El vocero de la bancada de Alianza para el Progreso (APP), Eduardo Salhuana, se mostró a favor de que el Congreso de la República evalúe no solo la ley de interpretación de la cuestión de confianza, sino también los escenarios para aplicar la vacancia presidencial.

“Deberíamos escuchar la propuesta del presidente (Pedro Castillo), seguro que nos lo va a manifestar mañana (lunes) la primer ministra (Mirtha Vásquez) y evaluar la posibilidad de plantear o zanjar ambos temas, tanto de la interpretación de la confianza como el tema de la vacancia por incapacidad moral permanente. Creo que es necesario para no caer en este precedente nefasto que nos ha puesto en una posición de incertidumbre política”, manifestó Salhuana en diálogo con Canal N.

Anteriormente, el ministro de Justicia, Aníbal Torres, remarcó que si el Legislativo pretende regular los artículos de la Constitución referidos a la cuestión de confianza, también debería modificar lo establecido en los términos de la vacancia presidencial.

El presidente Pedro Castillo, luego de aceptar la renuncia de Guido Bellido como titular del Consejo de Ministros, dio los nombres de los nuevos integrantes del Gabinete liderado por Mirtha Vásquez. Conoce todos los detalles en el siguiente video.





“La Constitución no se puede modificar sino con otra ley constitucional, no con otra ley ordinaria, interpretativa o de desarrollo constitucional. La modificación de la Constitución peruana se tiene que hacer conforme el artículo 206 de la Constitución, que establece que se puede modificar con 2 legislaturas ordinarias o una ordinaria más un referéndum. Eso dice la ley, pero no la semejante brutalidad de decir que pueden modificar la Constitución so pretexto de interpretarla. No digo que el Congreso no pueda interpretar la Constitución, soy abogado, sé lo que hablo. El Congreso tiene que interpretar la Constitución para dar sus leyes”, expresó Torres Vásquez.

El 12 de octubre, la jefa del Gabinete Ministerial, Mirtha Vásquez, exhortó a la Comisión de Constitución del Congreso, presidida por Patricia Juárez (Fuerza Popular), a aguardar la aprobación del dictamen de insistencia.

“Creo que más allá de quién se encuentre en el Congreso o en el Gobierno, hoy tenemos que preocuparnos sobre la situación del país y la gobernabilidad de los próximos años. Entonces, ahí nosotros hemos analizado esta propuesta que queremos conversarla”, manifestó en conferencia de prensa.

“Esperamos que la Comisión de Constitución espere un poco hasta mirar estas mejores propuestas que pueden haber. Nos parece importante que atendiendo la preocupación por mejorar estos mecanismos se mire mejores alternativas antes de proceder a una aprobación que, a lo mejor, podrían llevarnos a una situación de inconstitucionalidad”, agregó.

Este lunes 18, la bancada de Alianza para el Progreso se reunirá con Mirtha Vásquez en la sede la PCM, previa a la presentación del Gabinete Ministerial ante el Pleno del Congreso para solicitar el voto de confianza.

En esa línea, también se programó una reunión con la bancada de Perú Libre, sin embargo, el vocero Waldemar Cerrón anunció que la agrupación política no participará en la ronda de diálogo, ya que no respalda al equipo ministerial.

