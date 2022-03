Conforme a los criterios de Saber más

La representación de Podemos Perú (PP) en el Congreso ha quedado en el limbo tras la renuncia de Carlos Anderson, luego de revelarse la cercanía que su colega de bancada Enrique Wong tenía con el exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva.

Los congresistas José Luna Gálvez, Digna Calle y José Elías que integraban la bancada de PP junto a Wong son ahora parlamentarios “no agrupados”. Y, pese a que por el momento pueden seguir desempeñando sus funciones dentro de las diversas comisiones, para la próximo legislatura se verían disminuidos en sus posibilidades de integrar la Mesa Directiva o presidir e integrar comisiones.

En una escueta carta, Anderson no acusó razones por las cuales dio un paso al costado y se apartó de la bancada el último 16 de marzo. No obstante, en declaraciones a la prensa reiteró sus cuestionamientos al comportamiento del congresista Wong.

“Esto de utilizar algunos puestos y acceso al poder como moneda de cambio... yo estoy muy lejos de eso y no quiero pertenecer a una bancada de esa naturaleza”, afirmó en declaraciones a la prensa a las afueras de la sede del Congreso.

Para este informe El Comercio trató de comunicarse con el congresista Anderson, pero no respondió. Previamente, en una entrevista con este Diario brindó detalles de lo que sucedía en la bancada. “En los últimos dos meses yo empecé a sentir que había, (...) casi un alineamiento muy pero muy cercano a las posiciones del gobierno y una insistencia en abogar a favor de sus puntos de vista. Eso ya me levantó un poco de alerta, porque supuestamente se trata de una bancada que buscaba el centro, el equilibrio, pero no veía ese equilibrio, lo veía muy echado a un lado”.

La carga de Wong

Wong Pujada es cuestionado por sus reuniones con el exministro de Transportes y Comunicaciones (MTC) Juan Silva y la designación de personal de confianza en puestos claves del MTC.

" target="_blank">El programa Punto Final mostró un video del 11 de enero del 2022, en el que se registra una reunión entre Silva y Wong en la oficina de entonces ministro. Durante la conversación se le escucha al congresista agradecerle al entonces titular de Transportes y Comunicaciones por tomar en cuenta a sus exhombres de confianza para puestos importantes.

“Es un hombre que tiene bastante experiencia. Bueno, yo no hablo por ningún tipo de interés. Pero agradecerle porque a uno de los hombres de confianza...”, se le escucha decir a Wong antes de que un funcionario del MTC presente en la reunión apague la grabación.

El agradecimiento habría sido por la situación del exasesor del congresista Manuel Talavera, quien en diciembre del 2021, fue propuesto por Silva como presidente del directorio de la Empresa Nacional de Puertos del Callao (Enapu).

Los exasesores Carlos Rodríguez y Víctor Zavaleta también han sido implicados. El primero, según el dominical, habría sido propuesto para el cargo de presidente del directorio de la Autoridad Portuaria Nacional y el segundo habría coordinado con el congresista su candidatura al directorio de Corpac.

“Lo cortés no quita lo valiente” le dijo Wong al programa televisivo tras ser consultado sobre el video. Además, se ufanó de tener un gran equipo de asesores.

Wong podría ser llevado ante la Comisión de Ética según lo han anunciado diversos grupos políticos desde el interior del Congreso de la República.

Las visitas de Wong

Wong no solo registra ingresos al MTC, el congresista también ha sido muy activo en las visitas personales y protocolares a Palacio de Gobierno y a la presidencia del Consejo de Ministros. Su agenda contempló reuniones en la sedes de los ministerios de Vivienda y de Trabajo.





Esta semana, Wong se encuentra realizando trabajos de representación según indicaron sus asesores de prensa. Días atrás comentó a este Diario que habría la posibilidad de sumarse a las filas de Perú Democrático luego que el vocero alterno de dicha bancada Carlos Zeballos, lo invitó.

“Me ha dicho, con la mejor voluntad, ‘doctor, le aceptamos a usted, tenemos idea de su planteamiento, nos parece correcto’. Entonces, nosotros estamos viendo esa posibilidad”, narró Wong.

Sin embargo ello podría no concretarse. El vocero titular de Perú Democrático, congresista Héctor Valer, sostuvo que los integrantes de PP no podrían sumarse a su bancada debido a sus cuestionamientos.

“Al menos mi posición es que no se incorporen a Perú Democrático porque tienen antecedentes que lindan con el derecho penal. Esa es mi posición personal, pero internamente no lo hemos analizado”, afirmó en diálogo con El Comercio.

Consultado una vez más por ese Diario, Wong Pujada afirmó que vienen conversando con otros grupos parlamentarios para determinar si se suman o no.

“Me han manifestado el deseo de apoyar de conjugar un mayor equipo pero nosotros estamos evaluando. Yo agradezco a muchos amigos que nos han expresado su deseo de apoyarnos para terminar constiyéndonos en una bancada. Eso debe ser en dos o tres días”, afirmó.

