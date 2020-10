La bancada de Podemos Perú en el Congreso presentó un proyecto de ley que busca eliminar la pensión vitalicia de los expresidentes de la República, así como los beneficios de excongresistas y otros altos exfuncionarios.

La iniciativa del congresista Johan Flores Villegas, tiene por objetivo que se derogue la Ley N°26519, que establece una pensión para los expresidentes de la República y que se excluya de compensaciones a otros exfuncionarios.

El artículo N°3 de la propuesta dice:

“Exclúyase de los beneficios pensionarios y compensación por servicios civiles prestados al Estado de acuerdo al Decreto Ley N°20530, a los ex funcionarios y beneficiarios comprendidos exclusivamente como: el presidente de la República del Perú, presidente del Jurado Nacional de Elecciones, ministro de Estado, funcionario con rango de ministro de Estado, senador, diputado, prefecto y sub prefecto, además de excongresistas y altos funcionarios”.

El proyecto de ley de Podemos Perú propone eliminar beneficios remunerativos a expresidentes, excongresistas y altos funcionarios. (Documento)

En la exposición de motivos, indican que los “escándalos” de corrupción en los que se han visto involucrados expresidentes del Perú, llevan a “censurar este tipo de beneficios como son los sueldos vitalicios y los beneficios de cesantía y jubilación”.

“Quizá para muchos el rubro destinado a sueldos vitalicios no sea considerable dentro del presupuesto del Estado y claramente no solucionará los problemas económicos del país, pero resulta inconcebible que lo perciban expresidentes que no concluyeron sus mandatos, algunos que enfrentan proyectos judiciales y otros casos en los que lo reciben sus familias, fuera de lo contemplado en la ley”, aducen.

Además, plantea que, en caso no se eliminen estos beneficios, al menos sean recibidos por “aquellos electos democráticamente, que concluyan su periodo y, ciertamente, que no enfrenten procesos judiciales y menos que sean resultado de delitos mientras estaban en el cargo”.

El documento está firmado por los legisladores José Luna, Daniel Urresti, María Teresa Cabrera, Cecilia García, Robinson Gupioc, Orestes Sánchez, César Gonzáles, María Gallardo y Luis Felipe Castillo.





En mayo pasado, la bancada de Alianza para el Progreso (APP), presentó un proyecto de ley para eliminar la pensión vitalicia para expresidentes de la República.

La bancada del Frepap también presentó un proyecto para eliminar el sueldo vitalicio de los expresidentes. En su lugar, plantea un régimen de jubilación en el sistema pensionario, “similar al de cualquier ciudadano”.

