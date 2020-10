La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso declaró improcedentes tres denuncias de ciudadanos contra el presidente Martín Vizcarra, los magistrados del Tribunal Constitucional y los miembros de la comisión especial que eligió a los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

La sesión de este lunes fue presidida por la congresista Tania Rodas (Alianza por el Progreso), ya que el titular de la subcomisión, Luis Roel Alva (Acción Popular), dijo que no dirigiría el debate por haber tenido vínculos con el TC y la Defensoría del Pueblo.

“Dado que, como se observa en la agenda del día, los informes tienen denuncias a magistrados del Tribunal Constitucional, institución en donde he tenido vínculo laboral y por ello, para evitar cualquier tipo de suspicacia, me voy a apartar del debate y me abstendré en las votaciones”, indicó Roel.

La denuncia contra Martín Vizcarra -presentada por el ciudadano Juan Ubaldo Valdivia Gonzales- fue por presuntamente haber vulnerado el inciso 1 del artículo 118 de la Constitución al haber reconocido a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela.

Esta denuncia fue desestimada por 12 votos a favor y dos abstenciones de Martha Chávez y Carlos Mesía, de Fuerza Popular por no haber contado con información precisa sobre los supuestos delitos.

La subcomisión también declaró improcedente la denuncia constitucional presentada por el ciudadano Edgar Guzmán Dongo contra miembros del TC. La decisión también se tomó teniendo en cuenta que no se precisó los motivos por los cuales se acusaba a los magistrados o la infracción constitucional.

Esto se aprobó por 11 votos a favor, dos en contra (Fuerza Popular) y la abstención de Luis Roel Alva.

El Congreso informó que la denuncia había sido presentada contra los magistrados Ernesto Blume Fortini, Manuel Miranda Canales, Carlos Ramos Núñez, José Luis Sardón de Taboada y Marianella Ledesma Narváez y el expresidente del TC, Oscar Urviola Hani.

Por último, se declaró la improcedencia de la denuncia presentada por William Contreras Chávez contra los miembros de la comisión especial que eligió a la Junta Nacional de Justicia por supuestamente haber infringido el artículo 154 de la Constitución.

La denuncia no prosperó la primera etapa de calificación con 12 votos a favor y dos abstenciones.

Un cuarto caso que iba a ser sometido a voto y que tenía un informe de calificación de improcedencia se postergó por cuestionamientos de legisladores, como Martha Chávez, Carlos Mesía y Carlos Almerí, quienes consideraron que se debía sustentar con mayor información la decisión que había tomado la secretaría técnica.

“El viernes se hará un nuevo análisis y se alcanzará a los congresistas la documentación pertinente. Se posterga la votación hasta la siguiente sesión”, informó la congresista Tania Rodas.

