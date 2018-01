Congreso de la República: el top ten de la legislatura

El primer tramo del período 2017-2018 estuvo marcado por varios hechos: el pedido de vacancia presidencial, las denuncias constitucionales, más renuncias y la oficialización de la facción de Kenji Fujimori en el interior de Fuerza Popular.

1. Acusaciones para todos los gustos, y hasta por gusto

Después de 17 años, se volvió a presentar un pedido de vacancia presidencial en el Congreso. Lo hizo el Frente Amplio y fue respaldado por el resto de bancadas (con excepción del oficialismo y Kenji Fujimori). En la votación final, no se obtuvieron las 87 adhesiones requeridas: solo lograron 79, ya que Kenji Fujimori y otros nueve fujimoristas se abstuvieron.

BONUS TRACK: Con una rapidez nunca antes vista en este período, Fuerza Popular tramitó una denuncia constitucional contra el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez.

2. El factor Kenji

En este primer tramo de la legislatura, Kenji Fujimori fue suspendido en su bancada hasta en dos ocasiones por sus constantes pronunciamientos en contra de las decisiones de Fuerza Popular. Lo que nadie esperó es que lograra convencer a nueve de sus colegas para votar en contra de su grupo. Este bloque pone en riesgo la mayoría que Fuerza Popular tiene hasta la fecha.

3 Estrellas y ¿estrellados?

Las estrellas: Úrsula Letona, por todo el paquete electoral que, pese a las críticas, logró aprobar en el pleno. Para ello, priorizó su trabajo en la Comisión de Constitución y dejó la presidencia de la comisión que investiga el Caso Madre Mía.

Destacados por otras razones: Héctor Becerril y Karina Beteta, en cuyas declaraciones priman los calificativos antes que los argumentos.

4. El colmo de los colmos

Cada legislatura tiene un congresista con frases deplorables hacia las mujeres. En esta legislatura, fue el fujimorista Guillermo Bocángel, quien llamó “pobre diabla” a la legisladora Gloria Montenegro. No importan cuántas leyes se aprueben para frenar la violencia contra la mujer si en el mismo hemiciclo no se respeta a las parlamentarias.

5. El debate

La Comisión de Constitución aprobó –solo con votos fujimoristas– una opinión consultiva en la que concluyeron que el presidente de la República está obligado a comparecer ante las comisiones investigadoras del Congreso.

El documento surgió por un pedido de la Comisión Lava Jato, que citó a Pedro Pablo Kuczynski y solo recibió una respuesta por escrito del mandatario. Tras la divulgación de documentos que lo vinculaban a Odebrecht, Kuczynski aceptó recibir al grupo el 22 de diciembre. Esto se postergó debido al proceso de vacancia.

6. Jales y renuncias

Patricia Donayre: Luego de su renuncia a Fuerza Popular, el oficialismo la incorporó a sus filas.

PPK: El oficialismo sufrió las renuncias de Alberto de Belaunde, Vicente Zeballos y Gino Costa tras conocerse la decisión presidencial de indultar a Alberto Fujimori.

Alianza para el Progreso: Julio Rosas renunció después de votar a favor de la vacancia presidencial, pese a que su bancada decidió marcar ámbar.

Nuevo Perú: Los izquierdistas, después de varias idas y vueltas, consiguieron constituirse como bancada.

BONUS TRACK: Hasta el proceso de vacancia, la mejor polemista del oficialismo resultó ser Gloria Montenegro, de Alianza para el Progreso.

7. Las polémicas

¿El Mundial en riesgo?: La fujimorista Paloma Noceda tenía un dictamen en la Comisión de Educación que ponía a la Federación Peruana de Fútbol bajo la lupa del Instituto Peruano del Deporte. La noticia no cayó nada bien y se alertó sobre el riesgo de que Perú se pierda el Mundial Rusia 2018 debido a que la FIFA no permite la injerencia política en las federaciones. Al final, Noceda retiró el proyecto.

El D.U. 003: Fuerza Popular aprobó una serie de modificaciones al Decreto de Urgencia 003 dado por el gobierno para sancionar a las socias de Odebrecht. El mismo Congreso ya promulgó los cambios y se está a la espera de que el Poder Ejecutivo lo observe, tal como la anunció la primera ministra Mercedes Aráoz.

Publicidad estatal: El aprista Mauricio Mulder presentó un proyecto para prohibir la publicidad estatal en los medios privados. Ya suman 10 las iniciativas para regular a los medios.

8. Lances de bajo vuelo

Gino Costa vs. Jorge Castro [ 13/11/2017 ]

Por propuesta de citación al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, a la Comisión Lava Jato.

Castro: “Cuando uno vive alrededor de Palacio de Gobierno, es muy bonito con los trabajos que les dan a nuestros familiares. Si mi esposa gana 30 mil soles, entonces me pongo a ‘ayayarlo’ al fiscal de la Nación”.

Costa: “Los niveles a los que llega el congresista Castro son vergonzosos y le pediría que retire las palabras. No hay ningún conflicto de intereses que ella [en referencia a su esposa] tenga un cargo frente a Concytec y que yo sea congresista. No le acepto esa malacrianza”.

Mauricio Mulder vs. Jorge del Castillo [ 21/12/2017 ]

Tras la postura dividida del Apra en la votación de la vacancia presidencial.

Mulder: “No tienes palabra, dices una cosa y haces otra”.

Del Castillo: “No me grites”.

Mulder: “¡Me da la gana de gritarte porque eres un traidor!”.

Del Castillo: “No me j...”.

Mulder: “¡Eres un traidor!”.

9. Investigaciones

Caso Lava Jato: Obtuvo ampliación de plazo por un año y ya pasó a condición de investigada a Villarán.

Caso Madre Mía: Ahora bajo la dirección de Héctor Becerril, Ollanta Humala tiene condición de investigado.

Oleoducto norperuano: Presentó su informe final, pero aún no es visto en el pleno.

Comisión Humala: No se conoce nada sobre sus avances.

Caso Fasabi (Fiscalización): Continúa en fase de investigación.

10. Los logros

Agenda temática: El pleno, después de tres años, volvió a aprobar un plan de trabajo temático, con lo que logró, por ejemplo, aprobar la reforma electoral.

BONUS TRACK: Se aprobó el uso del cannabis medicinal.