Durante los últimos cinco meses, las sesiones del pleno del Congreso y de sus comisiones ordinarias se han realizado de manera virtual, a raíz de la pandemia de COVID-19. En ese tiempo, parlamentarios de diferentes bancadas han sido protagonistas de exabruptos e incidentes por olvidar apagar sus cámaras o sus micrófonos. El último fue el fujimorista Gilbert Alonzo, quien afirmó que “yo soy congresista, pero no sé ni lo que votó”.

1. Los cigarrillos de Olivares y Urresti (7 de mayo de 2020)

Durante la primera sesión virtual del pleno del Congreso, a inicios de mayo, el congresista Daniel Olivares (Partido Morado) olvidó apagar su cámara y fue captado prendiendo un cigarrillo. Esto durante el debate de una norma que declaraba héroes al personal del servicio médico y policial que trabajan en la primera línea de contención de la pandemia de COVID-19.

Luego de que las imágenes se hicieran virales, Olivares respondió: “Lamento decepcionarlos amigos. Es mi tabaco. Lo otro no combina con el trabajo”.

Lamento decepcionarlos amigos. Es mi tabaco. Lo otro no combina con el trabajo ☺️ pic.twitter.com/5XasFPV7YN — Daniel Olivares (@danielfolivares) May 8, 2020

El problema de las cámaras no apagadas también se ha replicado en las sesiones de los grupos de trabajo. Por ejemplo, en la Comisión de Defensa y Orden Interno, se pudo ver al presidente del grupo, Daniel Urresti, con un cigarrillo electrónico.

Y aunque el exministro del Interior intenta tapar la cámara para no se le vea, no lo logra bloquear la imagen del todo.

Sesión virtual de la Comisión de Defensa

2. “Ha dicho cualquier h…”

En la primera sesión virtual del pleno del Congreso también hubo un incidente, cuando un funcionario parlamentario afirmó que la intervención del congresista Lenin Checco Chauca sobre los cambios de los integrantes de las comisiones ordinaria no se había entendido.

“No ha quedado muy claro lo de [Lenin] Checco Chauca. Ha dicho cualquier h.... No sé si podrías decirle que precise, cuñao, al pata, porque se le entrecortó”, refirió.

Según informó el diario Correo, el trabajador que tuvo el desafortunado comentario fue Jaime Abensur, jefe de la Dirección General Parlamentaria.

3. ¿Un pollito con papas? (8 de mayo de 2020)

En la instalación de la Comisión de Educación del Congreso, el parlamentario Walter Rivera se dedicó a comer un pollo broaster con papas fritas. Al congresista de Acción Popular no le hicieron falta tenedor y cuchillo, debido a que, como se observó en la transmisión en vivo de la sesión, devoró el plato utilizando sus manos.

Y a pesar de que el jefe de Departamento de Comisión del Parlamento, José Carlos Chirinos, explicaba la forma de coordinar los horarios del referido grupo de trabajo, Rivera continúo cenando, ante la risa del resto de legisladores.

Sesión virtual de la Comisión de Educación

4. Desde un auto en movimiento y sin mascarilla (14 de mayo de 2020)

El congresista Carlos Pérez Ochoa (Acción Popular) intervino en el pleno del Parlamento del 14 de mayo, desde un auto en movimiento. Esto dificultó que se le escuche con claridad, por lo que el primer vicepresidente del Legislativo, Luis Valdez Farías (APP), que dirigía la sesión en ese momento, le pidió que estacione su auto.

Pérez Ochoa, además, iba acompañado por otras personas y saltándose los protocolos sanitarios dispuestos por el Ejecutivo, no contaba con una mascarilla en ese momento.

5. “Chaparrón” y el voto de confianza (28 de mayo de 2020)

En la sesión virtual del pleno del Congreso, en la que se debatía la solicitud de voto de confianza planteada por el entonces jefe de Gabinete Ministerial, Vicente Zeballos, un parlamentario o asesor llamó al legislador Enrique Fernández Chacón como “Chaparrón”, cuando era el turno del político de izquierda de utilizar la palabra.

De inmediato, el primer vicepresidente del Parlamento, Luis Valdez Farías, exhortó a apagar los micrófonos, mientras que otros congresistas pedía respetado para Fernández Chacón, quien solo atinó a reír y minimizar el hecho anecdótico con un “no importa”.

