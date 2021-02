Conforme a los criterios de Saber más

Voceros de las bancadas de Acción Popular (AP), Alianza para el Progreso (APP), Podemos Perú adelantaron estar de acuerdo con que congresistas de sus respectivos grupos parlamentarios, así como de otros, publiquen una declaración jurada dejando claro que no han sido vacunados contra el coronavirus (COVID-19) o recibido algún ofrecimiento al respecto, tal como lo han hecho ministros y exministros en las últimas horas.

“Sí, creo que se va a hacer en el transcurso del día. En la bancada de Acción Popular, que yo sepa, nadie se ha vacunado”, manifestó Franco Salinas, vocero de AP, consultado por El Comercio.

A su juicio, ello no estaría de más, aunque resaltó que los parlamentarios no han tenido negociaciones con algún laboratorio, sino que esto ha sido desarrollado por el Ejecutivo.

En tanto, confirmó que ya ha sido presentada una moción multipartidaria para que el Congreso apruebe crear una comisión investigadora que, en un plazo de 60 días, aborde el presunto favorecimiento en la aplicación de vacunas contra el COVID-19 respecto de Martín Vizcarra, su familia, ministros, exministros, altos funcionarios y demás personas que resulten involucradas.

La moción lleva las firmas de Salinas, César Gonzales (DD), César Combina (APP), José Luna (PP) y María Bartolo (NC).

Es más, consultado también por este Diario, Combina adelantó que su bancada emitirá hoy un pronunciamiento público confirmando que ningún integrante del grupo ha sido vacunado, partícipe de alguna prueba o recibido el ofrecimiento para alguna.

“Pero creo que institucionalmente, como Congreso de la República, la Mesa Directiva y la Junta de Portavoces debería tomar un acuerdo para que esta posición que está mostrando Alianza para el Progreso se materialice en las próximas horas en que cada congresista presente a Oficialía Mayor una declaración jurada firmada sobre este punto específico”, sostuvo.

Asimismo, respecto de la comisión investigadora, Combina dijo ver un “claro caso de delito de abuso de autoridad y negociación incompatible”. En tanto, sugirió que la Junta de Portavoces debería consensuar una denuncia constitucional contra Vizcarra.

Según pudo conocer este Diario, hasta el jueves, la idea era dar facultades de comisión investigadora a la Comisión Especial de Seguimiento a Emergencias y Gestión de Riesgos de Desastres COVID-19, que preside el legislador Leonardo Inga, de Acción Popular. La moción empezó a redactarse luego de la presentación de la primera ministra Violeta Bermúdez y la exministra de Salud, Pilar Mazzetti, en el pleno.

El vicepresidente de este grupo especial, Felipe Castillo Oliva, de Podemos Perú, indicó estar de acuerdo tanto con la opción de que la comisión especial COVID-19 sea la encargada de realizar la investigación, como con la creación de un nuevo grupo multipartidario.

Asimismo, dijo no tener ningún problema en publicar una declaración jurada señalando que no ha sido vacunado. “Creo que por una cuestión en aras de la transparencia, como vocero alterno, dar un mensaje de transparencia. Ese es el objetivo de esta declaración jurada, de expresar la posición de cada uno, que no nos hemos vacunado. Las demás bancadas también deberían hacerlo. En mi caso, no me he vacunado. Los funcionarios debemos ser los últimos en vacunarnos”, comentó.

Como se sabe, la reciente crisis política por la vacunación a la que se habría sometido el expresidente Martín Vizcarra ha alcanzado incluso al actual Gobierno. La renunciante canciller Elizabeth Astete y otros altos funcionarios confesaron haber sido inolucados con dosis de Sinopharm.

