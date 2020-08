Siguen los problemas para que la comisión especial del Congreso encargada de elegir a magistrados del Tribunal Constitucional (TC) pueda comenzar su labor. A los más de 15 días que han pasado desde la designación sus miembros, se sumó esta mañana la falta de consenso a fin de elegir a su mesa directiva y así poder instalarse oficialmente.

Inicialmente, este grupo de trabajo volverá a reunirse esta noche.

El legislador Rolando Ruiz, de Acción Popular, presidió la sesión que se había agendado para las 8 a.m. de hoy, la primera de esta comisión cuyo único punto en agenda era la elección de su presidente, vicepresidente y secretario. En cuestión de minutos, pidió que se haga una propuesta para llevar a cabo la votación.

Diethell Columbus, de Fuerza Popular, planteó que Ruiz sea elegido como presidente, mientras que María Cristina Retamozo del Frepap sea la vicepresidenta y Tania Rodas, de Alianza Para el Progreso (APP), asuma el puesto de secretaría.

Sin embargo, la congresista del Frepap rechazó esta propuesta. “Agradezco la propuesta del congresista Diethell Columbus, pero me voy a abstener”, señaló.

El entrampamiento radicaría en una de las vicepresidencias. Fuentes de El Comercio señalaron que había un acuerdo inicial de las bancadas de Acción Popular, Partido Morado, Frente Amplio, Frepap, Somos Perú y Alianza para el Progreso a fin de elegir una Mesa Directiva de consenso que estaría integrada por AP, APP Y SP.

Sin embargo, Jose Vega (UPP) planteó una segunda propuesta para que José Luna (Podemos) integre la vicepresidencia, lo que generó el entrampamiento.

#Congreso2020EC: Se suspende la elección de la Mesa Directiva de la comisión especial encargada de la elección del TC. Volverán a reunirse a las 7 de la noche. Jorge Pérez (Somos Perú) y María Retamozo (Frepap) declinaron integrar lista. Queda como opción José Luna (Podemos). — Martin Hidalgo (@martinhidalgo) August 18, 2020

Rolando Ruiz, de Acción Popular, presidió la sesión pero se frustró por la ausencia de algunos integ

Debido a la falta de consenso, Ruiz suspendió hasta en tres oportunidades la sesión, la cual en ningún momento pudo realizar la votación porque, tras las primeras interrupciones, algunos legisladores se ausentaron.

Fuentes de El Comercio indicaron que los problemas no quedan ahí. El representante de Acción Popular pediría permiso por motivos personales y su reemplazo tendría pasar por la ratificación del pleno.

Gino Costa, del Partido Morado, cuestionó a los legisladores que se ausentaron y solicitó que, incluso sin su presencia, se desarrolle la votación de alguna propuesta y evitar así una suspensión más prolongada de la sesión.

“Creo que hay una pequeña diferencia y si no se puede resolver por la conversación, no lo vamos a resolver para esta tarde. Vayamos al voto con los que estamos presentes [...] Suspender la sesión ahora sería convalidar una decisión que no tiene el respaldo de todos”, dijo el congresista.

Sin embargo, tras una nueva interrupción prolongada, Ruiz señaló que se suspendería la sesión hasta que se cuente con sus nueve participantes para que todos voten. Según fuentes de Acción Popular, esta sesión continuará hoy a las 7 p.m.

La comisión especial para elegir a miembros del TC tiene a su cargo el proceso de concurso público de méritos para que se pueda reemplazar a los magistrados que ya tienen su mandato vencido. En total, seis de los siete integrantes del tribunal deberán ser reemplazados a través de este concurso.

VIDEO RECOMENDADO

Martín Vizcarra dijo que mañana inician las coordinaciones para el Pacto Perú. (TV Perú)