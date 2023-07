La alianza entre Perú Libre y los bloques de derecha fue lo que gatilló la salida de los legisladores Jaime Quito, Álex Flores y Alfredo Pariona del grupo parlamentario de izquierda. Los tres han señalado que esta unión contrasta con el ideario e ideología que ellos sostienen. Además, que se ha tratado de una decisión equivocada por parte del partido fundado por Vladimir Cerrón.

#CongresoInforma I Ante la Oficialia Mayor del Congreso se presentó la primera lista de candidatos para la Mesa Directiva, conformada por Alejandro Soto Reyes, Hernando Guerra García Campos, Waldemar Cerrón Rojas y Rosselli Amuruz Dulanto. pic.twitter.com/wR5FLOLfkc — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) July 24, 2023

De esta forma, la bancada pasa a ser conformada por 12 de los 15 congresistas que se mantenían hasta la fecha. Esto luego de la renuncia de Silvana Robles, quien el 22 de junio acusó al partido de buscar una alianza con Fuerza Popular para ser candidatos a la Mesa Directiva.

Siempre he seguido los ideales de la izquierda heredera de Mariátegui, mi lealtad inquebrantable con el pueblo, ante todo. Es INACEPTABLE compartir la mesa directiva del CR con el FUJIMORISMO principal responsable del blindaje y socio del régimen autoritario de Dina Boluarte. — Alex Flores (@AlexFloresPL) July 24, 2023

Esta tarde he presentado mi renuncia al Grupo Parlamentario #PerúLibre, debido a discrepancias irremediables con el viraje político que ha conducido a la Bancada a posiciones y alianzas contrarias a nuestros principios políticos como partido. pic.twitter.com/Vx6e2EL26V — Jaime Quito (@JaimeQuito6) July 24, 2023

*¡RECHAZO ALIANZA DE LA DICTADURA!*

Consecuente con mis principios democráticos y por el respeto al pueblo huancavelicano y al país.

Lamento el comportamiento frente al pueblo. Por circunstancias descritas, me alejo de Perú Libre.

¡Mi gratitud primero al pueblo! pic.twitter.com/8F1pEKiCz5 — Alfredo Pariona Sinche (@ParionaSinche) July 24, 2023

Finalmente, el tiempo lo esclareció todo. Se terminó de aplastar el ideario de un partido de izquierda, para sellar una alianza con aquello que representa todo lo opuesto a nuestras luchas.

En el papel quedaron los compromisos. Ojalá haya tiempo de enmendar. pic.twitter.com/0rClC2STl8 — Silvana Robles (@SilvanaRoblesE) July 24, 2023

Con absoluta convicción de compromiso y lealtad con los intereses de las grandes mayorías populares y excluidas, presento mi renuncia a la bancada Perú Libre. Mantendré firme mi lucha por la democracia y compromiso de servicio al pueblo. pic.twitter.com/pu0tvisbyW — Silvana Robles (@SilvanaRoblesE) June 22, 2023

El detalle de las últimas renuncias

Los tres congresistas que se han separado de Perú Libre conversaron con El Comercio sobre las diferencias que han sostenido en los últimos días y reuniones con el partido.

Alfredo Pariona ha señalado a la cúpula de esta agrupación política de tomar decisiones sin tener en cuenta la participación de los de los congresistas que no son parte del grupo de voceros, presidentes de comisión o cercanos a la dirigencia. “Los líderes del partido toman decisiones muy cerradas y hay muy poca participación a nosotros que venimos de provincia. No concordamos”, dijo Pariona a El Comercio.

Debido a ello, decidió alejarse de las reuniones u otra actividad partidaria desde el momento en que se eligió a Waldemar Cerrón, hermano del presidente del partido, como candidato a la Mesa Directiva. Esto ocurrió el 29 de junio. Según Pariona, la alianza con la derecha fue la razón que definió su renuncia.

“Yo ya me había alejado hace un tiempo y no estaba participando en sus reuniones. Esto ha sido lo último que ha motivado mi renuncia. Siete reuniones antes ya no participaba porque veía que estaban trabajando por ese lado, de querer ser miembro de la Mesa Directiva [junto a bloques de derecha]. Yo no coincido con ellos”, reiteró.

Por ello, para el congresista no ha sido una sorpresa esta unión con grupos como Fuerza Popular porque “entendía el camino por el que estaba yendo”.

Pariona también detalló que la elección de Waldemar Cerrón no fue “democrática”, pues fue acordado entre una cúpula.

