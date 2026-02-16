Congreso: presentan mociones de interpelación contra los ministros de Economía y Transportes por la Nueva Carretera Central

El Congreso presentó mociones de interpelación contra la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, y el ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto, para que respondan ante el Pleno por decisiones vinculadas a la Nueva Carretera Central y a los proyectos Puente y Vía Expresa Santa Rosa.

En el caso del Ministerio de Economía y Finanzas, el documento cuestiona la asignación presupuestal al proyecto en la Ley de Presupuesto 2026. Se indica que el sector Transportes solicitó S/ 318 millones, pero se aprobaron S/ 190’692,273, monto que, según la moción, “resulta insuficiente para la construcción de esta obra de envergadura”.

El pliego interpelatorio formula 21 preguntas. Entre ellas, se solicita que la ministra precise “cuáles fueron los criterios técnicos para este ‘sabotaje presupuestal’ al megaproyecto de la Nueva Carretera Central”, considerando que el monto aprobado solo alcanzaría para concluir el Estudio Definitivo de Ingeniería.

También se le pregunta si el recorte responde a una decisión de desmontar el acuerdo Gobierno a Gobierno con Francia para migrar el proyecto hacia “esquemas mixtos de financiamiento”.

Asimismo, se le solicita informar sobre la situación actual del acuerdo G2G con Francia y si la anulación del contrato de asistencia técnica con la empresa EGIS implica la resolución de todo el acuerdo.

Otra de las interrogantes es si el proyecto “se convertirá en una APP” y qué porcentaje de participación privada se integraría mediante un nuevo esquema de peajes.

Respecto al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, la moción propone interpelar al ministro Prieto Barrera por la resolución del contrato de asistencia técnica vinculada a la Nueva Carretera Central.

El texto señala que el 3 de febrero de 2026 el sector decidió resolver el contrato, lo que, según se indica, generó “incertidumbre y preocupación en diversos sectores”.

En el pliego se pide que el ministro detalle “cuáles fueron los fundamentos técnicos, jurídicos y administrativos que justificaron la resolución del contrato” y qué evaluación de riesgos se realizó antes de adoptar la decisión.

También se le consulta qué acciones se han tomado para garantizar la continuidad del proyecto.

En relación con el Puente y la Vía Expresa Santa Rosa, se incluyen preguntas sobre el incremento del costo del proyecto, que pasó de más de S/ 800 millones a más de S/ 2.000 millones.