucional (TC), Burga dijo que estuvo “desconectado dos días”. “Estoy un poco desconectado, no conozco el tema a profundidad”, sostuvo.

Por otro lado, dijo que aunque el derecho a la protesta es reconocido y no hay “ninguna posición contraria”, es “inadmisible” que precandidatos “azucen” a las personas. El jueves, en la marcha convocada a nivel nacional contra el Gobierno de Manuel Merino, se registraron hechos de violencia por parte de la Policía Nacional contra los manifestantes e incluso periodistas, entre ellos trabajadores de El Comercio.

“La PNP...creo que los procedimientos tienen que ser ajustados, no critico a la policía, y en muchos casos se ha estado defendiendo de las agresiones. Hay que saber medir con el mismo peso las acciones de los que protestan pacíficamente y es respetable, aunque no estemos de acuerdo, y los que van a hacer destrucción. La PNP en su afán de controlar puede cometer algún exceso”, dijo.

En diálogo con RPP Noticias, el congresista Troyes indicó el sentido de su voto en contra del Consejo de Ministros se dará porque “este no es un gabinete de ancha base, como se ha mencionado en el discurso presidencial y, por lo tanto, este Gabinete no me representa; y no va a tener mi voto de confianza”.

Hans Troyes, representante de la región Cajamarca, fue uno de los legisladores que participó en la marcha nacional del jueves.

Hans Troyes, congresista de Acción Popular que participó en la marcha nacional del jueves contra el gobierno de Manuel Merino. (Captura: Twitter)





Luego de decidirse la vacancia de Martín Vizcarra, Troyes señaló a IDL-Reporteros que la votación fue un “proceso de negociación". […] "Para que se dieran cambios hubo un proceso de repartija. [A los que no quisieron plegarse, como Troyes] Nos dijeron que no nos iban a firmar proyectos. […] Me refiero a los proyectos de ley. Yo he presentado 13 proyectos que están en curso. [La presión] fue [de] Burga. Esto se dio en una reunión en bancada el sábado, en el Congreso. […] Dijeron que no iban a dar trámite a los proyectos si no votábamos a favor. Manifesté mi punto de vista en contra de la vacancia”.

Consultado sobre estas declaraciones, Burga dijo que su correligionario “ha dicho un montón de sandeces que no tienen sustento alguno. [...] yo lo voy a acusar a [la Comisión de] Ética, apenas culmine el descanso médico que tengo. Primero hablaré con la bancada”, advirtió Burga.

Por su parte, Troyes escribió en su cuenta de Twitter que lamenta “que siga siendo objeto de una campaña demoledora y de intimidación de miembros de mi propia bancada. Siempre estaré del lado de la gobernabilidad y en pie de lucha contra la corrupción, venga de donde venga”.

Burga también rechazó haber amenazado a Troyes con no firmar los proyectos de ley que vaya a presentar. “Parece que recibe órdenes de terceros. Él tiene una posición muy crítica hace tiempo, conocemos por quién está digitado. Para mí, dejó de ser correligionario”, sostuvo.

Lamento que siga siendo objeto de una campaña demoledora y de intimidación de miembros de mi propia Bancada. Siempre estaré del lado de la gobernabilidad y en pie de lucha contra la #corrupción venga de donde venga.#EsteGobNoEsDeAP @congresoperu — Hans Troyes (@HansTroyesD) November 13, 2020

Fuerza Popular - Diethell Columbus

Por parte de Fuerza Popular, el congresista Diethell Columbus dijo que se mantendrán “vigilantes y a la expectativa de las acciones del nuevo gabinete”. Añadió que primero escucharán las propuestas antes de tomar una posición sobre si apoyar o no al Consejo de Ministros con su voto de confianza.

“Vamos a ver qué van a proponer como gabinete, puede ser uno de transición, pero sobre ellos recae la responsabilidad de gobernar. Vamos a escuchar las propuestas en economía, social, salud y evitar corrupción. ¿Tiene profesionales notables en sus miembros o integrantes? Eso creo, sí, pero el tema de gestión pública no se trata de CV destacables, sino ver los resultados”, anotó. Añadió que primero escucharán porque no dan “cheques en blanco”.

Respecto al caso de Muñoz y Soria, dijo que “es lo obvio” la declaración de la ministra de Justicia respecto a la reevaluación de una estrategia respecto a la demanda competencial ante el TC. “Tiene que preguntar al subordinado la estrategia. No veo nada de malo de lo que ha dicho la ministra, en el sentido que se va a ver la estrategia. El proceso igual va a continuar, el TC ha fijado fecha de audiencia", añadió Columbus.

Sobre las últimas marchas registradas en el país, Columbus opinó que “si la PNP ha cometido un exceso en una marcha pacífica, se tiene que determinar responsabilidades. Si hubo personas que han hecho actos vandálicos, se tiene que hacer la investigación. Se tiene que respetar el derecho ciudadano, pero la ley se tiene que cumplir para aquellos que hagan desmanes”.





Podemos Perú - Aron Espinoza

Aron Espinoza, vocero de Podemos Perú, dijo estar de acuerdo con el gabinete Flores-Aráoz porque, a su entender, es “multipartidario”. “En lo personal voy a dar el voto a favor [de la confianza]”. Pero, añadió, aún no se ha acordado una reunión como bancada. La reunión donde discutirán el sentido su voto se realizará posteriormente a la reunión que tenga el primer ministro con las bancadas, dijo Espinoza. “Imagino que Flores-Aráoz debe estar invitando en el transcurso de la otra semana”, añadió.

El vocero de Podemos Perú también respondió que la resolución del TC sobre la demanda competencial presentada por el Ejecutivo anterior “va a generar un precedente y los lineamientos". “Creo que se debe continuar para que exista un precedente de por qué motivo se puede vacar a un presidente mañana más tarde y no tengamos este vacío que permite a cualquier grupo presentar en ese sentido”, opinó.

Consultado sobre las marchas, consideró que debido a que el ministro del Interior, Gastón Rodríguez, “tiene horas de haber juramentado”, el responsable es el jefe de la Policía Nacional, Jorge Lam. Por ello, dijo que esta tarde enviaría un oficio a la Comisión de Fiscalización. “De todas maneras enviaré un oficio para que se invite al jefe de la PNP y al jefe de la región policial".





UPP - Roberto Chavarría

Roberto Chavarría, vocero alterno de Unión por el Perú (UPP), informó que la bancada aún no se ha reunido para evaluar la conformación del gabinete. “Algunos ministros tienen cuestionamiento de la población", dijo y, en ese sentido, mencionó a Flores-Aráoz. “El primer ministro, por ejemplo, respecto a ese trato despectivo en una anterior oportunidad a la población andina. Considero que no es correcto de una autoridad que está al frente”, añadió.

Además, considera que la demanda competencial “debe seguir su curso. Los designados deben continuar”. “Si hay algunas observaciones por las cuales podría ser cambiado [Daniel Soria] para el buen desempeño en este caso no habría que dudarlo. Pero, si estuvo trabajando bien, no habría por qué cambiarlo”, declaró.

Tanto Flores-Aráoz como la ministra de Justicia se han manifestado en contra de la liberación de Antauro Humala, condenado por los delitos cometidos durante el ‘andahuaylazo’, una de las máximas que tenía UPP y por la que han salido en su defensa.

Sobre este tema, Chavarría dijo que “está en manos del Poder Judicial y serán ellos quienes lo determinen. Que haya una condicionante en cuanto a su liberación, no existe, pero sí que él por los años que lleva debería tener su liberación, pero está en manos del PJ y las autoridades penitenciarias”.