“Les he pedido cuál es el parámetro para que sea el representante. Yo he manifestado que por lo menos tenga trayectoria política, experiencia en cargos, académica, entre otros. […] No se ha dado eso, sino unos cuantos ahí encerrados [se han puesto de acuerdo]. Eso se venía dando desde el primer año, a nosotros no nos daban opción de presidencia de una comisión, vocería. Son decisiones que entre unos cuantos tomaban y no me parecía correcto que sea un partido de izquierda. Era la misma mecánica de la derecha, a uno ya lo tenía disconforme desde el inicio”, refirió.

Alfredo Pariona fue elegido congresista por Perú Libre en la región Huancavelica. (FOTO: RENZO SALAZAR/GEC) / NUCLEO-FOTOGRAFIA > RENZO SALAZAR

Por su parte, el congresista Álex Flores, otro de los renunciantes, consideró que la línea política de Perú Libre ha tenido un viraje con el que no concuerda. “No puedo aceptar sentarme a la mesa con el fujimorismo”, sentenció en diálogo con El Comercio.

Flores también detalló que esta alianza con los grupos de derecha del Congreso había sido como posibilidad días atrás. La última conversación al respecto fue la que tuvieron el domingo, aunque consideraban que era una posibilidad que no iba a ser materializada aunque hubo, por un mínima cantidad, más votos para que Perú Libre candidatee junto al denominado “Bloque país”. En esta reunión, adelantó su posible renuncia.

“Hubo una reunión y se dio esa posibilidad, pero creímos que no se iba a materializar porque no hay un punto de coincidencia, no es dable que un partido de izquierda que tiene bien definida su ideología pueda ir con un partido antagónico en el cual no comparta puntos comunes. Yo en la reunión ampliada [del domingo] di mi postura de que no había posibilidad de que el partido vaya con el fujimorismo. Eso sería cruzar una línea que contradice la praxis de un partido de izquierda. Yo dejé clara mi posición de que si eso se iba a concretar, yo iba a renunciar porque no se está compartiendo los ideales”, dijo Flores.

En esta reunión no solo participaron congresistas, sino también parte de la dirigencia de los comités regionales y del Comité Ejecutivo Nacional. El resultado fue la decisión de ir con el fujimorismo y demás fuerzas.

“Hubo varios colegas [que compartieron esa posición], algunos de ellos han renunciado, otros no, pero como en toda reunión, en toda votación, efectivamente hubo posturas y posiciones contrarias. Para abrir esta posibilidad de ir con la derecha, hubo una votación en la cual ganó por una mínima diferencia participar con el fujimorismo, con la derecha”, añadió.

Flores considera que esta posición “pragmática” es un error, con el objetivo de llegar a como dé lugar a la Mesa Directiva. En esta reunión ‘ampliada’

“Creemos que es una decisión incorrecta desde el punto de vista ideológico, político y práctico. Parece que aquí se ha impuesto el pragmatismo de los dirigentes y algunos colegas también. Yo creo que hay una lectura política equivocada de la realidad y la coyuntura político-social que estamos viviendo. Algunos colegas y dirigentes, equivocadamente, creen que hay que ganar por ganar. Se ha impuesto el pragmatismo queriendo llegar a la Mesa Directiva contando la cantidad de votos y dejando de lado los principios, la ideología”, cuestionó Flores.

Álex Flores fue electo congresista por Perú Libre en la región Ayacucho. (FOTO: RENZO SALAZAR/GEC) / NUCLEO-FOTOGRAFIA > RENZO SALAZAR

El congresista Jaime Quito, el tercero en renunciar a la bancada de Perú Libre, se ha separado de este grupo debido a diferencias ideológicas y a la alianza con fuerzas de derecha para la lista de la Mesa Directiva.

En entrevista con El Comercio indicó que “está claro que no se puede hacer una alianza” con grupos como Fuerza Popular, APP y Avanza País, pues esto significa dejar de lado principios y el ideario que manifiestan. “Un partido de izquierda se tiene que mantener claro y definido en su posición de estar con las grandes mayorías”, consideró.

Esta alianza, que hasta hace poco se manejaba como posibilidad, dijo Quito que era algo que se rumoreaba desde hace un tiempo. “Lo concreto es esta lista. Hay un documento y frente a esa situación uno tiene que actuar porque tiene que ser también coherente”, manifestó Quito.

