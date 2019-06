Subcomisión evaluará este lunes denuncia contra Bruno Giuffra

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales evaluará este lunes desde las 9 a.m. si admite una denuncia contra el ex ministro de Transportes y Comunicaciones, Bruno Giuffra, la cual fue presentada por el ex fiscal de la Nación Pedro Chávarry.

En agosto del año pasado, el hoy fiscal supremo formalizó una denuncia constitucional contra el ex ministro, debido a los videos y audios que revelarían que se ofrecieron prebendas a algunos congresistas, entre ellos Moisés Mamani (Fuerza Popular), a cambio de que votaran en contra de la vacancia del entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski.

Por estos hechos, el ex titular del Ministerio Público acusó a Giuffra por los presuntos delitos de cohecho activo genérico y tráfico de influencias.

El informe de la Secretaría Técnica, según reporta "Correo", señala que el ex ministro habría ofrecido a congresistas, en representación de Mamani, la realización de obras públicas en sus regiones por cambiar el sentido de su voto en la moción de vacancia.

"En tal sentido, existen indicios razonables que indican que el denunciante habría incurrido en la comisión del delito de cohecho activo genérico y que ameritaría ser investigado", señala el informe.

Sobre el delito de trafico de influencias, el oficio remarca que el ex ministro habría estado ofreciendo interceder en la ejecución de obras públicas. Agrega que a pesar de no saber cuáles fueron las obras ofrecidas, un ministro de Estado no puede prometer su pronta realización.

-Denuncia contra César Hinostroza-

El grupo de trabajo también evaluará la denuncia presentada por el fiscal supremo Pablo Sánchez contra el ex juez César Hinostroza. El informe recomienda que esta se declare improcedente.

El ex fiscal de la Nación planteó la denuncia el 29 de agosto del 2018 contra el prófugo ex juez supremo por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, patrocinio ilegal, cohecho pasivo específico, cohecho activo específico y tráfico de influencias.

Sánchez también incluía a los ex miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) Guido Aguila, Orlando Velásquez, Julio Gutiérrez Pebe e Iván Noguera, por su presunta participación en la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto.

No obstante, el informe de calificación del grupo que preside el congresista César Segura (Fuerza Popular), al que tuvo acceso El Comercio, señala que se debería archivar la denuncia por no cumplir con los criterios sobre admisibilidad y/o procedencia.

- Acusación contra Yeni Vilcatoma-

Asimimo, entre otros temas, la subcomisión también evaluará una denuncia contra la tercera vicepresidenta del Congreso, Yeni Vilcatoma.

Cabe recordar que la denunciante, Carmen Rosario Borda Sacha, ya había acusado a la congresista en el 2018 ante la Comisión de Ética Parlamentaria por presuntamente haber efectuado gestiones ajenas a su labor parlamentaria ante la Municipalidad de Los Olivos. Pero se declaró improcedente realizar una indagación preliminar.