Congreso oficializa suspensión de asignaciones económicas a legisladores durante semanas de representación en periodo electoral. Foto: Congreso.
Congreso oficializa suspensión de asignaciones económicas a legisladores durante semanas de representación en periodo electoral. Foto: Congreso.
Redacción EC
Redacción EC

El Congreso de la República oficializó la suspensión de las que reciben los parlamentarios para el cumplimiento de sus labores durante las semanas de representación, conforme al Acuerdo 083-2025-2026/MESA-CR aprobado en sesión del 2 de diciembre de 2025.

La medida quedó formalizada mediante el Memorando N.º 127-2025-2026-OM-CR, dirigido al director general de Administración, Mario Fernández Garibay.

Newsletter Mientras Tanto

Héctor Villalobos
MIRA: Juzgado ordena a Ahora Nación, de Alfonso López Chau, suspender sus elecciones internas

En el documento, la Mesa Directiva precisa que la decisión se tomó a propuesta del primer vicepresidente encargado de la Presidencia del Congreso y en atención a un oficio del grupo parlamentario Renovación Popular.

Según el acuerdo, las facilidades suspendidas comprenden la adquisición de pasajes aéreos, las asignaciones por semana de representación y otros apoyos logísticos previamente autorizados. La Mesa Directiva argumentó que esta suspensión temporal busca evitar vulnerar el principio de neutralidad durante el periodo electoral.

La disposición se aplicará entre el 1 de enero y el 12 de abril del 2026, y deja sin efecto, de manera temporal, una serie de acuerdos de mesas directivas anteriores vinculados a estas facilidades administrativas.

El memorando lleva la firma del oficial mayor, Giovanni Forno Flórez, y fue remitido también a los despachos congresales y parlamentarios.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC