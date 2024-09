1. La Mesa Directiva solo atenderá las invitaciones a eventos que provengan de instituciones gubernamentales reconocidas internacionalmente, así como de organismos de los cuales el Congreso de la República es miembro activo. Sólo se atenderán las solicitudes que cuenten con la justificación documentada que se encuentre relacionada con el trabajo parlamentario.

2. La Mesa Directiva no aprobará viajes al exterior a todo aquel parlamentario que por Acuerdo de Mesa Directiva haya participado en eventos internacionales y que tras quince días de culminado su viaje no haya presentado ante la Oficialía Mayor un informe detallado sobre el mismo, el que será remitido al Consejo Directivo conforme lo establece el inciso h) del artículo 23° del Reglamento del Congreso. Asimismo, tampoco autorizará a viajar al exterior en futuros eventos internacionales a los parlamentarios que no hayan presentado su rendición de cuentas de viáticos ante el Departamento de Finanzas, dentro de los 7 días calendarios de culminada su participación en el evento.

3. La Mesa Directiva no aprobará viajes al exterior a todo aquel congresista que por Acuerdo de Mesa Directiva haya participado en eventos internacionales y que al término de su viaje no haya presentado un informe detallado ante la comisión o comisiones especializadas en la materia objeto del evento internacional sobre las actividades y resultados de su participación en los citados eventos. Las comisiones donde informarán serán determinadas en los respectivos acuerdos autoritativos.

4. Las solicitudes de viajes al exterior se deberán presentar preferentemente con un mínimo de 7 días hábiles de anticipación, por la implicancia en el costo de los pasajes y los cupos en los vuelos.

5. La Segunda Vicepresidencia, en el marco de su competencia, se encuentra facultada a solicitar documentos adicionales que sustenten la participación de los parlamentarios en las actividades internacionales, los cuales servirán como sustento de los Acuerdos de Mesa Directiva.

6. Se considerará para un solo evento, delegaciones conformadas por un máximo de cinco (5) parlamentarios.

7. Excepcionalmente, la Mesa Directiva podrá aprobar las solicitudes de viajes cuando las invitaciones provengan de instituciones con fines de lucro, entidades privadas, religiosas, partidos políticos con fines proselitistas y asociaciones no reconocidas por organismos oficiales.

8. La Segunda Vicepresidencia elaborará el Memorándum correspondiente que será puesto en la agenda de la Mesa Directiva, basado en los documentos recibidos de los parlamentarios y de la Oficina de Protocolo, conforme a lineamientos contenidos en el presente Acuerdo, los cuales determinarán la aprobación o no del viaje al exterior.

9. La Oficina de Protocolo deberá elaborar un informe detallado con los términos y sustento necesario que permita a la Segunda Vicepresidencia una certera evaluación para la participación de los parlamentarios en eventos internacionales.

10. Al término de un viaje oficial, los informes deberán ser publicados en el portal del Congreso de la República.

11. La Mesa Directiva tiene la potestad de renovar el cuadro de cargos de los miembros designados ante los organismos internacionales procurando, en lo posible, que las plazas estén cubiertas multipartidaria y proporcionalmente al número de bancadas de acuerdo a la especialidad.

12. Luego de que la Mesa Directiva, a propuesta de un grupo parlamentario, designe a un congresista ante algún organismo internacional y este parlamentario deje de pertenecer al mismo, podrá ser sustituido inmediatamente por otro miembro que designe la bancada. Igualmente, los grupos parlamentarios podrán sustituir a los congresistas por motivos de salud u otras consideraciones.