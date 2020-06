El excongresista Víctor Andrés García Belaunde (Acción Popular) afirmó que donará a los deudos de los servidores parlamentarios que han fallecido por el coronavirus (COVID-19) el pago aprobado para los integrantes del Parlamento disuelto, aunque aclaró que aún no ha recibido el dinero.

“He revisado mis cuentas y no he recibido absolutamente nada, pero de corresponderme estaría ordenando rápidamente al Congreso, a la Mesa Directiva, que no me depositen nada y que ese dinero se designe a los trabajadores fallecidos del Congreso por COVID-19”, expresó en RPP.

“Entre ellos hay varios que nos han atendido, servido y asistido durante muchos años con especial dedicación y responsabilidad. Sus familiares son los que deberían recibir este bono para compensar todo el esfuerzo que han hecho y contribuir a mitigar el dolor que produce la pérdida de un ser querido”, añadió.

Cabe indicar que el acuerdo de la Comisión Permanente presidida por Pedro Olaechea dispone que los congresistas que cesaron en sus funciones durante el periodo 2019-2020 y que fueron electos el 2016 recibirán una gratificación proporcional a los meses completos laborados.

Al respecto, el Congreso de la República precisó que el pago de una bonificación extraordinaria en favor de los integrantes del Parlamento disuelto fue aprobado por la Comisión Permanente presidida por Olaechea.

En un comunicado en sus redes sociales precisó que la actual Mesa Directiva del Parlamento, presidida por Manuel Merino de Lama, no acordó entregar este pago a los exparlamentarios.

“La decisión que permitió el pago de una bonificación a los excongresistas que formaron parte del Parlamento disuelto proviene de un acuerdo de estricto cumplimiento firmado el 12 de marzo, último día de gestión del señor Pedro Olaechea como presidente de la Comisión Permanente”, señaló.

El comunicado indica que dicho acuerdo, conforme a lo dispuesto en el artículo 33 del Reglamento del Congreso, es de estricto cumplimiento del actual Legislativo.