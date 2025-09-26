Congreso: ¿Quiénes son los parlamentarios se benefician con la norma que los exonera de la neutralidad?

Los efectos de la modificación del Reglamento del Congreso que exonera a los parlamentarios de la neutralidad política empiezan a evidenciarse. Los parlamentarios José Luna Gálvez (Podemos Perú), Guillermo Bermejo y Roberto Sánchez Palomino (Juntos por el Perú- Voces del Pueblo- Bloque Magisterial) realizan actividades proselitistas a favor de sus partidos políticos y alianzas electorales, incluso durante la semana de representación.

En agosto, el pleno incorporó a su reglamento el artículo 25-A que - en la práctica- permite a los legisladores realizar actividades proselitistas, incluso en las semanas de representación, en pleno proceso electoral y con recursos del Estado.

Como informó El Comercio, con el nuevo artículo en vigencia, los congresistas pueden promover sus posturas ideológicas y partidarias sin que ello se considere una violación al principio de neutralidad, una garantía clave en tiempos electorales.

Solo está prohibido realizar estas actividades en horarios en los que se desarrollan las sesiones de comisiones en las que son miembros, o del pleno del Congreso, salvo que el legislador haya solicitado licencia sin goce de haber.

Este cambio ha permitido que diversos congresistas como Luna, Bermejo y Sánchez realicen actos de campaña electoral sin que ello derive en una sanción por infracción a la ética parlamentaria.

José Luna Gálvez Congresista de Podemos Perú

El último lunes 22, cuando se inició la semana de representación correspondiente a septiembre del 2025, el parlamentario José Luna Gálvez (Podemos Perú) hizo un recorrido proselitista por las calles de Chiclayo.

Como se observa en su cuenta de Facebook, el primer recorrido fue en caravana, con camionetas brandeadas con afiches en los que se podía leer: “Dr. Pepe Luna presidente”. Luego se desplazó a pie rodeado de personas vestidas con polos y chalecos con el logo de su agrupación. Finalmente, realizó un mitin en el que los ciudadanos portaban afiches y polos respaldando la eventual candidatura de Luna a la Presidencia de la República.

En el evento, Luna se comprometió a luchar frontalmente contra la inseguridad y reactivar la economía.

Entre julio y agosto, jurados electorales especiales de diversas regiones advirtieron sobre una presunta campaña electoral a favor de su organización política mientras ostenta su cargo parlamentario.

JEE de Lima Centro 1, Chiclayo, Huancayo, Arequipa 1 y San Martín emitieron informes entre julio y agosto de 2025 señalando infracciones al deber de neutralidad por parte del congresista Luna. En todos los casos, la modalidad observada fue similar: la difusión de propaganda electoral con la imagen, nombre o mensajes de José Luna vinculados a Podemos Perú, desplegada en espacios públicos o medios digitales durante la etapa previa a las elecciones del 2026.

Para los jurados especiales, Luna Gálvez habría transgredido la neutralidad electoral al realizar campaña a favor de Podemos Perú mientras ejercía como congresista. Cabe señalar que los informes de los jurados especiales fueron elevados al Jurado Nacional de Elecciones para que se tomen las medidas correspondientes.

Fuentes del despacho de Luna Gálvez señalaron a El Comercio que el parlamentario no usa recursos públicos para estas actividades al haber renunciado a la asignación de S/ 4.300 que el Congreso le otorga por función de representación y, por ende, está en su derecho de viajar por el país realizando actos de campaña electoral, incluso durante la semana de representación.

Guillermo Bermejo Congresista de JP-VP-BM

En tanto, el partido Voces del Pueblo, de Guillermo Bermejo, publicó en redes sociales actividades del parlamentario y líder de la agrupación en Villa El Salvador (VES) y Moyobamba.

En la actividad en VES estuvo acompañado por el presidente del partido, Ronald Atencio, quien se desempeña como asesor de su despacho. En el evento se difundieron mensajes a favor de Venceremos, la alianza electoral de Voces del Pueblo y Nuevo Perú.

“Agradecemos a los vecinos de Villa El Salvador, por el cariño a nuestro compañero Guillermo Bermejo Rojas y Ronald Atencio Sotomayor. Con el auditorio lleno el pueblo recibió con esperanza la propuesta del Plan para la Patria. ¡Por la Patria, Venceremos! ¡Guillermo Bermejo, Presidente 2026!”, dice la publicación compartida el lunes 22 de septiembre.

En lo que va del mes, Bermejo ha recorrido diversas regiones para promover su candidatura por Venceremos. En todos ellos, se observan afiches en los que respaldan su eventual postulación.

El 26 de agosto, en plena semana de representación correspondiente a dicho mes, brindó una entrevista a Epicentro TV en calidad de candidato presidencial.

No es la primera vez, por ejemplo, en la semana de representación de julio, Bermejo realizó una actividad proselitista en San Juan de Lurigancho, donde gente que respalda su candidatura lo acompañaba con pancartas y banderolas.

El parlamentario también participó durante esas fechas en un programa de TV en calidad de postulante a la presidencia.

En ambas semanas de representación, los asesores de Bermejo, entre ellos Ronald Atencio, recibieron viáticos que oscilan entre S/ 951.5 y S/ 1361.7 por actividades del legislador en Lima que incluso se realizaron dentro del mismo Congreso.

En diálogo con El Comercio, Atencio señaló que “todo se encuentra debidamente justificado y sustentado ante el Congreso”.

“Las actividades en semana de representación no solo se circunscriben a las reuniones del congresista, sino que existen diversas actividades previas y posteriores al mismo momento de las reuniones”, señaló cuando se le consultó en qué se gastó el dinero de los viáticos si las actividades del parlamentario se desarrollaron- en su mayoría- en la misma sede del Poder Legislativo.