El congresista negó una vez más haber emprendido acciones para beneficiar a sus exasesores. En ese sentido aseguró que se someterá a lo que diga la mayoría de sus homólogos.

“He visto de una moción de censura, lo que yo le digo la ‘censura morada’. Creo que ellos también comienzan una campaña con miras a las elecciones municipales. Yo, como buen demócrata, me someteré a lo que decidan la mayoría de mis colegas. Si se presenta y se admite (la moción de censura en su contra) seria una oportunidad brillante para aclarar las dudas de mi compañeros parlamentarios”, afirmó.

¿Quiénes son?

Desde el inicio de su gestión, los cuatro congresistas hoy no agrupados han dado muestra de tener cierta inclinación hacia el gobierno del presidente Pedro Castillo.

En sus votaciones han respaldado proyectos junto a la bancada oficialista de Perú Libre, han contribuido en el respaldo del gabinete del gobierno e incluso, trataron de salvar al exministro del MTC, Juan Silva, cuando se debatía su censura.

Y es que, el pasado 28 de febrero mientras el Pleno de la República decidía la continuidad de Silva Villegas en el MTC, congresistas de Acción Popular, Perú Libre y Podemos Perú presentaron una moción para interpelar a Silva por nuevos hechos denunciados en su contra.

Entre los firmantes del documento que pretendía arrojarle un salvavidas a Silva -quien terminó renunciando antes que se vote su censura- estaba el congresista Enrique Wong.

Las votaciones de Podemos Perú en temas importantes tratados en el Congreso.

José Luna Gálvez

José Luna Gálvez, congresista y fundador de Podemos Perú es investigado por integrar una presunta organización criminal con la finalidad de inscribir su partido y también por el Caso Odebrecht.

Fundador de Podemos Perú (PP) y congresista por el mismo partido político para el período 2021 al 2026.

Actualmente, Luna Gálvez es investigado como parte de un organización criminal que habría actuado a través de integrantes del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para la designación del exjefe de la ONPE Adolfo Castillo Meza (febrero 2017-enero 2020). Tiene una medida de impedimento de salida del país, luego que el Poder Judicial varió su arresto domiciliario y le impuso dicha medida.

Según la fiscalía, Luna Gálvez habría buscado el copamiento de la Onpe con personas afines y la inscripción irregular de su partido Podemos Perú en 2017.

También es investigado por el Equipo Especial Lava Jato al ser considerado el “brazo económico” de una organización criminal que habría buscado aportes ilícitos de las constructoras OAS y Odebrecht para la campaña política del desparecido exalcalde de Lima Luis Castañeda Lossio.

El congresista es dueño de la Universidad Privada Telesup. En el 2019, la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) denegó su licenciamiento por no cumplir con las Condiciones Básicas de Calidad (CBC) establecidas en la Ley Universitaria y dispuso su cese de actividades académicas progresivas con un plazo de dos años.

Fue elegido congresista de la República por Solidaridad Nacional en 2000 para un periodo de cinco años, pero solo ejerció por algunos meses tras convocarse a nuevas elecciones luego de la caída del régimen de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos.

Más adelante se convertiría en secretario general de Solidaridad Nacional. Fue reelegido parlamentario hasta en tres oportunidades desde el 2001 al 2016.

Entre los proyectos de ley que impulsó se encuentran la “Ley N° 31355 Ley que Desarrolla el Ejercicio de la Cuestión de Confianza Regulada en el último párrafo del Artículo 132 y en el Artículo 133 de la Constitución Política Del Perú” y que fue aprobada y promulgada por el Parlamento en octubre del 2021.

La norma precisa que el Ejecutivo no podrá presentar cuestión de confianza por la aprobación o no de reformas constitucionales ni por acciones o decisiones que sean competencias exclusivas y excluyentes del Congreso de la República o de otros organismos constitucionalmente autónomos.

En la Comisión de Justicia y Derechos Humanos se encuentra pendiente de análisis su propuesta para la “Ley que penaliza como forma agravada el Delito De Difamación cometido con obtención de beneficio o lucro económico”.

La propuesta, que afectaría a periodistas y que fue actualizada a pedido de Luna Gálvez, indica que se sanciones con pena de entre cuatro y seis años de cárcel para el delito de difamación que se cometa a través de la difusión o publicación de imputaciones a través del libro, prensa o cualquier otro medio de comunicación social con fines de “obtención de beneficio económico”.

Ante la Comisión Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos del Congreso también está pendiente la iniciativa de Luna Gálvez a través de la “Ley que modifica la Ley 28874 que Regula la publicidad estatal, a fin de garantizar el Derecho Del Consumidor a acceder a la información Estatal a través de medios de comunicación regional y local”.

Enrique Wong Pujada

Fundador de Podemos, ingreso al Congreso por la Región Callao para el periodo 2021 al 2026. Antes de ello fue diputado por el Partido Aprista Peruano (1985-1990) y congresista por Alianza por el Gran Cambio Nacional (2011-2016).

