La congresista Sigrid Bazán, integrante del Bloque Democrático Popular, presentó una denuncia constitucional contra el presidente encargado de la República, José Enrique Jerí Oré, el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez Miranda, y el ministro del Interior, Vicente Tiburcio Orbezo.

La parlamentaria los acusa de presunta infracción a la Constitución por la muerte de Eduardo Ruiz Sanz, joven que perdió la vida durante las protestas en el Centro de Lima.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

La acusación, dirigida a la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, señala que los altos funcionarios habrían vulnerado derechos fundamentales establecidos en los artículos 2, 3, 39 y 44 de la Carta Magna, referidos a la vida, la integridad física, el derecho a la protesta y la obligación del Estado de garantizar los derechos humanos.

“Acabo de presentar una denuncia constitucional contra José Jerí, su premier y su ministro del Interior, todos responsables políticos de la muerte de Mauricio Ruiz y la violenta represión a decenas de civiles. No vamos a permitir que quienes dan las órdenes queden impunes”, manifestó Bazán a través de sus redes sociales.

El documento precisa que Jerí asumió la Presidencia de la República el 10 de octubre, mientras que Álvarez y Tiburcio fueron designados como presidente del Consejo de Ministros y ministro del Interior el 14 de octubre, respectivamente.

#ALERTA Acabo de presentar una denuncia constitucional contra José Jerí, su premier y su ministro del Interior, TODOS responsables políticos de la muerte de Mauricio Ruiz y la violenta represión a decenas de civiles. No vamos a permitir que quienes dan las órdenes queden impunes. pic.twitter.com/bJoknlBB8A — Sigrid Bazán (@sigridbazan) October 17, 2025

Durante una conferencia de prensa ofrecida tras la sesión del Consejo de Ministros, el primer ministro Ernesto Álvarez se refirió a la denuncia presentada por la legisladora.

No obstante, consideró que “por tratarse de la primera vez que un gobierno realmente hace una investigación, identifica a la persona que dispara y establece de manera documental que no existieron órdenes de disparo ni de portar armas”, la acción podría responder a “un tema inminente político de aprovechamiento de una circunstancia lamentable”.