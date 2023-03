El Congreso firmó en diciembre del 2022 un contrato por S/ 312.819,041 para la adquisición del “servicio de agenciamiento” de 68 pasajes aéreos al extranjero. El documento, suscrito por el plazo de un año, fue con la empresa “Cuarzo Travel” S.R.LTDA.

Tras varios días sin brindar una respuesta, Pablo Noriega, director de Administración del Congreso, dijo a El Comercio que el número de pasajes es una “ previsión de gasto” y “no es que se va a ejecutar” tal como ha sido establecido en el contrato.

“Todos los gastos en todas las entidades del Estado se programan el año anterior y de manera multianual”, arguyó Noriega, quien no supo explicar bajo qué sustento definieron las rutas de los viajes.

El funcionario sostuvo que lo que se debe asegurar es la calidad del gasto y dijo que el contrato se elaboró luego de evaluar qué eventos podrían presentarse a lo largo del año . Pero estableció una diferencia entre lo indicado en el documento y lo que será la ejecución del presupuesto.

“Este es un contrato que se hace en base a una estadística, a una previsión de cosas que pueden pasar. Pero la ejecución es otra cosa. La ejecución es lo que se realiza de acuerdo al evento que se va presentando y que solicitan siguiendo el conducto regular. No es lo que está ahí lo que se va a hacer, es la previsión para que cuando se presente un evento, una invitación, tengamos el paraguas para adquirir el pasaje y entregarlo al congresista”, reiteró.

Añadió que “de todas maneras se tiene que revisar todo” lo establecido en el acuerdo. Una vez ocurra esto, se determinarán las siguientes acciones. Sin embargo, apuntó que “el contrato que se firma no se puede anular, hay una situación contractual”. Esto puede variar solo en caso se determine la existencia de dolo, que conllevará a la sanción de los funcionarios responsables.

“Nosotros ejecutamos el gasto de la mejor manera, de forma transparente y poniendo todo el control interno”, insistió Noriega.

¿Qué acciones tomarán?

Noriega anunció a El Comercio que se han iniciado acciones de control respecto a este contrato y esperarán que los resultados determinen si hubo o no irregularidades en su suscripción.

“Ya lo está revisando [el contrato] el Órgano de Control Interno del Congreso, ya lo está revisando el Órgano de Control Institucional que depende de la Contraloría. De determinar si hay responsabilidades y el contrato está mal, definitivamente se podrá rescindir el contrato, pero hay que demostrarlo” , anticipó el funcionario.

De no haberse detectado ninguna irregularidad, será también comunicado por el Congreso. Noriega considera que la acción de control no tomaría más de dos semanas.

“Como son cosas no muy complejas, estimo que la Contraloría debe terminarlo en menos de una semana. No creo que demore más, o [en] dos semanas debe estar terminando su informe. Es un tema que llama la atención, pero demostrable. Comprobar si hubo o no irregularidad. Si hubo irregularidad se sancionará y aplicará las sanciones que indique la norma . No es mi responsabilidad saber cuándo la Contraloría terminará su acción de control”, detalló.

Al respecto, fuentes de El Comercio informaron que aún no se han iniciado acciones al respecto, pues recién ha sido nombrado del representante del OCI ante el Congreso. Sin embargo, no se ha descartado que se inicie alguna acción de control. No se ha determinado cuándo podría ocurrir esto.

Sin explicación sobre determinación de rutas

El contrato suscrito entre el Congreso y la empresa “Cuarzo Travel” ha determinado qué rutas podrían tomar los legisladores este año y la cantidad de viajes a determinados países. Los datos revelan que las rutas Estados Unidos-Perú y Francia-Perú serían las más demandadas: 9 y 10, respectivamente. Le siguen los trayectos Panamá-Perú (8) y Rusia-Perú (6).

Rutas previstas por el Congreso.

Consultado por las razones que han determinado qué países serían más visitados, Noriega respondió que la dependencia encargada de elaborar la programación del presupuesto es la Oficina de Planes y Presupuesto. Esta, a su vez, solicita a Logística cuál será la “necesidad futura”. Pero, reiteró, se trata solo de una estimación.

“Estimo, no aseguro, que debe haber alguna estadística, alguna información, que dice posiblemente se den estos eventos. O simplemente hay que programarlo, pero no significa que necesariamente se van a ejecutar. Solo es programación ”, insistió Noriega.

“El área encargada de lo que es pasajes tiene estadísticas, cómo se han movido en los últimos años los viajes al extranjero y en base a esa información presenta la programación. Puede que pida 10 y que el presupuesto sea 5, prioriza. Pero eso no es lo más importante, eso es la etapa de programación. Lo más importante es la ejecución, quiénes son los que han viajado, a dónde. Esta es una etapa previa”, concluyó.