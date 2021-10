Conforme a los criterios de Saber más

Las bancadas de Fuerza Popular, Avanza País y Renovación Popular- que de manera conjunta decidieron no darle el voto de confianza al Gabinete de Guido Bellido en agosto último- hoy no cierran las puertas a brindarle la investidura al equipo ministerial, que lidera Mirtha Vásquez. Esto después de que el secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, anunciara la división de la agrupación oficialista y su rechazo al Ejecutivo.

Cerrón, a través de un comunicado en Twitter, refirió que el actual Consejo de Ministros representa un “giro político” de la administración de Pedro Castillo hacia el “centro derechismo” por la presencia de “caviares”. Y, agregó, que los congresistas que son militantes “natos” de Perú Libre “deberán” formar una bancada propia, al recordar que la facción de profesores tiene un proyecto político propio.

Para el portavoz de la bancada de Fuerza Popular, Hernando Guerra García, esta ruptura es la expresión de una “contradicción más” dentro del gobierno y que en un corto plazo puede afectar la gobernabilidad del país. “Es un tema que nos preocupa a todos, esta división puede recomponer las relaciones dentro del Parlamento”, subrayó.

Guerra García, en comunicación con El Comercio, refirió que, si bien el fujimorismo fue “muy crítico” con el Gabinete Bellido desde su designación, escucharán, “como lo hicimos antes”, la presentación de Vásquez ante el pleno.

“Vamos a esperar a eso para decidir si damos o no la confianza. Sí creemos que la primera ministra debe hacer cambios para no exponerse a más problemas. Los cambios principales son en Interior [donde está Luis Barranzuela] y en Educación [a cargo de Carlos Gallardo]. Ella ha dicho que el ministro del Interior fue propuesto por Castillo, que revise la Constitución, donde claramente se indica que es el jefe del Gabinete el que propone”, manifestó.

El congresista advirtió, a título personal, que, si Barranzuela y Gallardo se mantienen hasta la presentación, “será difícil” que Fuerza Popular dé el voto de confianza.

Una posición similar tiene el vocero de Avanza País, José Williams Zapata, quien consideró que los titulares del Interior y Educación deben dar un paso al costado. Aunque destacó que la salida de Bellido y el ingreso de Vásquez a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) significa “una mayor armonía, mejor gobernabilidad y una relación de menos fricción” con el Legislativo.

Al ser consultado por este Diario si su bancada, en este nuevo escenario, daría el voto de confianza, Williams Zapata respondió que es “muy prematuro” decirlo, pero subrayó que evaluarán la situación.

“La situación está cambiando rápidamente, vamos a continuar evaluando, hasta el día que la primera ministra se presente en el Congreso”, expresó.

El parlamentario calificó de “positivo” y de “buena noticia” que la facción más radical de Perú Libre, liderada por Cerrón, “se esté quedando aislada”.

“Mientras más nos alejemos de eso, es mejor. Sin embargo, la ministra Vásquez debe crear consenso y evitar más fricciones, debe gobernar para todos y no solo para la izquierda, el centro o la derecha […] En lo personal, creo que las bancadas [de la oposición] tenemos que ser pro activas y ayudar a la gobernabilidad”, acotó.

“Si quiere llegar al caos, que mantenga su posición”

El portavoz de Renovación Popular, Jorge Montoya, afirmó que su bancada esperará hasta el final para tomar una decisión sobre el voto de confianza al Gabinete Vásquez.

“Nosotros no damos ni quitamos la confianza sin analizar, vamos a esperar hasta el final, el presidente Castillo debe darse cuenta de que ha cometido graves errores, hay tres ministros que no deben estar: Educación, Interior y Cultura. Si fuera inteligente se sentaría con su partido a conversar y reemplazaría a algunos ministros. Si quiere llegar al caos que se mantenga en su posición”, remarcó.

