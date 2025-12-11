La mitad de los congresistas que votaron contra el retorno de la reelección parlamentaria buscarán mantener su curul en el 2026

Al menos 16 de los 32 congresistas que se opusieron con sus votos a la instalación de la bicameralidad en el Congreso y al retorno de la reelección parlamentaria, apelarán a esa misma reforma para buscar su reelección en el 2026 como senadores o diputados con partidos como Perú Libre, Juntos por el Perú, Podemos Perú o la alianza Venceremos.

Además, entre el resto de legisladores que estuvieron en contra de la reelección hay quienes están dispuestos a postular si son invitados por alguno de los partidos en contienda o están próximos a anunciar oficialmente su intento para reelegirse. El objetivo en común, al margen de sus posiciones previas, parecer ser el de mantener la curul.

La reforma constitucional con la que el Congreso pasa del actual sistema unicameral a la bicameralidad (Senado y Cámara de Diputados) y con la que se restableció la reelección parlamentaria indefinida fue aprobada en dos votaciones: en noviembre del 2023 y en marzo del 2024.

El tema fue objeto de un amplio debate, pero finalmente se aprobó con 93 votos a favor en la primera votación y 91 votos en la segunda. Del otro lado, hubo 28 votos por el no en la primera votación y 30 en la segunda.

Congresistas que votaron contra la bicameralidad y reelección

Según verificó El Comercio, fueron en total 32 congresistas los que se opusieron a la reforma, tomando en cuenta ambas votaciones. Los votos en rojo vinieron de las bancadas de Perú Libre, Cambio Democrático-Juntos por el Perú (hoy conocida con otro nombre), Bloque Magisterial, Perú Bicentenario (hoy desaparecida) y un sector de no agrupados.

De esos 32 congresistas, 15 figuran en las listas de candidatos al Congreso bicameral remitidas a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) por los partidos políticos en carrera, y uno ellos, el legislador cusqueño Guido Bellido, ha anunciado públicamente que irá como invitado. (ver recuadro).

14 de estos congresistas que buscan la reelección apuntan a ser senadores, mientras que otros dos, Sigrid Bazán y Roberto Sánchez, apuntan a ser diputados por Lima. Este último, además, es el candidato a la presidencia del partido que lidera, Juntos por el Perú.

El número final de congresistas que se oponían a la reelección pero que hoy apelan a ella para retener su curul podría llegar a ser más alto. Los otros 16 legisladores todavía pueden ser inscritos como candidatos por los partidos a los que están afiliados o por partidos que los registren en sus listas como invitados hasta el próximo 23 de diciembre.

Hay candidaturas que, a falta de un anuncio público, son casi fijas. Una de ellas es la de Isabel Cortez, congresista que perteneció a las bancadas de Podemos Perú y Juntos por el Perú. Como parte de esta última bancada, la legisladora se opuso en primera y segunda votación a la reforma para la reelección parlamentaria.

Sin embargo, de acuerdo con fuentes de El Comercio, el partido Perú Primero, del condenado expresidente Martín Vizcarra, la ha invitado para que sea candidata al Senado. Las fuentes añaden que la legisladora ha aceptado la propuesta, pero el anuncio aún no se ha hecho público.

Por otro lado, otros legisladores que se opusieron a la reelección parlamentaria dijeron a este Diario que están abiertos a postular a la reelección como invitados o lo están evaluando.

La actual congresista Isabel Cortez postularía a la reelección con el partido Perú Primero, del condenado expresidente Martín Vizcarra. Foto: Congreso / Congreso de la República / Jairo Díaz

Uno de ellos es Alfredo Pariona, hoy integrante de la Bancada Socialista y militante del partido castillista Todo con el Pueblo. “Yo estoy predispuesto si hay una formalidad de la agrupación que va a proponernos. Entre el 20 y 22 habrá una decisión final, estoy a la espera. Yo estoy inscrito en Todo con el Pueblo, pero estamos en apertura a Juntos por el Perú”, declaró a El Comercio

En la misma línea, Jaime Quito dijo a este Diario: “Si dependiera de mí, yo sí postulo, pero no tengo afiliación partidaria”. Consultado por una acercamiento a Juntos por el Perú, indicó que “eso se definirá hasta el 23 de diciembre. Prefiero hablar de eso cuando estemos en la lista”.

De forma similar, Edgard Reymundo, de la bancada del Bloque Democrático Popular, indicó a El Comercio que tampoco descarta postular, dependiendo de qué partido lo invite. Otros legisladores que votaron en contra de la reelección no contestaron a consultas de este Diario sobre una posible candidatura.

