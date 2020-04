El presidente del Congreso, Manuel Merino (Acción Popular, Tumbes) promulgó la autógrafa de ley que permite el retiro del 25% de los fondos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) , tras vencer el miércoles 29 el plazo para que el presidente Martín Vizcarra la respalde o la observe. Este texto será enviado para su enumeración y publicación en el diario oficial El Peruano.

El mandatario no optó por ninguno de esos dos caminos, sino que anunció, en su habitual conferencia de prensa en Palacio de Gobierno, la presentación de un proyecto de reforma integral de las AFP y un decreto que permitirá el retiro de 3 mil soles adicionales por parte de los aportantes. Los artículos 108 de la Constitución y 80 del Reglamento del Congreso, donde se estipula que, en caso de no existir un pronunciamiento del presidente de la República, la norma es promulgada por el titular del Parlamento.

La Mesa Directiva se reunió ayer por la tarde de ayer y sabía que no llegaría observación a la autógrafa del 25%. El Área de Trámite Documentario había recibido información de los funcionarios de Palacio de Gobierno sobre que no presentaría ningún documento adicional al proyecto de ley sobre la reforma del sistema de pensiones y la observación a la autógrafa que suspende el cobro de peajes administrados por concesionarias. Ante ello, Oficialía Mayor informó que lo que seguía en el trámite regular era promulgar la Ley por el Congreso y enviarla al Ejecutivo para que la enumeren y se remita a El Peruano para su respectiva publicación.

Tras las declaraciones de Vizcarra, El Comercio ya había adelantado que el Congreso iba a insistir con el texto aprobado a inicios de mes, que permite el retiro del 25% de los aportes.

En la conferencia de prensa, el primer vicepresidente Luis Valdez (Alianza para el Progreso, La Libertad) hizo un llamado a la ministra de Economía, María Antonieta Alva, y a la Asociación de las AFP para que faciliten en lo inmediato la ejecución de la ley promulgada por el Parlamento

En tanto, Merino refirió que el decreto de urgencia anunciado por el presidente Martín Vizcarra aún no ha sido publicado, por lo que dijo esperar que desde el Poder Ejecutivo se tomen las medidas permanentes respecto a lo que está aprobando el Congreso. “En tanto no ha sido publicado, no se puede hablar de confrontación”, acotó el segundo vicepresidente Guillermo Aliaga (Somos Perú, Lima).

Aliaga también anunció que se presentará una moción para viabilizar la conformación de una comisión especial que se encargue del estudio de la reforma integral del sistema de pensiones. Ayer, el presidente Martín Vizcarra presentó una iniciativa en ese sentido, pero semanas atrás los congresistas ya habían presentado proyectos y mociones similares.

A la conferencia de prensa solo asistieron cuatro de los nueve voceros parlamentarios: María Teresa Céspedes (Frepap, Lima), Daniel Urresti (Podemos Perú, Lima), Lenin Checo (Frente Amplio, Apurímac) y Carmen Omonte (Alianza para el Progreso, Lima). Esta última además es una de las autoras de la norma que fue promulgada.

Incomodidad en la antesala

Desde ayer por la mañana, el presidente del Congreso Manuel Merino envió una convocatoria de prensa para hoy a las 7:30 a.m. Fuentes de la Mesa Directiva explicaron que la idea original de Merino era dar un balance de su gestión y hablar de la autógrafa de las AFP, dependiendo de lo que anunciara el presidente Vizcarra.

Tras conocerse que el jefe de Estado no observaría formalmente la autógrafa, la conferencia tomaba un nuevo eje. Pero esto no cayó bien entre la mayoría de los nueve voceros parlamentarios. La mayoría se enteró recién se enteró de la convocatoria de prensa al promediar las 5 de la tarde, y varios pensaron que Merino y su Mesa Directiva querían llevarse solos los créditos de la promulgación

En el chat de WhatsApp que tienen los portavoces -donde también está incluido Merino- el primero en expresar su malestar fue Diethell Columbus (Fuerza Popular, Lima), quien pidió confirmación de la convocatoria de prensa que había recibido de fuentes informales. Lenin Checo (Frente Amplio, Apurímac) cuestionó que solo los busquen para la “unidad de los votos” y luego no cuenten con ellos.

María Teresa Céspedes (Frepap, Lima), fue otro vocera que lamentó que las decisiones más relevantes se traten entre los "cuatro de la gobernabilidad”, en alusión a las cuatro bancadas que integran la Mesa Directiva: Acción Popular, Alianza para el Progreso, Podemos Perú y Somos Perú. Fernando Meléndez (Loreto), portavoz de Alianza para el Progreso, intentó calmar los ánimos proponiendo que todos los voceros asistan a la conferencia de hoy. La mayoría rechazó la propuesta.

Merino recién se pronunció en dicho chat de WhatsApp pasada la medianoche invitando a la conferencia a “los interesados”.

Otro vocero, quien prefirió mantener su nombre en reserva, recordó que, en lo que va de su mandato, Merino ya promulgó tres normas del periodo anterior por falta de pronunciamiento del Poder Ejecutivo, entre ellas la Ley de Protección Policial. “Y ni siquiera un tuit lanzó y justo para esto de las AFP hace conferencia de prensa”, refirió el referido portavoz.

La autógrafa -aprobada por el Congreso- permite a los afiliados retirar el 25% de sus fondos en el sistema privado de pensiones, con un mínimo de retiro equivalente a 1 UIT (S/4.300) y un máximo equivalente a 3 UIT (S/12.900).

Precisa que la entrega será en dos armadas: 50% a los 10 días calendario de presentada la solicitud, y el otro 50% a los 30 días calendario después del primer desembolso.

“En los casos que el afiliado tenga menos del equivalente a 1 UIT, el retiro será al 100% y en una sola oportunidad”, especifica el texto aprobado con 107 votos a favor y 4 en contra. Los únicos que no apoyaron la norma fueron algunos representantes del Partido Morado (Alberto de Belaunde, Daniel Olivares, Francisco Sagasti y Zenaida Solís).