Montoya refirió que el partido celeste no tiene “nada en contra” de Vásquez, y que evaluarán su desempeño en la PCM en estas semanas. “Desde el principio hemos dicho que vamos a dar gobernabilidad al país, la población no debe sufrir los temas políticos. La actitud de la oposición se verá en el camino, no somos radicales, somos defensores de la democracia y de la Constitución”, añadió.

El vocero alterno de la bancada de Somos Perú-Partido Morado, Wilmer Elera, dijo que, tras la ruptura en Perú Libre, ahora le “toca” a la oposición darle el voto de confianza al nuevo Gabinete.

“Me sorprende la repartija de poderes, tras leer ese comunicado. Irónicamente, ahora nos toca a la oposición dar el voto de confianza. Aquellos que serán expulsados de Perú Libre que formen su propia bancada, me parece que pueden ser 13 los que son parte del magisterio. Nos da una tranquilidad legislativa, en vista de que no vamos a tener a tanto recalcitrante [en el Congreso]”, opinó.

En diálogo con El Comercio, Elera refirió que se debe establecer una agenda mínima de “consensos” entre el Ejecutivo y el Legislativo.

“Esta es una labor que le corresponde a Vásquez, menos mal es una persona dialogante y con experiencia política. Se debe dejar atrás el enfrentamiento, esto ya pasó cuando se fue Bellido [de la PCM]. Estoy seguro que [desde la oposición] seremos coherentes, y apuntaremos a la gobernabilidad”, finalizó.

El congresista Carlos Anderson (Podemos Perú) dijo que espera que sea cierta esta división en Perú Libre, porque la cercanía de Cerrón al gobierno “le hace mucho daño al presidente Castillo y al país”.

Anderson, a título personal, señaló que no adelantará cuál será su posición respecto al voto de confianza que solicitará Vásquez para su Gabinete, pero remarcó que la oposición debe continuar alerta.

“Esperamos que la señora Vásquez y el presidente Castillo lleguen al día del voto de confianza con un Gabinete que no tenga cuestionamientos por temas de idoneidad. Nadie espera un Gabinete de centro derecha, porque ha ganado la izquierda, pero dentro de esa cantera hay gente idónea. No es conveniente tener a un ministro del Interior cercano a temas de corrupción ni con reticencias sobre la política frente al narcotráfico. Tampoco queremos a un ministro de Educación que tenga como única preocupación a los sindicatos”, manifestó.

Por su parte, el portavoz de Acción Popular, Carlos Zeballos, indicó que su bancada aún no se ha reunido para evaluar si darán o no el voto de confianza al nuevo Gabinete.

“Estamos en semana de representación, no me he sentado a examinar a ministro por ministro, todavía. No hemos conversado al respecto”, expresó.

Este Diario intentó comunicarse con el congresista Eduardo Salhuana, vocero de Alianza para el Progreso (APP), pero no respondió a nuestras llamadas.

La presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, lamentó que la primera ministra Vásquez haya anunciado una reunión con ella para este viernes, “cuando no hubo un acuerdo sobre la fecha”. “Lo que sí hay es nuestra mejor disposición para el diálogo democrático y esperamos concretar la reunión para la próxima semana”, tuiteó.

Lamento que la premier Mirtha Vásquez haya anunciado una reunión conmigo para el día viernes cuando no hubo un acuerdo sobre la fecha. Lo que sí hay es nuestra mejor disposición para el diálogo democrático y esperamos concretar la reunión para la próxima semana. — Maricarmen Alva (@MaricarmenAlvaP) October 14, 2021

Vásquez, en una carta dirigida a Alva, lamentó el “malentendido” y le solicitó agendar el encuentro “lo antes posible”.

#AHORA Mirtha Vásquez envía oficio a presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, que había señalado que aún no hay fecha para reunión entre ambas. Primera ministra lamenta "malentendido" y pide agendar encuentro "lo antes posible". pic.twitter.com/hhgxGEqj0w — Política El Comercio (@Politica_ECpe) October 14, 2021

