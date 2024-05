De acuerdo al portal de Transparencia del Congreso, los parlamentarios que salieron del país en el primer trimestre del 2024 son Ernesto Bustamante, Rosangella Barbarán, Juan Carlos Lizarzaburu (Fuerza Popular), Guido Bellido (Perú Bicentenario), Rosselli Amuruz (Avanza País), Jorge Zevallos (Renovación Popular), Isaac Mita, Américo Gonza (Perú Libre), Lady Camones (APP), Hitler Saavedra (Somos Perú), María del Carmen Alva (no agrupada), Alex Paredes (Bloque Magisterial) y Wilson Soto (Acción Popular) [ver recuadro].

Los periplos de los 13 legisladores le costaron al país S/ 210.177,49 en pasajes aéreos y viáticos. Los congresistas que registran más salidas del país en viajes de oficiales son Rosselli Amuruz, Juan Carlos Lizarzaburu y Jorge Zeballos. Los dos últimos son representantes de los peruanos en el extranjero y realizaron los viajes durante las semanas de representación de enero, febrero y marzo.

En tanto, Amuruz viajó a los Emiratos Árabes para la Conferencia Parlamentaria de la Organización Mundial del Comercio (OMC), celebrada en Abu Dhabi, del 25 al 26 de febrero de 2024. Por ese evento, de dos días, el Congreso gastó un total de S/16.102,29 (S/12.246,40 en pasajes aéreos y S/3.858,90 en viáticos).

Semanas después, en marzo, cuando ya se había iniciado la segunda legislatura, la tercera vicepresidenta del Parlamento volvió a salir del país, esta vez con rumbo a Estados Unidos, donde participó de la Reunión de Alto Nivel y Sesiones de Diálogo de ParlAméricas. Este periplo, de menos de una semana, le costó al Estado S/ 12.797,24 (S/ 6.109,24 en pasajes y S/ 6.688 en viáticos).

Los legisladores Isaac Mita (Perú Libre) y Hitler Saavedra (Somos Perú) decidieron visitar el Parlamento mexicano en la quincena de febrero. El Legislativo desembolsó más de 16 mil soles para su gira de tres días en tierras aztecas. En el portal del Congreso no figuran los informes de los congresistas sobre este viaje.

*La congresista Rosangella Barbarán señaló a El Comercio que envió su informe el pasado 12 de abril.





Además, cinco congresistas acudieron a la ciudad de Ginebra (Suiza) para participar de la 148 Asamblea de la Unión Interparlamentaria. Los gastos de los legisladores por este viaje oscila entre S/ 12.981,11 y S/ 25.533,27.

El último monto corresponde a los pasajes y viáticos de la parlamentaria Rosangella Barbarán. Una cifra similar (S/ 24.872,54) gastó su colega Wilson Soto.

En diálogo con El Comercio, la congresista Barbarán señaló que el elevado costo de su viaje se debe a que la Mesa Directiva tardó en darle la autorización y por eso se elevó el precio de los boletos aéreos. “Además, Suiza es un país super caro”, añadió.

Al ser consultada sobre por qué no declinó del viaje si iba a demandar tanto dinero al Estado, respondió: “En mi caso, yo he declinado de dos asambleas y ésta hubiese sido la tercera y Perú no tendría representante para las votaciones que se dieron porque exigen paridad. El Perú es miembro activo de la UIP (Unión Interparlamentaria). Este no es un viaje de invitación sino asambleas cómo las sesiones del pleno”, respondió la fujimorista.

“Perú tiene 11 votos pero solo estamos acreditados 5. Otros países envían a todos sus miembros”, agregó.

Este Diario buscó recoger los comentarios de los demás legisladores, pero el cierre de esta edición no respondieron.

Congresista Cantidad de viajes Destinos Eventos Fecha de ida y retorno Pasajes Viáticos Gasto total

(Viáticos y pasajes) Juan Carlos Lizarzaburu

(Fuerza Popular) 3 1. España

2. Chile

3.Argentina Semana de representación 1. 07/01 al 12/01

2. 04/02 al 09/02/2024

3. 17/03 al 22/03 S/ 7.957,05 S/26.042,66 S/ 33.999,71 Guido Bellido

(Perú Bicentenario) 1 Honduras Conmemoración de los

dos años de gobierno de la presidenta Iris Xiomara Castro Sarmiento 27/01 al 28/01 S/ 0 S/ 395 S/ 395 Jorge Zeballos

(Renovación Popular) 2 1. EE.UU.

