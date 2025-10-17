Presentan denuncia constitucional contra José Jerí y ministros tras fallecimiento de joven en protesta. (Foto: Presidencia)
/ Ricardo Cuba
Redacción EC
La congresista Sigrid Bazán, integrante del Bloque Democrático Popular, presentó una denuncia constitucional contra el presidente encargado de la República, , el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez Miranda, y el ministro del Interior, Vicente Tiburcio Orbezo.

La parlamentaria los acusa de presunta infracción a la Constitución por la muerte de Eduardo Ruiz Sanz, joven que perdió la vida durante las protestas en el Centro de Lima.

La acusación, dirigida a la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, señala que los altos funcionarios habrían vulnerado derechos fundamentales establecidos en los artículos 2, 3, 39 y 44 de la Carta Magna, referidos a la vida, la integridad física, el derecho a la protesta y la obligación del Estado de garantizar los derechos humanos.

“Acabo de presentar una denuncia constitucional contra José Jerí, su premier y su ministro del Interior, todos responsables políticos de la muerte de Mauricio Ruiz y la violenta represión a decenas de civiles. No vamos a permitir que quienes dan las órdenes queden impunes”, manifestó Bazán a través de sus redes sociales.

El documento precisa que Jerí asumió la Presidencia de la República el 10 de octubre, mientras que Álvarez y Tiburcio fueron designados como presidente del Consejo de Ministros y ministro del Interior el 14 de octubre, respectivamente.

Durante una conferencia de prensa ofrecida tras la sesión del Consejo de Ministros, el primer ministro Ernesto Álvarez se refirió a la denuncia presentada por la legisladora.

No obstante, consideró que “por tratarse de la primera vez que un gobierno realmente hace una investigación, identifica a la persona que dispara y establece de manera documental que no existieron órdenes de disparo ni de portar armas”, la acción podría responder a “un tema inminente político de aprovechamiento de una circunstancia lamentable”.

