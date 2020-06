¿O sea es un #Bono para todos los ex congresistas?



Nunca recibí ninguna comunicación del @congresoperu sobre este depósito.

Inclusive recuerdo el día q me dan esta hoja de liquidación del 31/01/20, me informaron q era todo lo que nos correspondía.



¿Cuándo probaron ese acuerdo? https://t.co/STJdOUmWsH pic.twitter.com/LiaVR8bvao