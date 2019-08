El Congreso no remite autógrafas de proyectos de reforma política

El pleno del Congreso aprobó, la semana pasada, los seis proyectos de reforma política presentados por el Poder Ejecutivo y que fueron sometidos a una cuestión de confianza. Cuatro de estas iniciativas quedaron listas para convertirse en leyes, pero falta un paso previo: la autógrafa del texto final que debe salir del mismo Parlamento acompañada de las firmas del presidente y uno de sus vicepresidentes.

El pleno aprobó seis proyectos, pero solo cuatro pueden convertirse en leyes inmediatamente, ya que se trata de modificaciones a leyes orgánicas. Las otras dos son reformas constitucionales que, al ser aprobadas con al menos 87 votos, deben ser sometidas a una segunda votación en la siguiente legislatura que comenzará, aproximadamente, en la mitad de agosto.

Los otros cuatro proyectos fueron aprobados en primera votación y exonerados del trámite de ratificación, con lo que quedaron listos para ser remitidos al presidente Martín Vizcarra para que este los promulgue y se conviertan en leyes. Pero hasta la fecha, esto no ha sucedido.

El texto final que el Congreso remite al Poder Ejecutivo lleva el nombre de autógrafa y recoge todas las modificaciones hechas a un proyecto durante el debate en el pleno. Hasta el cierre de esta edición, las autógrafas, que deben ser rubricadas por el presidente del Congreso, Pedro Olaechea, y uno de sus vicepresidentes, no salían del Parlamento.

(El Comercio)

Rosa Bartra (Fuerza Popular), saliente titular de la Comisión de Constitución que se encargó del estudio de las reformas, indicó a El Comercio que su grupo de trabajo entregó los textos finales el pasado viernes 26 de julio. Tras ello, los documentos pasan por un procedimiento de revisión en el Área de Relatoría y luego por el visado de la Dirección General Parlamentaria y la Oficialía Mayor del Congreso.

Daniel Salaverry (Unidos por la República) explicó que no firmó la autógrafa en sus últimos días de gestión de presidente del Congreso porque los textos finales no estaban listos. “Toda autógrafa debe ser revisada, sobre todo cuando hay textos sustitutorios, es un trabajo entre los asesores de comisión y Oficialía Mayor. En todo caso, hasta que dejé la presidencia, no estaban listos”, refirió a este Diario.

Fuentes de la Mesa Directiva indicaron que, hasta el cierre de esta edición, Olaechea no había firmado las autógrafas. Además, se requería de la rúbrica de uno de sus vicepresidentes.

—Demoras—

Para Marco Arana (Frente Amplio), vicepresidente de la Comisión de Constitución, existe una demora adrede en la tramitación de las reformas con el fin de que estas no se apliquen en las próximas elecciones generales.



“Esa es una señal que quiere dar el fujimorismo al Ejecutivo. Quieren decirle que los votos y los plazos los manejan ellos, más ahora que tienen a un aliado en la presidencia del Congreso”, dijo a El Comercio.



El proyecto de reforma sobre adelanto de elecciones, presentado ayer por el presidente Martín Vizcarra, incluye una disposición transitoria especial donde plantea habilitar las leyes de reforma política promulgadas antes de la convocatoria del proceso electoral del 2020, siempre que no afecten el calendario de la reforma planteada, según el cual los comicios serían el tercer domingo de abril del 2020.