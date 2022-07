La titular del Parlamento, María del Carmen Alva, rechazó haber presionado a sus colegas de bancada para imponerles una agenda o haberlos amenazado con la expulsión del partido en caso no se alinearan. Ello se dejaba entrever en diversos chats publicados por el semanario ‘Hildebrandt en sus trece’.

“Nos ha dicho que si no votamos, nos vota (sic) del partido. Esta como loca (sic)”, le escribió Hilda Portero, integrante de la bancada del partido de la lampa, a Magaly Ruiz (Alianza para el Progreso) a través del WhatsApp.

¿Qué responde Alva? “Lamentable ver cómo una correligionaria le manda a una colega de APP ese tipo de comentarios [...] y me hubiera gustado verla acá para que de frente me lo dijera en mi cara”, manifestó al ser consultada por TV Perú durante una actividad de Acción Popular.

Y continuó: “Pedir la renuncia de quién, yo no he pedido nada, la verdad, que quede en su conciencia, yo hablaré con ella, debe tener algún problema personal, no tengo ni idea, pero yo de ninguna manera tengo posibilidad de decirle ‘vota por tal, sino te boto’, yo no soy dirigente, yo no puedo hacer eso [...] eso va a tomar su tiempo hasta que haya un tribunal de ética, de disciplina“.

En los chats también se leía: “Todo al caballada quieren aprobar (sic)”, como respuesta de Ruiz a Portero, quien alegó: “Esto está muy feo la desesperación de la locaby fujis es sacarlo hoy. Esto puede salir en la otra legislatura”.

María del Carmen Alva: "Me hubiera gustado verla acá, para que me lo dijera en mi cara" (TV Perú)

La presidenta del Congreso señaló además que los miembros de su bancada habían conversado y “lo que se pidió es que voten por la bicameralidad”, pues estaba en su plan de gobierno y es un tema que “siempre hemos tenido presente como Acción Popular, siempre”.

Antecedentes

Cabe indicar que en marzo pasado el congresista de Acción Popular Darwin Espinoza aseguró que dentro de su bancada existieron presiones por parte de Alva para que sus colegas respalden una moción de vacancia contra el presidente Pedro Castillo.

“Esto no es un ataque [contra Alva], hay presión hacia mi persona como también a otros congresistas. [¿De qué forma Alva ejerce presiones?] Exigiendo que se vote por la vacancia, diciendo que nos darán un golpe de Estado, de que se tiene información de inteligencia de que van a cerrar el Congreso. Tratan de azuzar para que cambiemos de posición”, aseguró a RPP.

“[¿Ha recibido presiones de otras personas de su bancada?] No, la única que ha llamado a decirme eso fue la presidenta del Congreso”, agregó Espinoza.

Además, en junio pasado se difundió un audio donde supuestamente se le escucha hablar nuevamente a María del Carmen Alva de Castillo y asegura que las Fuerzas Armadas están de su lado ante un eventual intento de cierre del Parlamento.

En su defensa, la titular de la Mesa Directiva del Legislativo aseveró que dicho audio fue grabado de manera ilegal, estaba fuera de contexto y fue editado.