El presidente del Congreso, Luis Galarreta, negó que el Parlamento esté actuando de manera irregular al no tramitar el levantamiento de la inmunidad parlamentaria de Benicio Ríos, de Alianza Para el Progreso (APP), quien ha sido sentenciado a 7 años de prisión efectiva y quien tiene una orden de captura en su contra.

"Al día de hoy no existe un solo pedido de levantamiento de inmunidad del congresista Benicio Ríos. No es que el Congreso se esté demorando o no esté mirando el caso. No existe el pedido", señaló Luis Galarreta en una conferencia de prensa.

También precisó que tampoco ha llegado alguna solicitud para levantar la inmunidad parlamentaria de otros casos con prisión efectiva en su contra como el fujimorista Guillermo Martorell o Zacarías Lapa, del Frente Amplio.

"El reglamento señala que (el levantamiento de la inmunidad) es con sentencia firme. Entiendo que el caso de Benicio Ríos está en primera instancia", comentó.

En ese sentido, precisó que el artículo 25 del Reglamento del Congreso señala que se procesará un caso de levantamiento de inmunidad parlamentaria cuando haya una sentencia firme. En ese caso, será el accesitario quien ocupe el cargo del congresista detenido.

Luis Galarreta aseguró que, al tratarse de una condena por hechos anteriores al momento en que Benicio Ríos asumiera el cargo de congresista, se podría iniciar el levantamiento de la inmunidad parlamentaria sin pedido alguno. Sin embargo, reiteró que es necesario tener una sentencia firme en última instancia.