Entre los proyectos más polémicos presentados por el parlamentario se encuentra la “Ley De Reforma Constitucional sobre la vacancia presidencial por permanente incapacidad moral o física declarada por el Congreso”.

El proyecto, que actualmente se encuentra en la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso, plantea que para que el presidente de la República sea declarado “incapaz moral” bastará con que cometa hechos que “sin ser delitos” lo “desmerezcan en el ejercicio del cargo”, o que “atenten contra los valores éticos comúnmente compartidos en nuestra sociedad, ocasionando un notorio desequilibrio social y que hacen insostenible la permanencia en tan importante cargo público”, entre otros.

Congresista Enrique Wong firmó la moción de interpelación para Juan Silva, en busca de evitar su censura el pasado 28 de febrero del 2022.

También presentó el proyecto que modifica la Ley de Organizaciones Políticas para regular lo referente a las sanciones aplicables a los candidatos. Esto, con el fin de favorecer a los candidatos que no presenten información sobre sus ingresos y gastos durante campaña electoral electoral; proponiendo que la multa mínima -actualmente de 10 UITS- se reduzca a 1UIT. El proyecto se encuentra en análisis de la Comisión de Constitución y Reglamento.

Digna Calle Lobatón

Congresista Digna Calle Lobatón junto al ministro de Vivienda, Geiner Alvarado, tras una reunión en la sede del ministerio en octubre del 2021. (Foto: Facebook de la congresista Digna Calle)

La congresista no se encuentra afiliada a Podemos Perú, partido por el que fue electa para el periodo 2021 al 2026. Inició estudios de educación en la Universidad San Cristóbal de Huamanga, pero no concluyó.

Del 2010 hasta el 2020 fue gerente general de DAFI Salud S.A.C. y también figura como accionista en Grupo Dafi Asociados hasta el 2020.

Calle Lobatón registra visitas a la presidencia del Consejo de Ministros y al ministerio de Vivienda.

Sin embargo, una visita que llama la atención es la del 6 de octubre del 2021 al Ministerio de Cultura. Según el registro electrónico, Calle Lobatón -que ya era congresista de la República- ingresó como visita “particular” y representante de “proveedores y servicios”.

Allí se reunió con la funcionaria Milagritos Mercedes Maricelly Montalvo Quintanilla, una técnico administrativa III que labora en el Despacho Viceministerial De Patrimonio Cultural E Industrias Culturales del Mincul.

Este Diario trató de recoger la versión de la congresista, pero no fue posible contactarla.

Según Convoca fue la segunda candidata por PP en recibir mayor cantidad de aportes para su campaña. La esposa del excongresista Yeremi Espinoza Velarde -su mayor aportante- recibió S/ 288,376 para su campaña.

Ante la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso presentó la “Ley de Reforma Constitucional que establece que las elecciones convocadas por el presidente del Congreso al amparo del artículo 115 de la Constitución, será para la elección del presidente de la República, vicepresidentes, así como de los congresistas de la República y de los representantes peruanos ante el Parlamento Andino”.

También presentó ante la Comisión de Vivienda y Construcción y la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural un proyecto de Ley denominado “Ley que establece el régimen excepcional para la formalización de posesiones informales asentadas en zonas arqueológicas y/o históricas y en zonas de protección y tratamiento paisajista”.

Tras los cuestionamientos en su contra por afectar zonas arqueológicas con dicha iniciativa, la congresista tuvo que retirar su propuesta legislativa.

José Elias Ávalos

El congresista fue electo congresista para el periodo 2021 al 2016 por el partido Podemos Perú al que se encuentra afiliado. Antes, integró las filas de Fuerza Popular.

En el 2000 fue electo congresista por el Movimiento Independiente Avancemos; sin embargo se terminó sumando a las filas oficialistas de “Perú 2000″, por lo que fue considerado parte de los “congresistas tránsfugas” que apoyaron al expresidente Alberto Fujimori.

Entonces, su labor parlamentaria no duró mucho luego de la caída del régimen. Ello, hasta el 2011 en que fue nuevamente elegido congresista por Fuerza 2011.

A su propuesta, la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso tiene pendiente de analizar el proyecto de “Ley que adiciona modifica el artículo 7 de la ley 31307, Nuevo Código Procesal Constitucional”.

Su iniciativa tiene como fin, según lo expuesto por Elías, que no se use de manera “irrazonable” los procesos constitucionales “que busquen recortar las funciones de control del Congreso de la República reconocidas constitucionalmente” como los procesos de vacancia presidencial.

Su propuesta pone como ejemplos la vacancia del expresidente Martín Vizcarra, que fue llevado al Tribunal Constitucional y la moción de vacancia de la congresista Patricia Chirinos contra el actual presidente Pedro Castillo, que ha sido demandada vía una acción de amparo ante el Poder Judicial.