El congresista evitó señalar a una cúpula y dijo que esto se trata de decisiones políticas. “Creo que cada uno tiene que tomar una decisión política porque en estos momentos estamos en definiciones y no podemos estar claudicando a medio camino. Tenemos que al pueblo darle mensajes claros de quién es quién y de quiénes están con quiénes”, concluyó.

El 8 de junio, la bancada de congregaba en los exteriores del Congreso. Jaime Quito renunció este lunes a la bancada. / JORGE CERDAN

La alianza conformada por Perú Libre, Fuerza Popular, Avanza País y APP se da luego de que integrantes del partido habían manifestado su desacuerdo con esta posibilidad. Uno de ellos fue Miguel Torres, vocero de la organización política, cuando a inicios de este mes dijo que no era el ideal que Perú Libre aspire a una Presidencia o primera vicepresidencia. De igual manera, Patricia Juárez, vocera del bloque parlamentario, remarcó lo mismo en entrevista con El Comercio el pasado 10 de julio. Mientras que César Revilla, vocero alterno, también indicó a este Diario que no le gustaba “la idea de compartir mesa con un político de izquierda”.

Perú Libre perdió 26 congresistas en dos años

Congresista Fecha de renuncia Razón de la renuncia 1. Guillermo Bermejo 15/12/2021 El voto en abstención de Perú Libre para admitir a debate la moción de censura contra María del Carmen Alva. 2. Hamlet Echevarría 16/12/2021 El voto en abstención de Perú Libre para admitir a debate la moción de censura contra María del Carmen Alva. 3. Betssy Chávez 17/12/2021 El voto en abstención de Perú Libre para admitir a debate la moción de censura contra María del Carmen Alva. 4. Roberto Kamiche 7/1/2022 Disconformidad con las ideas políticas de Perú Libre. 5. Katy Ugarte 10/5/2022 Decisión de los congresistas del ‘bloque magisterial’ de dejar Perú Libre. 6. Álex Paredes 10/5/2022 Decisión de los congresistas del ‘bloque magisterial’ de dejar Perú Libre. 7. Pasión Dávila 10/5/2022 Decisión de los congresistas del ‘bloque magisterial’ de dejar Perú Libre. 8. Elizabeth Medina 10/5/2022 Decisión de los congresistas del ‘bloque magisterial’ de dejar Perú Libre. 9. Paul Gutiérrez 10/5/2022 Decisión de los congresistas del ‘bloque magisterial’ de dejar Perú Libre. 10. Edgar Tello 10/5/2022 Decisión de los congresistas del ‘bloque magisterial’ de dejar Perú Libre. 11. Segundo Quiroz 10/5/2022 Decisión de los congresistas del ‘bloque magisterial’ de dejar Perú Libre. 12. Lucinda Vásquez 10/5/2022 Decisión de los congresistas del ‘bloque magisterial’ de dejar Perú Libre. 13. Francis Paredes 10/5/2022 Decisión de los congresistas del ‘bloque magisterial’ de dejar Perú Libre. 14. Germán Tacuri 10/5/2022 Decisión de los congresistas del ‘bloque magisterial’ de dejar Perú Libre. 15. Jorge Marticorena 26/5/2022 Tras la censura de Betssy Chávez. 16. Óscar Zea 2/6/2022 Por “razones de principios y de conciencia” 17. Elías Varas 3/6/2022 No se detallaron las razones. 18. Jorge Coayla 3/6/2022 No se detallaron las razones. 19. José María Balcázar 7/6/2022 Diferencias con proyectos de ley respaldados por Perú Libre. 20. Guido Bellido 7/11/2022 Renuncia por “razones de convicción”. 21. Jaime Quito 24/7/2023 Candidatura de Perú Libre a la Mesa Directiva junto a bloques de derecha. 22. Álex Flores 24/7/2023 Candidatura de Perú Libre a la Mesa Directiva junto a bloques de derecha. 23. Alfredo Pariona 24/7/2023 Candidatura de Perú Libre a la Mesa Directiva junto a bloques de derecha. 24. Nieves Limachi 12/1/2022 Renunció para integrarse a una bancada conformada por Guillermo Bermejo. 25. Silvana Robles 22/6/2023 Diálogo entre Perú Libre y Fuerza Popular para postular a la Mesa Directiva. 26. Víctor Cutipa 8/6/2022 Dejó la bancada para conformar otro grupo parlamentario.

