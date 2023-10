De manera sorpresiva, el congresista Abel Reyes Cam decidió no utilizar su pasaje de retorno de Moscú, a donde había viajado para participar en la “Conferencia Parlamentaria Internacional Rusia – América Latina”. Incluso, la parlamentaria Kira Alcarraz, de Podemos Perú, ha referido que la intención del perulibrista es quedarse hasta enero en el país europeo.

“Le dije que teníamos que irnos y me indicó que planeaba quedarse incluso hasta el mes de enero. Incluso me han indicado que está averiguando si le pueden girar su sueldo de congresista mientras esté allá”, subrayó Alcarraz, presidenta de la Liga de la Amistad Perú – Rusia, a El Comercio.

Al respecto, el congresista Flavio Cruz (Perú Libre), quien inicialmente dijo no saber sobre los planes de Reyes Cam, sostuvo este jueves que el representante de Huánuco estaría buscando un tratamiento médico en Rusia ante la Ataxia de Espino Cerebelosa de Friedrich tipo I, enfermedad genética degenerativa hereditaria que padece.

“En una reunión [con la bancada] comunicó que viajaba y que tal vez se quedaba [en Rusia] por un tema de salud, él tiene una enfermedad degenerativa, él está buscando donde tratarse, supongo que debe haber pedido una licencia”, manifestó Cruz en breve diálogo con El Comercio.

Este Diario se comunicó con Juan Genaro del Campo, embajador del Perú en Rusia, pero este evitó brindar declaraciones.

El congresista Jaime Quito (no agrupado), quien también viajó a Moscú, dijo que no tenía conocimiento sobre el paradero de Reyes Cam. “No he estado en el mismo alojamiento que él”, añadió.

Coralia Reyes Cam, hermana del parlamentario, en declaraciones a El Comercio, señaló que tampoco sabe los motivos por los cuales su familiar decidió quedarse en Rusia. Agregó que no ha conversado con él.

No es la primera vez

Esta no es la primera vez que Reyes Cam se queda en Rusia fuera de las fechas de una visita oficial. Fuentes de El Comercio indicaron que el perulibrista permaneció en Moscú, entre febrero y marzo del año pasado, por 40 días. Agregaron que cumplió solo dos días de reuniones con autoridades de dos institutos tecnológicos.

“No se sabe que hizo los otros 38 días, él utilizó como excusa estas citas para quedarse, lo normal es que en tres o cuatro días cumpla una agenda, pero estuvo 40″, señalaron las mismas fuentes.

También narraron que el congresista de Perú Libre, en aquella ocasión, tenía la intención a viajar a Crimea, región ucraniana que fue anexada a Rusia en el 2014, con la finalidad de respaldar la invasión rusa a Kiev.

“Se le tuvo que disuadir, pedirle que no lo hiciera, el Perú había condenado en la ONU la invasión, cómo un parlamentario iba a ir a Crimea a hacer lo contrario”, cuestionaron.

De acuerdo a su registro migratorio, el congresista perulibrista salió del Perú el 13 de febrero de 2022 rumbo a Holanda y retornó, desde ahí, el 25 de marzo de ese año.

Precisamente, el Parlamento informó, tras una solicitud de transparencia, que en febrero se les descontó S/1.040 a Reyes Cam por faltas injustificadas.

Este Diario se comunicó con la Cancillería, pero respondieron que es el Congreso el que debe responder por la situación del parlamentario de izquierda.

Aún no ingresa pedido de licencia

Fuentes cercanas de la Mesa Directiva refirieron que, hasta el cierre de esta nota, Reyes Cam no había solicitado una licencia para ausentarse del Parlamento, mientras esté en Rusia.

“Los congresistas no necesitan pedir licencia cuando salen del país. Cuando esto sucede, para efectos de quórum en el pleno se le considera automáticamente de licencia, pero si se conecta [virtualmente] nada le impide participar y votar. Si se queda por unos días, no va a escalar, pero si es por dos o tres meses la situación ya se vuelve cuestionable”, remarcaron.

El segundo vicepresidente del Congreso, Waldemar Cerrón (Perú Libre), respaldó el viaje que realizó un grupo de parlamentarios a Rusia.

“Sí, por supuesto [que lo apoyo], se cuestiona que viajen a Rusia, pero no a Norteamérica, los que han viajado nos darán información fidedigna”, expresó.

Cerrón, además, dijo que “otra potencia” utiliza a Ucrania para enfrentar a Moscú.

“Debe estar sujeto a control”

El abogado Martín Cabrera, experto en asuntos parlamentarios, consideró que la Mesa Directiva, que conduce Alejandro Soto (APP), debe establecer estándares mínimos para aprobar una licencia de un congresista que comunica “una actividad fuera del país”.

“No se le puede prohibir a un parlamentario que viaje, pero sí debe estar sujeto a un control, que aquello que esté haciendo suponga creación de valor público. El congresista debe estar obligado a informar y a decir cuál es el beneficio para el país del viaje que está realizando”, remarcó en diálogo con El Comercio.

Cabrera, además, dijo que si se da el caso de un legislador que viaja y no retorna, como está sucediendo con Reyes Cam, la Mesa Directiva debe evaluar si otorga o no licencia.

También sostuvo que la Comisión de Ética debe empezar a identificar y fijar criterios para definir este tipo de conductas, a fin de evaluar si se cometió o no una falta.

“No creo que solo se debe modificar el Código de Ética, sino que debe ampliarse suponiendo nuevos aspectos de conductas antiéticas, pero adicionalmente la Mesa Directiva tiene que aprobar criterios claros para la determinación de licencias oficiales o personales, exigiendo que los congresistas cumplan con transparentar sus actividades”, expresó.

“Parece que algunos congresistas han buscado serlo para acumular millas”, acotó.

Más información

Entre agosto de 2021 y marzo de 2023, Reyes Cam registra 21 faltas al pleno y comisiones, así como 10 tardanzas. Por ello, le han descontado S/13.052. Es el parlamentario de Perú Libre con mayor cantidad de reducción por este concepto.