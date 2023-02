“Creo que sí va a ser posible que en marzo se pida que se amplíe el periodo anual de sesiones y ahí vamos a ver qué cosa va a suceder”, anticipó Williams durante una actividad en el Congreso. Sin embargo, el último jueves la posibilidad para reabrir el debate del adelanto de elecciones no prosperó tras la decisión del Bloque Magisterial. El grupo parlamentario retiró su firma del documento que pedía, precisamente, ampliar la agenda del pleno para discutir este tema apelando al artículo 78 del Reglamento del Congreso.

El constitucionalista Alejandro Rospigliosi recordó que la prohibición de poner a debate la misma materia que fue previamente rechazada es un veto que puede ser levantado por el pleno del Congreso. Pero eso requerirá de la voluntad política para reunir los votos que lo aseguren.

“Williams está cumpliendo con lo que está a su alcance para ampliar la legislatura, pero más no puede. Debería usar su liderazgo para buscar un consenso. [...] levantar el veto podría aprobarse hasta el 17 de febrero, luego una segunda votación en marzo y se aprobaría. Pero es una utopía”, comentó Rospigliosi a El Comercio.

El último jueves, solo cinco de 12 bancadas apoyaron -con 56 votos en total-, a través de la firma de sus portavoces, que el tema sea reabierto. “Aún se podría aprobar en primera legislatura, el tema es que en el Parlamento todo se decide por votos”, agregó Rospigliosi.

Sin los votos necesarios

Las cinco bancadas que respaldaron reabrir el debate del adelanto de elecciones ratificaron, en diálogo con El Comercio, su apoyo a esta posibilidad. En tanto, el Bloque Magisterial insistirá en que se incluya la discusión de una asamblea constituyente para aprobar el adelanto de elecciones. Mientras que en Renovación Popular la posición ha sido, desde una semana atrás, mantener cerrado el tema.

César Revilla, vocero alterno de Fuerza Popular, dijo a este Diario que su bancada mantiene la posición para que se ponga en agenda el adelanto de elecciones. Sin embargo, no hay consenso con otras bancadas. Además, consideró que se debe tener en cuenta que lo que se decida no termine agotando el debate.

“También se puede terminar agotando el tema si se fuerzan votaciones y no existen los votos [necesarios]. Hay sinceramiento de las posiciones de las bancadas. Mientras no se tenga ese consenso, será complicada la votación. Hay que tener cuidado. La próxima votación tiene que ser contundente [al menos 87 votos] y ese es el problema. Es lo primero que tenemos que conseguir”, comentó.

En Perú Libre, una de las bancadas que ha insistido con instalar el debate para una asamblea constituyente, el portavoz Flavio Cruz ha descartado que este vaya a ser un condicionamiento para reabrir la posibilidad de aprobar el adelanto de elecciones.

“La asamblea constituyente en buena hora si se diera, pero sabemos que no tenemos los votos, entonces no podemos ser intransigentes ”, declaró a El Comercio.

Por ello, apoyarán que el recorte de mandatos pueda ser aprobado. “Nos ratificamos. Como se amplió [la legislatura] nos da esperanzas para que el Congreso pueda resolver”, consideró.

En ese sentido, opinó que aunque el próximo pleno tiene temas definidos, como el otorgamiento de facultades al Ejecutivo, “siempre ha sido flexible con la agenda. Ya se hizo muchas veces”.

Carlos Zeballos, vocero alterno de Podemos Perú, también adelantó que su bancada seguirá solicitando el adelanto de elecciones. “Estamos a tiempo hasta el 17 de febrero si hay voluntad política. Lamentablemente, no existe esa voluntad y estamos generando más convulsión social”, dijo Zeballos.

De otro lado, considera que en estos días se debe “buscar coincidencias” para lograr al menos 87 votos para el adelanto de elecciones. “Esperemos que la Comisión de Constitución vea también el tema. Sería bueno tomar el proyecto de ley”, finalizó.

Asimismo, la congresista Ruth Luque, vocera de Cambio Democrático-JP, ratificó que la posición del bloque es que se vuelva a debatir el adelanto de elecciones y señaló a otros bloques que han trabado la discusión.

“Es responsabilidad de otras bancadas, como APP. Su líder dijo algo, pero luego la bancada votó de otra manera. Sería bueno que firmen el pedido para verlo. Creo que debería abrirse el debate y llegar a un acuerdo para tener una fecha cierta. Hay congresistas que no quieren que haya [adelanto de elecciones] el 2023 e incluso el 2024, pero las actuales circunstancias obligan a que se llegue a un consenso”, cuestionó.

Por tanto, su bloque respaldará que se permita “llegar el máximo consenso. En términos de realidad esperaría que se reabra el debate”. Coincidió con Zeballos al señalar que hace falta la voluntad política real para lograrlo. “ No basta que se diga que sí y luego se vota lo contrario. No hay esa voluntad política real. Si esto se pasa a agosto, queda claro que no habrá elecciones el 2023 y cuando llegue al 2024 dirán que tampoco puede ser. Aquí quienes tienen que ser emplazados son las fuerzas políticas que han estado vacilando con los votos”, concluyó.

Nieves Limachi, vocera de Perú Democrático, respondió a este Diario que seguirán apoyando la posibilidad de que se retome la discusión.

En el Bloque Magisterial la posición que han asumido no variará, según dijo a El Comercio el congresista integrante de este grupo parlamentario, Edgar Tello. “Nuestra moción como bancada es que cualquier formato de adelanto de elecciones es válido, pero que vaya acompañado con la consulta constituyente . No hacerlo es traicionar a la población y engañar porque no es adelantar por adelantar. Vemos que la crisis continúa”, declaró el legislador.

Además, opinó que no se trata solo de parte de su bloque, sino que cedan para que la consulta otros grupos. “Si otros bloques lo hacen estarían traicionando a la población. Si no recogen la asamblea constituyente sería traicionar a la población”, insistió.

Mientras que Acción Popular no ha definido aún una posición coleagiada respecto al adelanto de elecciones. El vocero titular, José Arriola, informó a El Comercio que este lunes se reunirán los portavoces de su bloque. Luego de eso, a partir del lunes, se reunirían como grupo parlamentario.

“Llamaremos a la bancada para tener una posición respecto a la ampliación de la legislatura y ver este tema crucial del adelanto de elecciones” comentó el portavoz. Cuestionó también que las bancadas que impulsan este adelanto tienen “un interés político de trasfondo”.

“Toda iniciativa que tenga que ver con adelanto de elecciones tendrá que discutirse y veremos si la posición cambia. En Acción Popular no hay algo en concreto porque no nos hemos reunido aún ”, reiteró.

El Comercio intentó comunicarse con los portavoces de Alianza para el Progreso (APP), Renovación Popular, Avanza País, Perú Bicentenario y Somos Perú, bancadas que no adhirieron su firma a la propuesta para reabrir el debate del adelanto de elecciones, pero no recibimos respuestas.