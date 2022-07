La carrera para las elecciones de la Mesa Directiva del Congreso registró ayer su primera fórmula inscrita, la cual es encabezada por Lady Camones, legisladora de Alianza para el Progreso (APP). El acto se dio un día después de que Renovación Popular (RP) y un sector de Avanza País anunciaran su respaldo a la candidatura de Gladys Echaíz a la presidencia del Parlamento.

Wilmar Elera, de Somos Perú (primera vicepresidencia); Martha Moyano, de Fuerza Popular (segunda vicepresidencia); y Digna Calle, de Podemos Perú (tercera vicepresidencia) completan la fórmula de Camones.

Esta fue inscrita en la Oficialía Mayor del Parlamento por una comitiva encabezada por Eduardo Salhuana, vocero de APP. Lo acompañaron Hernando Guerra García, portavoz de Fuerza Popular; Elera y José Jeri, legisladores de Somos Perú.

Salhuana afirmó que Camones representa una opción democrática y dijo esperar que el resto de las fuerzas políticas valoren su “calidad personal”.

Al ser consultado por la postulación de Echaíz —quien inicialmente pertenecía a su bancada, pero renunció para sumarse a Renovación Popular—, dijo que la democracia “es así” y “todos tienen el derecho a aspirar a cargos de importancia”. “Le deseamos lo mejor, competiremos con lealtad y sobre todo ofreciendo trabajar para encarar los principales problemas del país”, añadió.

El parlamentario de APP dijo que si la actual primera vicepresidenta del Parlamento llega a ser elegida, en su administración se debe poner énfasis a la crisis alimentaria y a “garantizar la estabilidad política”. Añadió que una eventual vacancia del presidente Pedro Castillo se tendría que dar “con el mayor consenso posible”.

Salhuana, Elera, Jeri y Guerra García inscribieron la fórmula de la mayoría de la oposición para la Mesa Directiva. (Foto: Renzo Salazar | El Comercio)

Fuentes de El Comercio indicaron que Camones desayunó, en la víspera, con la saliente presidenta del Congreso, María del Carmen Alva (Acción Popular), en una residencia del líder de APP, César Acuña, en Lima. La acciopopulista le ha prometido cinco adhesiones de su agrupación.

Las mismas fuentes indicaron que el congresista Pedro Martínez, quien no pertenece ni a la facción de Alva ni de ‘Los Niños’ en AP, les aseguró su voto.

Hasta el cierre de esta edición, la lista del llamado “bloque democrático” sumaría el respaldo de APP (12), Fuerza Popular (24), Acción Popular (6), Podemos Perú (5), Somos Perú (5), Avanza País (4), y no agrupados (2). Con ello, tendría 58 votos.

No desistirán con Echaíz

El portavoz de Renovación Popular, Jorge Montoya, adelantó que no desistirán de la postulación de la ex fiscal de la Nación y emplazó al fujimorismo a “reaccionar”. “Vamos hasta el final, no vamos a cambiar y esperamos que haya congresistas que se sumen a nuestra cruzada por la democracia”, manifestó en comunicación con El Comercio.

Montoya, de esta manera, rechazó el ofrecimiento hecho por Guerra García, quien la noche del último sábado dijo que su agrupación podía cederle a Echaíz su lugar en la fórmula de Camones.

El almirante en retiro, además, señaló que en las últimas horas ha tenido “conversaciones cordiales” con Perú Libre, aunque remarcó que “ideológicamente estamos separados”. “No ha habido condiciones, se ha dado una conversación con ellos, pero no ha existido ningún tipo de imposición”, subrayó.

Al respecto, el congresista perulibrista Guido Bellido dijo a este Diario que no tienen en su “radar” a la fórmula que promueve el partido celeste. “Descartado”, remarcó.