6. La vida es sueño… (9 de junio de 2020)

Mientras los integrantes de la Comisión de Defensa y Orden Interno del Parlamento cuestionaban al entonces ministro del Interior, Gastón Rodríguez, por la compra de un avión Antonov AN-178 a una empresa ucraniana, el congresista Ricardo Burga, de Acción Popular, fue captado durmiendo sobre su silla.

Burga justificó su comportamiento, al sostener que ese día había comenzado sus labores desde las 6 de la mañana, “preocupándome por dos pacientes que estaban con COVID-19”.

“…De ahí me he trasladado a las 10 a.m. al Congreso para una reunión de la Comisión de Producción, posteriormente a las 12, conferencia de prensa de Acción Popular hasta las 3 p.m., a las 3:30 p.m. reunión de la Comisión de Defensa y justamente a esa hora tenía que medicarme por un tema de salud que tengo y eso, lamentablemente, también te da un tipo de relajación. No quiero justificar, pero tengo 15 horas laborando sin parar”, manifestó en RPP.

7. “Vizcarra ya no tiene inmunidad, se c....” (5 de julio de 2020)

En la última sesión del pleno del Congreso de la anterior legislatura se produjo el incidente más recordado de un parlamentario que olvidó apagar su micrófono. Luego de que la representación nacional aprobara, en primera votación, modificar cinco artículos de la Constitución, para retirar la inmunidad de los altos funcionarios del Estado, y permitir que el presidente de la República pueda ser acusado durante su mandato por actos de corrupción, el legislador Jhosept Pérez Mimbela (Alianza para el Progreso) afirmó que “[Martín] Vizcarra ya no tiene inmunidad, se c....”.

Frente a este lamentable hecho, el presidente del Parlamento, Manuel Merino, exhortó a los congresistas a apagar sus micrófonos. Y el segundo vicepresidente del Congreso, Guillermo Aliaga (Somos Perú) dijo que identificarían a la persona que le faltó el respeto al mandatario.

Después de unas semanas Pérez Mimbela reconoció que fue autor de los agravios al mandatario y le ofreció disculpas.

“Debo felicitar al congresista Jhosept Pérez Mimbela por las disculpas públicas que está haciendo aquí en el pleno del Congreso de la República. Allí hay un llamado de atención a todos los parlamentarios, que tengamos los cuidados pertinentes, porque muchos parlamentarios abrimos el micro y estamos cometiendo errores y siendo sujetos de críticas”, expresó Merino.

La Comisión de Ética decidió, a inicios de agosto, abrir una indagación a Pérez Mimbela.

8. “Soy congresista, pero no sé ni lo que voto” (20 de agosto de 2020)

Durante la sesión del último jueves de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte del Congreso, un parlamentario, cuya identidad no se conocía hasta hace unos minutos, protagonizó un nuevo incidente al dejar su micrófono prendido. El legislador Gilbert Alonzo (Fuerza Popular) reconoció, en comunicación con El Comercio, ser el autor de la lamentable frase “yo soy congresista, pero no sé ni lo que voto”.

La Comisión de Educación había debatido si se invitaba o no a los integrantes del Consejo Nacional de Educación. Y se le había solicitado sus posturas a Alonzo y a José Luis Ancalle Gutiérrez (Frente Amplio).

#Congreso2020EC: “Yo soy congresista pero no sé ni lo que voto”, dice un congresista que se olvidó de apagar su micrófono en la sesión de la Comisión de Educación. Ese el nivel de seriedad con el que trabajan en el actual Parlamento. pic.twitter.com/2Y88KUgWLq — Martin Hidalgo (@martinhidalgo) August 20, 2020

“Dí mi voto a favor y tuve un lapsus, una broma que tuve con los chicos [de mi despacho]. Y bueno es eso, básicamente, yo he estado haciendo las aclaraciones correspondientes, no me pueden crucificar ni lapidar por un lapsus. Estamos haciendo cosas importantes, los congresistas de Fuerza Popular en favor de Ica y del país”, manifestó en diálogo con este Diario.

El parlamentario de Fuerza Popular consideró que debió “apagar” su micrófono y ofreció disculpas por su comportamiento.