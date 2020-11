Conforme a los criterios de Saber más

El presidente de la Comisión especial del Congreso encargada de seleccionar a los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional (TC), Rolando Ruiz (AP), volvió a aplazar este jueves el pedido de Gino Costa (Partido Morado) y Rocío Silva Santisteban (Frente Amplio) para que José Luna Morales (Podemos Perú) sea retirado de este grupo parlamentario.

Tras la decisión, en su cuenta de Twitter, Costa consideró que se trata de un nuevo “blindaje” a Luna.

Sigue el blindaje a Luna Morales, quien hace y deshace en Comisión que elegirá al nuevo TC. Es con Antauro el principal promotor de la ilegítima presidencia de Merino, investigado por integrar los Gangsters de la Política, y dueño de Telesup. A Luna, ni con el pétalo de una rosa. — Gino Costa 🇵🇪 (@CostaGino) November 12, 2020





La solicitud fue formulada el último sábado luego de la detención preliminar de José Luna Gálvez, padre de Luna Morales y fundador de Podemos Perú, por presuntamente liderar la supuesta organización criminal Los Gángsteres de la Política, de acuerdo con una indagación que lleva a cabo la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada Contra el Crimen Organizado. En el esquema del Ministerio Público, figura el congresista José Luna Morales.

Luna Morales, congresista de Podemos Perú, integraría esta organización acusada de captar a miembros del desactivado CNM para que intervengan en la elección del exjefe de la ONPE Adolfo Castillo Meza, esto con la finalidad de inscribir a Podemos Perú. (Captura: fiscalía)

Durante el debate, el congresista Gino Costa reiteró el pedido a la mesa directiva de la Comisión especial debido a que el sábado el presidente de este grupo, Rolando Ruiz (Acción Popular), indicó que la solicitud sería vista en la sesión del miércoles de esta semana.

Sin embargo, como no se convocó a esta sesión ordinaria -hoy se realizó una extraordinaria-, Ruiz alegó que el pedido debería verse en la siguiente sesión. Es decir, el pedido sería atendido el miércoles 18 de noviembre.

“En la última sesión, con Rocío Silva Santisteban propusimos que entrara a la orden del día el pedido de la Comisión especial al partido Podemos Perú para que reemplazaran a José Luna Morales considerando la situación judicial en que se encuentra. Estamos hablando de hechos muy graves”, dijo Costa durante la sesión.

En ese sentido, solicitó que se formalice el pedido de la comisión. Pero, se rechazó que pueda ser visto hoy.

Al inicio de la sesión, la Secretaría Técnica dio cuenta de un oficio enviado por Podemos Perú a la comisión que indica que tomaron conocimiento del pedido de los congresistas Costa y Silva Santisteban, y en ese sentido lo considerarán conforme a sus “atribuciones”.

A su turno, Rocío Silva Santisteban solicitó también que se pueda pasar a la orden del día de este jueves los temas solicitados.

“Estamos en un contexto político muy grave. El mismo día que Manuel Merino juramentó, en las calles había gente en oposición y aún hay personas que se están movilizando. Hay un contexto de crisis política y nosotros no podemos sesionar como si no pasara nada. Hay un contexto de crisis y no podemos continuar sesionando como si no pasara nada. Quiero que se pasen a la orden del día los dos pedidos de Gino Costa”, reiteró.

Sin embargo, este pedido fue cuestionado por los congresistas Jorge Pérez (Somos Perú), José Vega (UPP) y por el mismo José Luna Morales, quien aún es parte de la Comisión especial.

En su exposición, Pérez incluso acusó, aunque no mencionó nombres, que “lo que se ha notado es que dos colegas han estado tratando de petardear la elección del Tribunal Constitucional. Estos dos partidos están tratando de boicotear la elección del TC”, espetó. Pérez se refirió a las solicitudes que se hicieron para considerar las observaciones a las hojas de vida de los postulantes que terminó por descalificar a más de la mitad de los 65 postulantes: 35.

Mientras que Luna Morales sostuvo que hay un “lobby” por parte de Costa y Silva Santisteban, y dijo que si él se retiraba, que se ponga al voto la salida de los parlamentarios mencionados. “No tengo problema en retirarme, pero pido que se ponga al voto retirar a ambos congresistas”, dijo.

El congresista fue respaldado por José Vega, quien cuestionó también a los medios de comunicación. Las acusaciones de Pérez, Luna y Vega fueron rechazadas por Gino Costa y Rocío Silva Santisteban.





Pedido de Carolina Lizárraga

Uno de los pedidos que ingresó a la Comisión especial del TC fue el remitido por la congresista Carolina Lizárraga (Partido Morado) a través del cual pide que se suspenda la elección de magistrados debido a la crisis política generada por la vacancia de Martín Vizcarra.

Gino Costa solicitó también que se pueda incorporar este pedido para deliberarlo y decidir el proceso de concurso de méritos hasta que se pronuncie el TC. “La vacancia ha generado un momento de claro desequilibrio de poder. Que se pueda poner en la orden del día. La carta que entre a orden del día, se pueda deliberar y tomar una decisión porque el asunto es urgente”, precisó.

Sin embargo, Tania Rodas, congresista de Alianza para el Progreso (APP) se mostró en contra de que se realice este pedido. “No estoy de acuerdo porque nada tiene que ver un proceso de concurso del TC, y tengo entendido que el TC todavía se va a quedar hasta el otro año, no sé en qué podría afectar suspender algo que tiene un proceso normal”, alegó.

VIDEO RECOMENDADO

Rolando Ruiz