Un sector de Avanza País, entre ellos Yarrow, Chirinos, Tudela y Cavero, respaldan candidatura de Echaíz, que será oficializada la mañana del lunes. (Foto: Renzo Salazar | El Comercio)

A su turno, la congresista Norma Yarrow (Avanza País) detalló las razones de un sector de su bancada para no apoyar que Camones suceda a María del Carmen Alva (Acción Popular) como presidenta del Poder Legislativo. Por ejemplo, cuestionó que APP no haya respaldado, mayoritariamente, las dos mociones de vacancia presentadas contra el presidente Pedro Castillo.

“Mira la tesis plagiada, mira cómo [APP] ha votado en el tema de las vacancias, cómo votaron en las censuras. También cómo la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constituciones [la apepista Rosío Torres] pone como delegado a una persona de Juntos por el Perú para que exponga el caso de Boluarte”, expresó en Canal N.

Yarrow dijo que ven un “peligro” en la figura de Lady Camones, en el sentido, de que una vez al frente del Parlamento pueda convertir a este poder del Estado “en un apéndice” del gobierno.

Y si bien Guerra García optó por guardar silencio sobre la actitud de Renovación Popular y de un sector de Avanza País, la vocera alterna de Fuerza Popular, Rosangella Barbarán, criticó que Montoya esté intentando “imponer” la lista de Echaíz, sin haber buscado “consenso en medio de esta fatal crisis”.

Lee también: Mininter obstaculiza instalación del equipo especial de la PNP

¿La tercera lista?

Por su parte, el congresista Héctor Acuña, quien dejó APP para incorporarse a Cambio Democrático (Juntos por el Perú) tuvo una reunión con el parlamentario Jorge Marticorena (Perú Bicentenario) en un restaurante en San Isidro. En este mismo local estuvo el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez.

Sin embargo, el también legislador de Cambio Democrático negó haber dialogado con Acuña.

“La aspiración es una mesa democrática, amplia, donde estén expresadas todas las fuerzas democráticas [y que vean como prioridad] la necesidad de la estabilidad y la concordia”, expresó.

En declaraciones a Latina, Acuña dijo que todavía no está definida su eventual candidatura a la Presidencia del Congreso.

Puntos de vista

La politóloga Paula Távara indicó que se puede percibir a APP “como un partido del centro”, que está dispuesto a “negociar sus votos y respaldo”, de acuerdo a la coyuntura, pero que no es una agrupación que apoye abiertamente al gobierno de Castillo, como refieren desde Renovación Popular y un sector de Avanza País.

“[APP] acomoda sus posiciones, de acuerdo al beneficio de su bancada y de su líder [César Acuña], y esto no lo hemos visto solo en esta legislatura, sino en Parlamentos anteriores”, explicó a El Comercio.

Távara también dijo que los que respaldan a Echaíz son los representantes de la “oposición más recalcitrante”.

“Este es el mismo bloque que, en su momento, quiso postular a Montoya [a la Mesa Directiva hace un año] y se vio revolcado. No tienen vocación de articular. Deben conversar a sus colegas parlamentarios, no fraccionar si es que lo que quieren es sacar a Castillo, tratando de mostrarse ellos como los líderes puros de la oposición”, acotó.

El analista político Pedro Tenorio dijo que en la actualidad, cuando la oposición discute sobre la nueva Mesa Directiva, en realidad lo hace pensando en que Castillo podría ser vacado y Boluarte, inhabilitada.

“Lo que está en discusión [para estas bancadas] es cómo se va a manejar la sucesión constitucional. Y ahí es donde afloran los intereses y los cálculos que son partidarios o personales […] Ellos actúan como si el presidente fuera el único problema del país, y no es así, el Congreso tiene una imagen que está muy deteriorada”, manifestó a este Diario.

Tenorio advirtió que “la división” de la oposición “le da oxígeno a una opción oficialista”.

“[Desde Perú Libre] puede decirle la ciudadanía: ‘miren el caos, la descoordinación, la desunión y los intereses en juego, ellos no son mejores que Castillo’. A eso se arriesgan”, finalizó.