Atencio negó que las actividades del parlamentario “hayan colisionado” con la semana de representación porque se realizaron los fines de semana y precisó que Bermejo se mantiene, por el momento, como precandidato de la alianza Venceremos.

Roberto Sánchez Congresista de JP-VP-BM

También estuvo en Chiclayo el parlamentario y exministro de Pedro Castillo, Roberto Sánchez. Al igual que sus colegas, aprovechó su viaje para hacer proselitismo y difundir la falsa narrativa de que Castillo está injustamente preso.

“Que somos honestos, que no tenemos roches de corrupción y que todo lo que nos inventaron en el ejercicio como ministro de Comercio Exterior, que se encargó al partido está limpio, está impecable. Esa sólida unidad ha sido Pedro Castillo, nuestro presidente detenido sin mandato, vacado sin procedimiento por un invento de un juicio donde los colaboradores eficaces se han caído como colaboradores”, expresó en una actividad el domingo 21 de septiembre.

Sánchez explicó a El Comercio que se trató de una actividad partidaria.

Caso de Ana Zegarra y Jorge Morante Congresistas de Somos Perú

Un informe del JEE San Martín advierte que los legisladores de Somos Perú, Ana Zegarra y Jorge Morante, habrían infringido el deber de neutralidad en un evento realizado el 28 de marzo, fecha que coincidía con la semana de representación.

En la actividad Zegarra fue presentada como posible candidata a la Cámara de Diputados y Jorge Morante al Senado. Este último, según el informe N° 000067-2025-JRS-JEESANMARTIN-EG2026/JNE, llevaba una camiseta con el símbolo de Somos Perú y la frase “Jorge Morante Senador 2026”.

DATO Cabe recordar que la semana de representación es financiada con recursos públicos y tiene como objetivo que los parlamentarios se mantengan en comunicación con la ciudadanía para conocer sus preocupaciones, necesidades y procesarlas de acuerdo a las normas vigentes.

Luego de visitar sus regiones, los legisladores tienen la obligación de presentar informes sobre sus actividades a la Oficialía Mayor. Estos documentos deben ser publicados en el portal del Congreso para que la ciudadanía conozca sobre el desempeño de sus representantes.

Según el artículo 23 del Reglamento del Congreso, inciso f, durante la semana de representación los legisladores “deben atender las denuncias debidamente sustentadas y documentadas de la población, fiscalizar a las autoridades respectivas y contribuir a mediar entre los ciudadanos y sus organizaciones y los entes del Poder Ejecutivo, informando regularmente sobre su actuación parlamentaria”.

El reglamento también señala que esta jornada “no promueve la realización de actos destinados a conseguir privilegios para ninguna persona o grupo”.

Los parlamentarios perciben S/4.300 al mes para cubrir sus gastos durante los cinco días que recorren sus circunscripciones electorales, con los descuentos de ley la cifra se reduce a S/2.800. El monto no incluye los pasajes de avión que el Legislativo gasta en los congresistas y sus asesores. Tampoco los viáticos de estos últimos.

Los congresistas de las diferentes regiones viajan con dos de sus asesores, quienes reciben S/320 por cada uno de los cinco días de representación.

Opiniones

El exoficial mayor del Congreso José Cevasco y los especialistas en derecho electoral José Naupari y Enzo Elguera señalaron que esta situación ocurre debido a la modificación del Reglamento del Congreso en agosto.

Cevasco cuestionó que se “haya desvirtuado la semana de representación” y señaló que esto es una clara consecuencia de la modificación que hizo el Poder Legislativo.

“Primero iban a rendir cuentas a sus distritos electorales. Luego modificaron para que sea en otros distritos electorales sino en cualquier parte del Perú y ahora dicen que difundir sus ideologías, etc., ya no está considerado proselitismo. Eso está mal”, expresó.

El exoficial mayor alertó que podrían estarse usando recursos del Estado para estas actividades, sobre todo de personal asignado a los despachos parlamentarios.

Finalmente, opinó que serán los ciudadanos quienes castiguen en las urnas este tipo de acciones.

A su turno, Naupari subrayó que los parlamentarios no puede hacer campaña ni actividades proselitista durante el horario institucional.

Sin embargo, advirtió que, en esta etapa, no hay ninguna sanción y lo que tramitan los JEE por infracción al deber de neutralidad corresponde ser sancionado por la institución a la que pertenece el funcionario. En el caso de funcionarios sin antejuicio, es la contraloría la que debe de intervenir o eventualmente el Ministerio Público para que actúe según sus atribuciones.

“El JNE solo impone sanciones a los candidatos, pero en casos de reincidencia y a partir del día 90 antes de la elección”, precisó.

De otro lado, afirmó que el JNE debe seguir fiscalizando el correcto ejercicio y cumplimiento del deber de neutralidad. “El hecho de que en este estadio el jurado no tenga la competencia sancionadora, no quiere decir que no tiene el deber de ejercer la función fiscalizadora”, aseveró.

“Incluso con la modificación reglamento del Congreso, hay esferas en las que el jurado va a tener que seguir evaluando. Por ejemplo, si es que se está haciendo uso de los recursos públicos”, concluyó.

Elguera, por su parte, mencionó que está claro que por el lado del Congreso “no hay infracción”.

“Ellos han aprobado una normal supuestamente para dejar en claro que no están incumpliendo ningún reglamento ni mal usando recursos públicos. Lo que han hecho es protegerse y ponerse en un estatus por encima del resto de funcionarios públicos”, remarcó.