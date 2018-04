Congreso rindió homenaje por operación Chavín de Huántar [FOTOS]

El Congreso de la República realizó este domingo actividades que conmemoraron los 21 años de la operación militar Chavín de Huántar, que permitió el rescate de 72 rehenes del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) el 22 de abril de 1997 en la residencia del embajador de Japón, en San Isidro.

Por la mañana se realizó una misa en la Catedral de Lima oficiada por el cardenal Juan Luis Cipriani.

Posteriormente, en la Plaza Bolívar del Parlamento, se procedió a develar los bustos de los militares fallecidos en la operación de rescate: el coronel Juan Valer Sandoval y el capitán Raúl Jiménez Chávez.

Finalmente, en el hemiciclo Raúl Porras Barrenechea, se desarrolló una ceremonia de reconocimiento y condecoración a las instituciones armadas, Policía Nacional del Perú y ex rehenes.



En las actividades participaron legisladores de distintas bancadas, entre ellos Marco Miyashiro (Fuerza Popular), quien también fue rehén del MRTA.



Asimismo, otros ex rehenes como el ex congresista aprista Luis Giampietri y el ex canciller del gobierno de Alberto Fujimori Francisco Tudela. También los comandos que participaron en el rescate y familiares de los comandos fallecidos Valer Sandoval y Jiménez Chávez, así como del magistrado Carlos Giusti.