El último lunes, la vocera de la bancada del Frepap, María Teresa Céspedes, presentó al presidente del Congreso, Manuel Merino, una solicitud para declarar la nulidad de la elección de la Mesa Directiva de la comisión encargada de seleccionar a miembros del Tribunal Constitucional (TC).

Rolando Ruiz, presidente de dicho grupo de trabajo, dijo a El Comercio que la decisión sobre el pedido de nulidad recae únicamente en la presidencia del Congreso, pues -indicó- el trabajo en la comisión se está desarrollando con “normalidad”.

Consultado sobre si este oficio sería visto o debatido dentro de la comisión, respondió: “no es competencia de nosotros [la comisión] esto. No ha sido dirigido a nosotros, sino al presidente del Congreso”. Es decir, si ha llegado a la presidencia del Congreso, dependería de ellos derivarlo.

“Ellos podrían trasladarlo a voceros y la Junta de Portavoces. Pero, no creo que haya problema. Estamos trabajando normalmente”, reiteró Rolando Ruiz. Además, dijo que si el presidente del Congreso deriva el oficio a la comisión, entonces ahí tendrían que atenderlo. “Pero, no lo ha hecho hasta el momento”, añadió.

La congresista Céspedes planteó la nulidad de la Mesa Directiva de la comisión, presidida por Rolando Ruiz (Acción Popular) e integrada por José Vega (Unión por el Perú) y Tania Rodas (Alianza Para el Progreso), debido a lo que consideró “jugadas” que habría por parte de los congresistas José Luna (Podemos Perú) y José Vega (Unión por el Perú) para elegir a los directivos del grupo parlamentario.

La legisladora criticó que primero José Vega haya propuesto a José Luna para la vicepresidencia de dicho grupo de trabajo y, en la siguiente sesión, el planteamiento cambiara: Luna puso en debate el nombre de Vega para la directiva.

En el oficio, dirigido a Merino, Céspedes advirtió que se continuar la lista elegida –y por la que ya se dio cuenta en el pleno–, la bancada abandonaría dicho grupo de trabajo. “El Frepap no se va a prestar a maniobras políticas que busquen la impunidad, ni incentiven actos de corrupción de funcionarios”, indicaron en la carta.

Alistan reglamento

Ruiz dijo que la comisión está abocada a trabajar el reglamento especial para la elección de los nuevos magistrados del TC. La próxima reunión de la comisión será el próximo miércoles, informó.

“Estamos avanzando en el tema de nuestro reglamento, se ha indicado que cada miembro de la comisión recabe información para que este miércoles, en la primera reunión oficial que tengamos, podamos avanzar el tema”, dijo Ruiz a este Diario. “Ya estamos trabajando, no podemos perder tiempo. Las nueve personas de la comisión estamos preocupados por el tema del tiempo”, añadió.

Según el presidente de la comisión especial, hasta la fecha cuentan con tres propuestas de reglamento, entre ellas las presentadas por las congresistas Rocío Silva Santisteban (Frente Amplio) y Tania Rodas (APP). No precisó cuál sería la tercera propuesta presentada.

“Hemos citado a los miembros de la comisión a una reunión el miércoles, para poder avanzar el tema del plan de trabajo y del reglamento. Esperamos terminar ese día. El reglamento es un poco tedioso porque tenemos que trabajarlo de forma horizontal: que los nueve miembros estén de acuerdo”, dijo Ruiz.

Pedido de expulsión

Uno de los tropiezos colaterales que ha tenido la conformación de la Mesa Directiva de la comisión especial del TC emergió desde UPP. El congresista Jim Ali Mamani, de dicha bancada, pidió a Manuel Merino evaluar la presencia de su colega y vocero, José Vega, en la vicepresidencia.

Dijo que la presencia de algunos integrantes en la mencionada comisión “podría deslegitimar su importante trabajo y misión”, al indicar que se encargarán de evaluar la solvencia e idoneidad moral de los candidatos a magistrados del TC.

Oficio enviado por el congresista Jim Mamani al presidente de Congreso.

Por su parte, Vega defendió su designación diciendo que el proceso se realizó de manera democrática y transparente, en relación a la misiva enviada por la congresista Céspedes.

“Nadie impugnó nada. Creo que no es serio que luego uno tenga que observar, eso no ayuda en esta labor política. Si ella [Céspedes] veía eso, lo hubiese denunciado antes, no posteriormente. La elección fue democrática y transparente”, declaró a este Diario.

Además, luego del oficio enviado por su aún colega de bancada, Vega inició este jueves un proceso de expulsión debido a presuntas acciones “infraternas” de Mamani con su grupo parlamentario. Otro de los casos que detonó este pedido fue la iniciativa de moción de censura contra Manuel Merino que Mamani anunció la semana pasada.

El último sábado, Vega declaró a El Comercio que ese pedido no había sido presentado a la bancada, sino que se trataba de una posición personal del legislador.

“En la interna de la bancada hay solidez, unidad. Lo que pasa es que una persona actúa reiteradamente de una manera inorgánica, con indisciplina, sin coordinación con los demás colegas. Incluso, tuvo actitudes de querer dejar mal a la bancada haciendo una propuesta de censura [contra Merino] que nunca consultó a la bancada y luego envió otra carta infraterna. Son reiteradas incidencias de falta de madurez de responsabilidad política. No podemos aceptar acciones infraternas que dañan a colectivo”, opinó Vega.

Respecto a este proceso de expulsión, Mamani publicó este jueves que la carta la asumía como un “honor”.

Vocero de UPP me expulsa por advertir su presunta relación con César Hinostroza, y censurar a Pdte. del Congreso por demora en debate de la Ley de devolución de aportes de la ONP. Para mí es un honor ser expulsado por decir la verdad y defender a mis compatriotas más vulnerables. pic.twitter.com/jgESYoop44 — Jim Ali Mamani Barriga (@AliMamani10) August 27, 2020

Por su parte, Vega dijo que el proceso iniciado es para “tomar las medidas que correspondan” y se imponga “una sanción dura, severa, de la manera de actuar de normas que infringen la forma con respecto a un colectivo al que se debe y a un partido que ha dado la oportunidad”.