Justificaciones

En declaraciones a este Diario, la congresista Sigrid Bazán negó que su postulación como diputada sea una contradicción con su postura previa en contra de la reforma constitucional.

La congresista Sigrid Bazán negó que haya una contradicción entre su candidatura como diputada y su oposición a la reforma que estableció la bicameralidad y la reelección parlamentaria. Foto: Congreso.

“En absoluto. Yo me vuelvo a postular porque quiero seguir combatiendo a las mafias que, desde el poder, han venido aprobando las cosas de espaldas a la población. Busco darle continuidad a mi trabajo con ollas, sindicatos y sociedad civil organizada”, dijo la legisladora.

Consultada sobre si, en todo caso, ahora considera que la reelección era una reforma positiva para darle continuidad al trabajo de los congresistas, indicó que “la reelección no es mala. Lo malo es cómo se ha aprobado”. “Yo no me arrepiento de mis votos. Y no quiero que esta mayoría congresal le dé continuidad a su destrucción de la democracia”, agregó.

Representantes de Perú Libre y Juntos por el Perú que ya figuran como candidatos a reelegirse, como Flavio Cruz (Perú Libre), Roberto Sánchez y Víctor Cutipa (Juntos por el Perú), no contestaron a consultas de El Comercio sobre el mismo tema.

Entre los congresistas que aún no aseguran su candidatura a la reelección pero están dispuestos a hacerlo pese a su oposición previa, Jaime Quito refirió que él no está en contra de la reelección en sí misma, sino que “ese cambio a la Constitución debería ser consultado a la población mediante un referéndum”.

LAs elecciones general serán el 12 de abril del 2026 (Foto: ONPE)

Cuando se le indicó que, al margen de su oposición a la forma de este cambio, él estaría dispuesto a reelegirse bajo los efectos de la reforma a la que se opuso, respondió: “sí pues, pero ya es un hecho que existe, que se está dando”.

El congresista Alfredo Pariona reconoció que la contradicción entre haberse opuesto a la reelección y ahora apelar a ella es “uno de los detalles que está en evaluación” para definir una eventual candidatura. “Se está viendo. En el escenario de que no haya otros representantes que puedan estar dentro de la lista, bueno, habrá que afrontar. Estamos en ese proceso”, manifestó.

De forma similar, Edgard Reymundo indicó que buscar la reelección sería “una aparente contradicción, efectivamente, pero si analizamos el fondo del asunto: ¿por qué se va a dejar la cancha libre a la derecha? Pero todavía no hay nada eso”.

Entre el oportunismo y la incoherencia

El abogado constitucionalista Alejandro Rospigliosi, especialista en temas parlamentarios, consideró que estos casos son una muestra de “oportunismo político” y de “absoluta hipocresía”.

El Congreso bicameral estára compuesto por 60 senadores y 130 diputados. Foto: Agencia Andina

“La bicameralidad siempre fue un tema impopular. Llama la atención que estos señores no tengan coherencia con sus principios. Si fuesen coherentes, no postularían ni a la reelección ni al Senado. Son incoherentes. Es una demostración de hipocresía política que los desenmascara a ellos mismos”, comentó.

El especialista añadió que, históricamente, el porcentaje de congresistas que se reelige es bajo y que son aspectos como este tipo de incoherencias las que se reflejan en la crisis de representación política.

Mabel Huertas, analista política y socia de la consultora 50+1, incidió en que ”la consecuencia nunca ha sido una característica de los políticos, en general”. “Muchas decisiones son tomadas en su momento porque hay un elector que así lo reclama. Yo podría asumir que en ese momento, ellos veían que sus electores rechazaban esto”, indicó

“Pensando bien, viendo el vaso medio lleno, uno puede decir que un político toma esta decisión para seguir cuidando los intereses de sus electores. Pero por otro lado también hay otros que ven, en el caso del Senado, un puesto bastante rentable: no los disuelven, tienen mucho poder, son los que van a tener la sartén por el mango”, comentó.

Para la analista, “lo más honorable” hubiese sido que estos congresistas declinen de postular a la reelección, dada su oposición a la reforma constitucional y “para mostrar un grado de de consecuencia”. “Habría que preguntarles cuáles son sus criterios, qué cosa ha cambiado entre el momento en que rechazan la bicameralidad y en el que no solamente la abrazan, sino que participan de ella”, indicó.