Congreso: Pleno decidiría este jueves levantamiento de la inmunidad de Donayre

El presidente del Congreso, Daniel Salaverry, informó que este jueves el pleno podría debatir y votar el levantamiento de la inmunidad parlamentaria del congresista Edwin Donayre, de la bancada de Alianza para el Progreso, condenado en segunda instancia a cinco años de prisión por el Caso Gasolinazo.

Salaverry explicó que para que esto suceda, la Junta de Portavoces debería exonerar el probable dictamen contra Donayre de su paso por el Consejo Directivo del Parlamento.

"Si la Junta de Portavoces decide exonerar [el dictamen de la Comisión del Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria] del paso por Consejo Directivo, nosotros podríamos ampliar la agenda y tratar este tema el mismo jueves. Ese día espero que se esté tratando este tema en el Congreso", señaló.

La Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria sesionará mañana para debatir y votar por el levantamiento de la inmunidad de Donayre, informó Salaverry.

Este lunes, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, a cargo del juez César San Martín, ratificó la sentencia contra Donayre a cinco años de prisión efectiva por la apropiación ilícita de combustible.

Según Salaverry, "no podían" levantarle la inmunidad a Donayre antes debido a que la sentencia en su contra "no era firme".

"Recién hoy se ha confirmado la sentencia en primera instancia. A partir de ahí nosotros cumplimos nuestro rol para levantarle la inmunidad al parlamentario. Las sentencias son para cumplirse", dijo.

"No podíamos hacerlo antes porque la sentencia no era firme, no estaba confirmada. Ese ha sido el motivo de la demora", insistió.

El ex general del Ejército Peruano y hoy congresista Edwin Donayre fue sentenciado a cinco años y medio de prisión efectiva en agosto del 2018 por el delito de peculado.