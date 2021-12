Conforme a los criterios de Saber más

El congresista Jorge Montoya, vocero de Renovación Popular, dijo a El Comercio que la moción de censura que impulsa su bancada en contra del ministro de Educación, Carlos Gallardo, había reunido, hasta el cierre, 25 firmas de parlamentarios.

Además de Renovación Popular, se sumaron a la iniciativa congresistas de Avanza País y Alianza para el Progreso (APP), detalló Montoya. Agregó que Fuerza Popular, que cuenta con 24 representantes y es la segunda bancada mayoritaria del Congreso, aún no respalda esta moción. Según el vocero de Renovación Popular, están a la espera de estas adhesiones para presentar la moción. Hernando Guerra García, vocero del bloque fujimorista, comentó que la bancada aún no había tomado una decisión al respecto.

El congresista Eduardo Salhuana, vocero de APP, dijo a este Diario que la bancada respalda la censura contra Gallardo y que los integrantes del bloque firmaron la iniciativa.

En Acción Popular, el congresista Elvis Vergara, vocero del bloque, comentó el viernes que este grupo aún no había definido su respaldo. Sin embargo, acotó que no cree “que ningún miembro de la bancada firme la moción. No hay acuerdo, tampoco lo habrá. El debate será respecto a si se aprueba la moción”. Luis Ángel Aragón, colega de bancada de Vergara, opinó que el ministro Gallardo “ya no puede permanecer en el cargo [...]tendríamos que apoyar esta moción de censura”, en declaraciones a RPP Noticias.

La iniciativa para que Gallardo se aparte del Ministerio de Educación (Minedu) fue presentada el 7 de diciembre por Renovación Popular durante la interpelación a Gallardo por la filtración de la Prueba Única Nacional para docentes, aplicada el 13 de noviembre.

Una disposición fiscal involucra a la congresista de Perú Libre Lucinda Vásquez y la hija del titular del Minedu, Ynés Gallardo Calixto, en la filtración y comercialización de este documento.

Procedimiento para la censura

El reglamento del Congreso establece que una moción de censura debe ser presentada con no menos de 33 firmas de congresistas (25%). De adherirse el plenos de las bancadas de Renovación Popular, Avanza País y APP a la moción, estas firmas sumarían 34, alcanzando el mínimo requerido. Una vez presentada, debe ser debatida y votada entre el cuatro y décimo día posterior. Para aprobar una moción de censura se requiere el voto a favor de más de la mitad del número de congresistas.

