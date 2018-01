El Congreso inicia el año con cinco temas claves pendientes

El proceso de vacancia presidencial iniciado a mediados de diciembre pasado obligó al Congreso a postergar algunos temas claves de su agenda. En la etapa de receso –que se inicia el 13 de enero– varios de estos puntos podrían quedar estancados.

Si bien la legislatura acabó oficialmente el 15 de diciembre pasado, el Congreso acordó una ampliación hasta el 12 de enero. Pero aún no se ha convocado a un pleno .

El segundo vicepresidente del Congreso, Richard Acuña, dijo que la Junta de Portavoces debe reunirse en los próximos días, pues se tenía previsto convocar sesión para el jueves 11.

1. Las facultades legislativas para el Poder Ejecutivo

Este es el segundo pedido de facultades que realiza el Poder Ejecutivo en lo que va del gobierno. Para llegar a su debate en el pleno, la solicitud deberá ser dictaminada por la Comisión de Constitución, que tiene el pedido en sus manos desde el 14 de diciembre.

Consultada al respecto, la titular de dicha comisión, Úrsula Letona, indicó que realizarán una sesión extraordinaria para ver el tema. La fecha será determinada hoy.

El oficialista Gilbert Violeta, miembro de la comisión, afirmó que el Poder Ejecutivo debería “priorizar” las medidas más relevantes de su pedido –que tiene seis puntos– para “facilitar” su discusión y poder llegar hasta el 12 de enero.

En el primer pedido de facultades de este gobierno, desde que llegó a Constitución hasta su aprobación en el pleno, pasaron 17 días.

(Gráfico: El Comercio) (Gráfico: El Comercio)

2. La denuncia constitucional contra Sánchez

El 27 de noviembre pasado, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales eligió a la fujimorista Karina Beteta como la encargada de realizar el informe de revisión de hechos sobre el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, por la denuncia presentada por su colega Daniel Salaverry.

Según el artículo 89 del Reglamento del Congreso, Beteta tenía “cinco días hábiles posteriores al acto de delegación” para elaborar un informe con la determinación de los hechos materia de investigación, así como la evaluación de la pertinencia de las pruebas o indicios.

Teniendo en cuenta que el encargo le fue dado el 27 de noviembre, Beteta debió entregar su informe entre el 5 y 6 de diciembre.

Diversos miembros de la subcomisión refirieron que, hasta ayer, no les había llegado ningún informe. Este Diario intentó comunicarse con Beteta para conocer la fecha de presentación y las razones de su demora, pero no contestó nuestras llamadas ni mensajes. El trámite del proceso de vacancia presidencial no sería el motivo, debido a que este se inició recién el 15 de diciembre.

3. Las observaciones del Ejecutivo al D.U. 003

Después de un debate que duró casi medio año, el Congreso logró aprobar las modificaciones al Decreto de Urgencia 003 —dado por el Poder Ejecutivo —para que este se aplique también a las empresas que se consorciaron con la brasileña Odebrecht.

En diciembre pasado, el Ejecutivo observó dichas modificaciones alegando que generarían un riesgo en el desarrollo de proyectos que representan el 13% del presupuesto de inversión.

Según el procedimiento legislativo, las comisiones de Constitución y de Fiscalización deberán estudiar la observación para proponer al pleno el allanamiento o la insistencia de la autógrafa.

Úrsula Letona indicó que este tema –al igual que el de las facultades– será visto en la sesión extraordinaria que convocará. En Fiscalización no dieron detalles, pero indicaron que este tema podría exonerarse del trámite de comisiones. En este período ya se usó esta figura: ocurrió en un caso de norma electoral donde se allanaron a las observaciones del Ejecutivo.

La cuestión con el D.U. 003 –publicado el 13 de febrero del año pasado– es que su vigencia vence en 42 días. Para una insistencia, el pleno tiene hasta el 12 de enero, ya que la Comisión Permanente solo aprueba allanamientos.

4. La denuncia constitucional contra el TC

Esta denuncia está en su última etapa y solo falta que sea puesta en agenda del pleno. El segundo vicepresidente del Congreso, Richard Acuña, indicó a este Diario que el tema podría verse en la sesión prevista para el próximo jueves 11. Todo dependerá de la decisión que tome la Junta de Portavoces en los días siguientes.

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó –en diciembre– el informe final del Caso El Frontón, en el que se pide destituir al magistrado del Tribunal Constitucional Eloy Espinosa-Saldaña y suspender por 30 días a sus colegas Marianella Ledesma, Carlos Ramos y Manuel Miranda. Esta última sanción se cumplirá durante el receso del máximo ente constitucional.

El informe fue aprobado un día antes de que se presentara la moción de vacancia presidencial, el 15 de diciembre. Después de esa fecha, se dieron dos plenos exclusivos sobre dicho tema.

5. Comisiones investigadoras siguen sin instalarse

El pasado jueves 28 de diciembre, se cumplió medio año sin que la comisión encargada de investigar los actos de corrupción en el Callao se instale. Ni siquiera se conoce quiénes la integrarán. Este grupo fue propuesto en diciembre del 2016 y aprobado en el pleno recién en junio del 2017. Desde entonces, ninguna bancada reclamó por su instalación.

La Comisión Sodalicio cumplirá el próximo lunes cuatro meses sin instalarse. Fue propuesta en enero del 2017 y aprobada recién en setiembre pasado. La designación de sus miembros depende del pleno.