En julio del 2021, la bancada de Perú Libre empezó con 37 congresistas. / ANTHONY NINO

La bancada de Perú Libre inició el nuevo Congreso no solo siendo la bancada oficialista, sino la primera fuerza política del Parlamento con 37 integrantes. Hoy, con 12 legisladores en su lista -el congresista Isaac Mita ingresó tras el desafuero de Betssy Chávez- está debajo de Fuerza Popular y Acción Popular.

El primer resquebrajamiento del grupo parlamentario se dio en diciembre del 2021, cuando renunciaron Guillermo Bermejo, Hamlet Echevarría y Betssy Chávez. La diferencia fue porque parte de la bancada decidió votar en abstención para admitir a debate la moción de censura contra la entonces presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, por declaraciones que habría tenido en España en contra del Gobierno de Pedro Castillo. Fue también comentado el abrazo que se estrecharon Guido Bellido, entonces congresista de Perú Libre, y Alva luego de la votación.

No admiten moción a la Presidenta del Congreso

“El Congreso blindó a la presidenta del Congreso con apoyo de un sector de la bancada de Perú Libre, incluso con el abrazo final del ex premier con la señora Alva. Una vergüenza absoluta”, expresó Bermejo.

Posteriormente, hizo lo mismo el congresista Hamlet Echevarría, quien escribió en Twitter: “Nuestra lealtad con el gobierno del presidente Pedro Castillo sigue intacta; sin embargo, nuestras convicciones nos impiden continuar en una bancada con liderazgo errático y que se abraza con los principios conservadores de la derecha mas rancia”.

La entonces congresista Betssy Chávez, investigada por el golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022, manifestó en un documento publicado en esta misma red social: “A pesar que, en aras del respeto y tolerancia, se hicieron todos los esfuerzos que permitiesen la sostenibilidad de esta. Ya no es posible. Pues existen acciones contrarias a la gobernabilidad que desdibujan el principio de unidad”.

A estas renuncias se sumaron dos más en enero del 2022. Roberto Kamiche y Nieves Limachi. “Debo señalar que esta situación ha hecho insostenible mantener una relación de trabajo armoniosa y colaborativa puesto que lamentablemente hay quienes cuentan con agendas propias y no comparten mi idea de democracia, de respeto y sobre todo de desarrollo para nuestro país”, escribió Kamiche en Twitter comunicando su renuncia. Mientras que Limachi dejó Perú Libre para unirse a Perú Democrático, entonces bancada formada por Guillermo Bermejo.

Una de las salidas más numerosas ocurrió en mayo del 2022, cuando 10 congresistas dejaron Perú Libre para conformar el Bloque Magisterial. Este grupo está conformado por profesores cercanos al expresidente Pedro Castillo.

“No vamos a decir que rebasó el vaso, esto lo hemos analizado meses atrás. Tenemos una posición clara como magisterio y como maestros que somos, una visión de gobierno que necesita el país para encaminarla y esta concertación con las bancadas y la oposición para llevar adelante el país”, expresaba Katy Ugarte, una de las renunciantes, a Exitosa.

La congresista Katy Ugarte confirma que son 10 los legisladores renunciantes a la bancada de Perú Libre, todos integrantes del denominado bloque magisterial. (Video: Exitosa Noticias)

Días después, renunció a Perú Libre Jorge Marticorena luego de la censura a Betssy Chávez, entonces ministra de Trabajo. En su renuncia señaló que los grupos parlamentarios se constituyen entre congresistas que comparten “ideas e intereses comunes afines, sin embargo, dicha razón se diluye en la bancada, haciéndose más visible en los últimos días; el mismo que hace insostenible la permanencia en dicho espacio, por lo que el suscrito ha tomado la decisión de presentar mi renuncia al grupo parlamentario Perú Libre”.

Luego, en junio se alejaron de la bancada Óscar Zea, Elías Varas, Jorge Coayla y José María Balcázar. Zea indicó que su salida fue “razones de principios y de conciencia”. Varas y Coayla conformaron la bancada Perú Bicentenario, y Balcázar cuestionó que Perú Libre haya apoyado la contrarreforma universitaria.

Una de las últimas renuncias fue la de Guido Bellido por diferencias con la dirigencia del partido.

He renunciado a Perú Libre del cual he sido parte desde el 2015, durante nuestra militancia hemos cumplido de manera leal y consecuente en toda las acciones partidarias, sin embargo, he visto por conveniente aportar a un espacio más amplio en el campo popular con enfoque cultural — Guido Bellido Ugarte (@GuidoBellidoU) November 7, 2022