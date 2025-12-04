El Congreso de la República oficializó la suspensión de las asignaciones económicas y otras facilidades logísticas que reciben los parlamentarios para el cumplimiento de sus labores durante las semanas de representación, conforme al Acuerdo 083-2025-2026/MESA-CR aprobado en sesión del 2 de diciembre de 2025.

La medida quedó formalizada mediante el Memorando N.º 127-2025-2026-OM-CR, dirigido al director general de Administración, Mario Fernández Garibay.

En el documento, la Mesa Directiva precisa que la decisión se tomó a propuesta del primer vicepresidente encargado de la Presidencia del Congreso y en atención a un oficio del grupo parlamentario Renovación Popular.

Según el acuerdo, las facilidades suspendidas comprenden la adquisición de pasajes aéreos, las asignaciones por semana de representación y otros apoyos logísticos previamente autorizados. La Mesa Directiva argumentó que esta suspensión temporal busca evitar vulnerar el principio de neutralidad durante el periodo electoral.

La disposición se aplicará entre el 1 de enero y el 12 de abril del 2026, y deja sin efecto, de manera temporal, una serie de acuerdos de mesas directivas anteriores vinculados a estas facilidades administrativas.

El memorando lleva la firma del oficial mayor, Giovanni Forno Flórez, y fue remitido también a los despachos congresales y parlamentarios.