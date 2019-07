Congreso: el lado B de la sesión del pleno de este jueves

El pleno del Congreso tenía en la agenda de este jueves debatir la denuncia constitucional contra el exfiscal de la Nación Pedro Chávarry. Sin embargo, no se aprobó ninguna decisión al respecto porque el otrora titular del Ministerio Público pidió la reprogramación de su citación.



El desarrollo del pleno no estuvo exento de polémicas entre los parlamentarios. Un incidente se produjo cuando el legislador Marco Arana, desde su escaño, mostró unas esposas a los congresistas de Fuerza Popular, y esta acción que fue respondida por Alejandra Aramayo y Karina Beteta.

“¿Qué ha hecho el señor Arana? Saca las esposas. Aprenda. ¿Quién cree que debe estar preso? ¿Por qué no se levanta de su escaño? Ponga las esposas porque acá lo que se ha hecho es confundir todo, ya no es un Estado constitucional de derecho, aquí la justicia se impone, ya no hay Poder Judicial”, criticó Alejandra Aramayo en una primera participación ante el pleno.

La congresista añadió que el comportamiento de Marco Arana debería ser visto en la Comisión de Ética Parlamentaria por pretender “amedrentar” a su agrupación política y atentar contra el Reglamento del Legislativo.

Posteriormente, la congresista Karina Beteta lamentó que Marco Arana haya llevado esposas al Congreso y le preguntó: “¿En qué momento saca el arma?”.

“Lo que aquí ya nos han advertido: ‘Hoy vengo con las esposas’. ¿En qué momento congresista Arana saca el arma para dispararnos? Aquí estoy si tiene que disparar para acabar con la democracia”, indicó.