2. EE.UU. Semana de representación 1. 05/02 al 12/02

2. 18/03 al 25/03 S/3.194,2 S/7.507,84 S/ 10.702,04 Américo Gonza

(Perú Libre) 1 EE.UU. Audiencia Parlamentaria Anual en las Naciones Unidas 07/02 al 09/02 S/ 5.317,06 S/4.232,74 S/ 9.549,8 Lady Camones

(APP) 1 Panamá COP 10, organizada por la Secretaría del Convenio Marco de la OMS para el

Control del Tabaco 07/02 al 10/02 S/ 5.179,69 S/3.016,35 S/ 8.196,04 Isaac Mita

(Perú Libre) 1 México Visita al Parlamento mexicano 14/02 al 15/02 S/ 7.175,98 S/ 1.569,03 S/ 8.745,01 Hitler Saavedra

(Somos Perú) 1 México Visita al Parlamento mexicano 14/02 al 16/02 S/ 7.175,98 S/ 1.383,36 S/ 8.559,34 Roselli Amuruz

(Avanza País) 2 1. Emiratos Árabes

2. EE.UU. 1. Conferencia Parlamentaria de la Organización Mundial del

Comercio (OMC)

2. Reunión de Alto Nivel

y Sesiones de Diálogo de ParlAmericas 1. 25/02 al 26/02

2. 12/03 al 14/03 S/ 18.355,64 S/ 10.543,89 S/ 28.899.53 María del Carmen Alva

(No agrupados) 1 Suiza 148 Asamblea de la Unión Interparlamentaria 21/03 al 28/03 S/ 5.673,61 S/ 12.978,64 S/ 18.652,25 Ernesto Bustamante

(Fuerza Popular) 1 Suiza 148 Asamblea de la Unión Interparlamentaria 21/03 al 28/03 S/ 5.680,5 S/ 13.412,34 S/ 19.092,84 Rosangella Barbarán

(Fuerza Popular) 1 Suiza 148 Asamblea de la Unión Interparlamentaria 22/03 al 28/03 S/ 13.633,3 S/ 11.899,97 S/ 25.533,27 Alex Paredes

(Bloque Magisterial) 1 Suiza 148 Asamblea de la Unión Interparlamentaria 22/03 al 27/03 S/ 5.680,5 S/ 7.300,61 S/ 12.981,11 Wilson Soto

(Acción Popular) 1 Suiza 148 Asamblea de la Unión Interparlamentaria 22/03 al 27/03 S/ 13.633,3 S/ 11.239,24 S/ 24.872,54 Total: 13 congresistas Total: 17 viajes Total: 9 países S/98.656,81 S/111.524,68 S/ 210.177,49

En diálogo con El Comercio, el exoficial mayor del Congreso José Cevasco y el especialista en temas parlamentarios Alejandro Rospigliosi cuestionaron los viajes y señalaron que hay una larga lista de temas pendientes por abordar en el pleno que debe ser priorizada por los congresistas.

Cevasco indicó que, por ejemplo, llama la atención la enorme diferencia de precio en los pasajes de avión de los legisladores que viajaron a Suiza. En el caso de Rosangella Barbarán y Wilson Soto costaron S/13.633,30, más del doble de lo que se gastó en los boletos de Alex Paredes (S/5.680,50).

El exoficial mayor dijo que las sesiones de la Unión Interparlamentaria son programadas con bastante tiempo de anticipación y que es responsabilidad del área administrativa del Poder Legislativo prever ese gasto para que los boletos de avión no tengan un costo tan elevado. Agregó que los parlamentarios están en potestad de declinar de un viaje.

Además, criticó el viaje de Amuruz a los Emiratos Árabes. “¿Qué clase de invitación es esa en la que el Congreso debe pagar la invitación, el pasaje y la estadía?”, cuestionó.

A su turno, Alejandro Rospigliosi, consideró que los viajes al extranjero deberían suspenderse mientras abordan los temas pendientes en la agenda del pleno que requieren 87 votos, como en el caso de las reformas constitucionales. “Más aún cuando los plenos de los jueves son presenciales”, subrayó.

El especialista opinó que los viajes de los congresistas que representan a los peruanos en el extranjero “han resultado ser un fracaso”. “Podrían conectarse con sus electores de forma virtual y no estar viajando a tantos países, es un gasto innecesario. ¿A qué peruanos en el extranjero representa, a los que están en EE.UU., en Europa o en Asia? Con ese pretexto viaja por todo el mundo innecesariamente”, apuntó.

Rospigliosi subrayó que el país enfrenta una crisis económica y que esta es una “provocación” a la población. Además, sostuvo que los informes de los viajes deberían contener el detalle de cómo se usó el dinero asignado.

Finalmente, recordó que el año pasado el entonces presidente del Congreso José Williams suspendió los viajes al extranjero en el marco de las emergencias por las fuertes lluvias en diversas regiones del país. A su criterio, el titular del Poder Legislativo, Alejandro Soto, debería tomar una decisión similar.

“Antecedente [de la mesa de Willliams] se debería repetir por recesión económica y necesidad de aprobación de la agenda parlamentaria actual”, concluyó.

Además… Antecedente En un anterior informe, El Comercio dio a conocer que, desde octubre del 2022 hasta junio del 2023, el Congreso gastó más de medio millón de soles en pasajes y viáticos de un grupo de 30 parlamentarios, que en total realizaron 44 viajes a distintos países.

El costo de sus pasajes fue de S/ 269,011 y el de sus viáticos de S/ 271,323.7, para un total de S/540,334.7.

Los viajes fueron hechos por legisladores de distintas bancadas: 5 del Bloque Magisterial, 4 de Fuerza Popular, 4 de Perú Libre, 4 de Renovación Popular, 3 de Acción Popular, 3 de Avanza País, 2 de APP, 2 de Somos Perú, 1 de Cambio Democrático-JPP, 1 de Podemos Perú y un no agrupado.